Обзор фильма «Холоп 2»: стоит ли смотреть громкую российскую премьеру

Начало 2024 года ознаменовала собой головокружительная премьера фильма Клима Шипенко «Холоп 2». Рассказываем, каким получился сиквел российского комедийного блокбастера.

Сюжет картины

Гриша (Милош Бикович) так и не смог смириться со своим вынужденным «холопским» периодом, поэтому персонажа триггерит любой, кто напоминает ему самого себя из прошлого. В случае сиквела — любая.

По сюжету «Холоп 2» главный герой встречает избалованную Катю (Аглая Тарасова), которая делает, что хочет, не неся ответственности за свои поступки. Гриша не может смириться с таким поведением девушки и решает ее перевоспитать. «Да что она себе позволяет?», — думает преисполнившийся чувства справедливости герой — и похищает Катю. Но это, конечно, преступлением не считается, ведь все во имя наставления ее на Путь Истинный (здесь можно было бы задать вопрос, кем Гриша себя возомнил, но это понятно и без объяснений).

Вероятное доведение человека до психического расстройства тоже не в счет. Подумаешь: проснуться в неизвестном месте, где все убеждают тебя, что все вокруг реально. Хардкорный «рехаб» оплачивают самые близкие люди. Если бы «Холоп 2» не был комедией, он был бы бесконечно трагичен.

Стоит ли смотреть «Холоп 2»

Картина Клима Шипенко, безусловно, пришлась по душе многим зрителям. На счету фильма уже почти два миллиарда рублей, а ведь еще и недели со старта проката не прошло. Очевидно, над «Холопом 2» работала команда больших профессионалов своего дела. Осознанно или нет, фильм следует по проторенной сюжетной дорожке, которая ведет к безусловному успеху.

В начале 70-х можно было снять экранизацию «Заводного апельсина», над которой до сих пор чуть ли не в истерике бьются лучшие кинокритики современности, а можно на пороге 2024 года показать путь к справедливости насильственными методами немного проще. Вернее, гораздо проще. И, кажется, что подобный вариант просто не может не сработать, ведь он обыгрывает дремлющую мстительную страсть вперемешку с типичным желанием людей наказать преуспевшего ближнего.

Даже нежно любимый многими мультфильм «Ну, погоди!» построен на этом: маргинальный волк одержим благополучным зайцем и пытается сделать все возможное, чтобы усложнить ему жизнь.

Принятие аудиторией недавней экранизации «Чебурашки» также объясняется не столько ностальгией, сколько иллюзией победы негласного, но вполне ощутимого классового неравенства. По сюжету фильма Римма думает, что за деньги может получить что угодно, но на ее пути не боится встать неотесанный и грубый тип (Гена), который ставит женщину на место. Мечта патриархата — не иначе.

Сиквел «Холопа» недалеко от этого ушел. Гриша решил объяснить как надо жить инфантильной Кате. Деревенский сеттинг и все остальное — просто декорации, маскирующие хрупкое и уязвленное эго персонажа.

Ну, и, возможно, Гришей, как нынче мальчиком приличным, движет еще стремление угодить отцу. Безумно трогательно.

Фото Кадр из фильма «Холоп 2»

Для чего еще существует кино, если не оживлять мечты на экране? Например, в комедийном мини-сериале 2022 года «Жену вызывали?» обиженный сотрудник отыгрывается на своей бывшей начальнице, в силу стечения обстоятельств попавшей к нему в подчинение. Могло ли такое случиться в реальности? Маловероятно. Зато по ту сторону экрана у проекта рейтинг 7.2 на «Кинопоиске», и самое прекрасное — режиссер-женщина. Благодарите Анну Курбатову за презентацию подобной модели отношений.

Динамика между персонажами а-ля «Укрощение строптивой» свойственна и зарубежному кино... Была лет 20 назад, если не больше. А сейчас подобные картины выглядят неловко и, увы, бесконечно отстало. Но, возможно, современный отечественный кинематограф только-только нащупал стезю леденящих душу зарубежных комедий нулевых, и впереди нас ждет еще много интересного.

«Холоп 2» напоминает дешевое шампанское, которое совсем не к лицу Новому году и любому дню вообще. Быстро выветривается, оставляя после себя легкую головную боль (вероятно, из-за бодро-слащавого кавера на песню «Ищу тебя», которая отталкивает еще на этапе просмотра трейлера) и досадное ощущение, что дело того не стоило. В сиквеле «Холопа», конечно, нет ничего плохого — как, впрочем, и хорошего. Он звеняще бездушен, бессмысленнен и пуст. Что ж, добиться такого эффекта — тоже своего рода талант.