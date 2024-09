«Громовержцы»: что известно о 36-м фильме вселенной Marvel

На днях кинокомпания Marvel Entertainment представила премьерный тизер-трейлер фильма «Громовержцы» (Thunderbolts*). Рассказываем обо всем, что известно о 36-м проекте вселенной.

Сюжет фильма «Громовержцы»

Новый фильм киновселенной Marvel рассказывает о группе антигероев, зовущих себя «Громовержцы», которая отправляется на миссии по правительственному приказу.

В команду входят усовершенствованный солдат Баки Барнс, женщина с молекулярной нестабильностью по прозвищу Призрак, усиленный суперсолдат Агент США, Черная вдова Елена Белова, русский суперсолдат Красный Страж и Таскмастер.

Фото Кадр из фильма «Громовержцы»

Баки Барнс впервые появился в MCU в фильме Джо Джонстона «Первый мститель» 2011 года. Также персонажа можно увидеть в картинах «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». После этого Баки сыграл ключевую роль в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат».

MCU-дебютом Призрака стала картина Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса» 2018 года, Агент США впервые появился в киновселенной в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат» 2021 года.

Елена Белова уже известна поклонникам Marvel по фильму «Черная вдова» и сериалу «Соколиный глаз». Красный Страж и Таскмастер также впервые заявили о себе в «Черной вдове».

Фото Кадр из фильма «Громовержцы»

Создатели фильма «Громовержцы»

Изначально планировалось, что «Громовержцев» снимет Джеймс Ганн. У нынешнего главы DC Studios отлично получается раскрывать на экране истории малоизвестных персонажей комиксов. Успех «Стражей Галактики» это доказал, но в 2018 году Disney уволил режиссера и сценариста за оскорбительные твиты, опубликованные в период с 2008 по 2011 год. Ганн переключился на проекты DC, снял «Отряд самоубийц: Миссию навылет», концепция которых схожа с «Громовержцами»: группа антагонистов объединяется перед лицом общего врага. После выхода этого фильма режиссер потерял интерес к работе над фильмом Marvel.

Фото Кадр из фильма «Громовержцы»

В итоге режиссером «Громовержцев» стал Джейк Шрейер. Ранее он работал над «Грызней», в прошлом году ставшей одной из лидирующих по количеству полученных премий «Эмми», дважды номинированным на «Золотой глобус» сериале «Шучу» с Джимом Керри и «Ложей 49» — проекте о вступившем в тайный орден бывшем серфере.

Сценарий картины написали Эрик Пирсон («Тор: Рагнарек»), Ли Сон-джин («Силиконовая долина») и Джоэнна Кало («Медведь»).

Продюсерами фильма выступили глава Marvel Studios Кевин Файги, Брайан Чапек («Тор: Любовь и гром») и Мэттью Дженкинс («Секретное вторжение»).

Актеры и персонажи фильма «Громовержцы»

Себастиан Стэн — Баки Барнс

Ханна Джон-Кэймен — Эйва Старр / Призрак

Уайатт Рассел — Джон Уокер / Агент США

Джулия Луи-Дрейфус — Валентина Аллегра де Фонтейн

Флоренс Пью — Елена Белова / Черная вдова

Дэвид Харбор — Алексей Шостаков / Красный Страж

Ольга Куриленко — Антония Дрейкова / Таскмастер

Харрисон Форд — Таддеус Росс: президент США / Громовержец

Льюис Пуллман — Боб / Часовой

Лоуренс Фишберн — Билл Фостер

Рэйчел Вайс — Мелина Востокофф

Джеральдин Висванатан — Мел

Трейлер фильма «Громовержцы»

Какая песня звучит в трейлере фильма «Громовержцы»

В трейлере «Громовержцев» звучит песня Where Is My Mind группы Pixies. Трек из дебютного альбома Surfer Rosa — нередкий выбор для кинопроектов. Where Is My Mind также звучит в культовом «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера и картине Жако Ван Дормаля «Господин Никто».

Кроме того, оригинальную версию трека или его каверы можно услышать в таких проектах, как «Мистер Робот», «Хорошая жена» и «Вероника Марс».

Когда выйдет фильм «Громовержцы»

Фильм Джейка Шрейера «Громовержцы» выйдет в зарубежный прокат 2 мая 2025 года. Дата выхода в России пока неизвестна.