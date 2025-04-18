Обзор фильма «Грешники», который назвали лучшей лентой о вампирах за последние годы

На экраны вышла новая лента Райана Куглера, постановщика кинокомикса «Черная пантера» и ленты «Крид: Наследие Рокки».

Картина «Грешники» — авторский проект. Ведь события фильмов о вампирах нечасто разворачиваются в южных штатах США 30-х годов прошлого века. Тем не менее проект называют одной из лучших лент о кровопийцах за последние годы и, возможно, в истории кино. На момент написания материала рейтинг фильма на Rotten Tomatoes

составил 97 процентов. Рассказываем, чем отличился свежий вампирский хоррор.

Сюжет фильма «Грешники»

Основные события «Грешников» разворачиваются в рамках одного дня и одной ночи. В центре сюжета братья-близнецы Стек и Смоук. Герои, выросшие на юге США, успели познать жизнь. Они сражались в Первой мировой, а после участия в боевых действиях отправились в Чикаго, где применили весь полученный опыт, работая на Аль Капоне и участвуя в его криминальных бизнесах.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

После всех жизненных перипетий братья, оба сыгранные Майклом Б. Джорданом, возвращаются в родной городишко на юге с четким намерением открыть свой клуб.

Начало фильма рассказывает именно о том, как Стек и Смоук вместе со своим двоюродным братом Сэмми организуют первую ночь в заведении. Главное, что характеризует родственника близнецов, — это его музыка. На этом поприще Сэмми невероятно талантлив. Его дар, кажется, граничит со сверхъестественными способностями.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Образ Сэмми вдохновлен легендой о происхождении таланта Роберта Джонсона — одного из самых известных блюз-музыкантов XX века. Многие верили, что исполнитель, которому с трудом давалось обучение, в какой-то момент отправился на магический перекресток, где заключил сделку с дьяволом, обменяв душу на невероятные способности.

Впрочем, в фильме Куглера Сэмми не продает душу потусторонним силам, но вот гитара, которую он получает от братьев в начале ленты, явно вызывает подозрения.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

В любом случае «Грешники» не торопятся окунуться в мир дьявольских фокусов. Герои существует в условно реалистичном мире и первый час фильма занимаются сбором команды для своего клуба с блюзом. Они покупают старый амбар у местного белого расиста и набирают команду темнокожих знакомых, которые помогают им открыть заведение.

И все, казалось бы, идет хорошо. В вечернем воздухе начинает разливаться музыка, исходящая из открывшегося клуба, туда приходят люди. И даже законы о расовой сегрегации, также известные как законы Джима Кроу, действовавшие в 1932 году на территории южных штатов, остаются где-то за излучиной реки.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Только вот буквально за рекой таится зло. Музыка Сэмми привлекает в заведение троицу загадочных белых. Новоприбывшие страстно желают попасть внутрь и прикоснуться к веселью, звуки которого доносятся наружу.

Но ни стоящий на входе охранник, ни Стек и Смоук, ни их друзья не собираются пускать внутрь незнакомцев. При этом за подобным твердым отказом стоят вовсе не подозрения в потустороннем происхождении белокожей троицы, а просто нежелание пускать чужаков в свой круг.

Герои заявляют, что заведение лишь для своих. А замечание, что на танцполе есть и белая девушка Мэри, компания парирует тем, что она уже часть семьи. Лишь связанная с магией Вуду героиня Энни замечает, что с напористой троицей явно что-то не так.

И пусть злодеям не удается попасть внутрь, в итоге все посетители клуба становятся их жертвами. Первой укушенной оказывается Мэри, и она, будучи своей, проникает внутрь, уже являясь нечистью.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Где-то в этот же период «Грешники» набирают обороты и превращаются в вампирский хоррор. Героям придется приложить все силы, чтобы дожить до утра. И увидят рассвет в своем привычном обличье далеко не все.

Каким получился фильм «Грешники»

В новой ленте Райана Куглера нашлось место и социальному подтексту, и хоррору, и даже танцевальной битве. А одна из заключительных сцен и вовсе добавляет в это получившееся блюдо щепотку военных боевиков.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Фильм, идущий больше двух часов, медленно разгоняется, демонстрируя характеры героев в обычных жизненных обстоятельствах. Именно в эти моменты становятся заметны отличия между двумя братьями, которые заключаются не только в головных уборах. Будто для удобства зрителя один из них щеголяет в шляпе с красной окантовкой полей, второй предпочитает синюю кепку.

Поездки по полям, визиты в поселения и разговоры не совсем соответствуют заявленному жанру кино о вампирах, но при этом не утомляют и достаточно хорошо держат внимание, на удивление тонко обходясь с темой расовой сегрегации.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

А вот основное действие начинается с очень яркой музыкальной сцены. Во время нее блюзовый клуб неожиданно начнет заполняться совсем не теми людьми, которых можно ожидать в 1932 году. На экране появляются брейкдансеры, рэперы, китайские средневековые танцовщицы, древние шаманы. При этом после первого странного ощущения на грани неловкости и стыда правила игры невольно принимаются и такое уже не вызывает вопросов.

Экшен-часть ленты вообще на удивление плотно наполнена музыкальными номерами. В какой-то момент может показаться, что на экране и вовсе происходит танцевальный батл между вампирами и их живыми противниками.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Порой «Грешники» перегибают палку, но даже при этом выглядят завораживающе весело и увлекательно. Режиссер, понимая, что снимает все-таки жанровое кино, не погружается излишне глубоко в культуру далекого юга, при этом создавая уникальную атмосферу и привнося в ленту авторские нотки.

Многие сцены находятся буквально на грани, и это делает их еще более запоминающимися. Вы точно захотите обсудить вампирское исполнение ирландских танцев, соло Сэмми, застрявшие между времен, цитирование Священного Писания в первых утренних лучах солнца. Ну и, стоит признать, эпично стреляющий из автомата Майкл Б. Джордан в армейской майке — это просто приятное зрелище, которое вписалось бы в любой боевик.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Актеры фильма «Грешники»

Две главные роли в фильме — братьев-близнецов Стека и Смоука — исполнил Майкл Б. Джордан. Он регулярно появлялся и в других фильмах Райана Куглера, начиная с его дебютной ленты «Станция «Фрутвейл».

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Роль Сэмми — молодого музыканта и родственника близнецов — досталась певцу и автору песен Майлзу Котону. Из уже заметных лиц в «Грешниках» также можно увидеть Хейли Стейнфилд (играет Кейт Бишоп во вселенной Marvel) в роли девушки Мэри.

Также в ленте снялись Вунми Мосаку, Джейми Лоусон, Делрой Линдо, Лола Керк. Ну а роль главного антагониста — дьявольского вампира — отошла британскому актеру с ирландскими корнями Джеку О'Коннеллу.

Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер/ Warner Bros. Pictures

Стоит ли смотреть фильм «Грешники»

«Грешники» под стать своему названию далеко не идеальны. Порой лента перегибает палку, порой оступается. А порой кажется, что режиссер и вовсе пытался уместить в один проект сразу два фильма. Но если принять правила этой вселенной, вы точно получите удовольствие и запомните ленту. Хотя бы потому, что фильм и правда оказывается одним из самых ярких вампирских проектов за последние годы.

Работа Райана Куглера — интересный авторский проект, сделанный в рамках достаточно внушительного бюджета в 100 миллионов. Глядя на соседей по прокату, хочется простить «Грешникам» всю неидеальность и погрузиться в этот мир болотистых топей и хлопковых полей, среди которых носятся вампиры.