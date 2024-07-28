Хронология «Форсаж»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

Франшиза, стартовавшая в далеком 2001 году, за более чем 20-летнюю историю достигла таких масштабов, что оставаться в стороне просто невозможно. Кто-то любит «Форсаж», кто-то ненавидит. А если человек говорит, что ни разу не слышал об этих фильмах, то, скорее всего, он врет.

Первая лента серии имела относительно скромные масштабы и рассказывала криминальную историю про уличные гонки и бандитов. В повествовании не было места мировым заговорам, подводным лодкам и полетам в космос, но в нем было то, что останется в серии даже спустя почти четверть века, — пиво, семья и быстрые тачки. Ну и, конечно же, Вин Дизель. Вспомнили фильмы самой скоростной франшизы Голливуда и разобрались, в каком порядке их смотреть.

В каком порядке фильмы «Форсаж» выходили на экраны

Форсаж (2001)

Действие первой ленты франшизы не покидает локаций пусть и огромного, но все-таки одного города — Лос-Анджелеса. Коп под прикрытием Брайан О'Коннор внедряется в среду уличных гонщиков. Его цель — выйти на представителей банды налетчиков, грабящей грузовики с бытовой техникой. Со временем герой сближается с семьей Торетто, во главе которой стоит гроза района и самый крутой уличный гонщик — Доминик.

Фото Кадр из фильма «Форсаж»

Увы, именно его новые друзья оказываются теми, кто стоит за ограблениями. Так что Брайан, успевший не только подружиться с Домом, но и завести отношения с его сестрой Мией, встает перед нелегким выбором.

Двойной форсаж (2003)

После событий первого фильма Брайан уходит со службы и погружается в среду уличных гонок. Во время одного из нелегальных заездов герой попадается в лапы правоохранителей, но вместо тюрьмы ему предлагают сделку. Брайан должен выследить и разоблачить торговца наркотиками по имени Картер Верона. Помогут ему в этом агент ФБР Моника Фуэнтес и давний знакомый Роман Пирс, последний из которых в дальнейшем займет место комичного персонажа в команде Доминика Торетто.

Фото Кадр из фильма «Двойной Форсаж»

Сиквел переносит действие из солнечного Лос-Анджелеса в не менее солнечный город Майами.

Тройной форсаж: Токийский Дрифт (2006)

Самый обособленный фильм франшизы из всех. Лента почти полностью лишена связи с предыдущими картинами. В центре сюжета оказывается школьник по имени Шон Босуэлл. Любящий погонять парень регулярно попадает в неприятности. После очередной передряги герой переезжает к своему отцу, офицеру ВМС США, — и не абы куда, а в Токио.

Фото Кадр из фильма «Тройной форсаж: Токийский Дрифт»

В столице Японии Шон знакомится с новым видом уличных гонок — дрифтом. И там же герой переходит дорогу Такаси — главному уличному гонщику столицы Страны восходящего солнца, родственнику одного из боссов якудзы.

Несмотря на то что «Токийский дрифт» c легкостью мог бы стать самостоятельным фильмом, не связанным с остальными частями франшизы, именно в этой картине появляется Хан Лю — один из членов команды Торетто.

Форсаж 4 (2009)

После японских приключений франшиза вернулась к истории героев оригинального фильма. Брайан на этот раз стал агентом ФБР вместе с Домиником, который после финала ленты 2001 года перебрался в созвучную его имени Доминиканскую Республику и находится вне закона. О'Коннору поручено задание по поимке наркобарона Артуро Брага. А Торетто жаждет мести, ведь криминальный авторитет явно замешан в смерти его возлюбленной Летти.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 4»

К героям, находящимся по разные стороны закона, но работающим вместе, присоединяются новые члены семьи. Среди них уже знакомые зрителю сестра Доминика Миа и любитель дрифта Хан, а также новые герои: перешедшая на сторону Торетто помощница наркобарона Жизель и пара мексиканских друзей, Тего Лео и Рико Сантос.

Герои добиваются ареста Браги, но Доминик также попадает под горячую руку правосудия. Ради его спасения Брайан отказывается от работы в ФБР и совершает налет на тюремный автобус, в котором транспортировали лысого главу семьи Торетто.

Форсаж 5 (2011)

Пятый фильм выводит франшизу на новый уровень. В сюжете почти не осталось места типичным уличным гонкам, а за героями охотятся уже не просто рядовые агенты ФБР. Живущая в бегах команда Торетто становится угрозой международного масштаба, так что и приключения у них соответствующие. Перебравшись под жаркое бразильское солнце Рио-де-Жанейро семья ввязывается в конфронтацию с влиятельным криминальным боссом Эрнаном Рейесом. За самим Домиником тем временем охотится спецагент высшего класса Люк Хоббс.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 5»

Впрочем, впоследствии герои объединятся против Рейеса, фактически объявив ему войну, а также провернут по-настоящему масштабное дельце. Именно в пятой части серии окончательно формируется команда, которая будет украшать постеры франшизы следующий десяток лет.

Форсаж 6 (2013)

Казалось бы, после предыдущей части сложно придумать что-то более масштабное, не уходя совсем в фантастические сюжеты. Но создатели франшизы не ограничивают себя рамками пусть и условного, но реализма. С каждой частью серии количество спецагентов, сверхсекретных технологий и угроз миру будет увеличиваться с невероятной скоростью.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 6»

В шестой части спецагент Люк Хоббс находит отошедшего от дел Торетто и предлагает ему поучаствовать в поимке неуловимого Оуэна Шоу. Его преступная деятельность угрожает множеству людей по всему миру. Торетто созывает семью и готовится к работе, но затем выясняется, что Летти (любовь всей его жизни, считавшаяся погибшей) жива и работает на Шоу.

Взрывы, танки, невероятное преодоление законов физики и, конечно, быстрые тачки — всем этим наполнена шестая часть. Но и скорбным моментам нашлось место в повествовании. В ходе разборок с Шоу погибает Жизель, а Хан решает вернуться в Токио — город, о котором они с ней долгое время мечтали.

Форсаж 7 (2015)

После победы на Оуэном Шоу в прошлом фильме на тропу мести встает его брат Декард. Бывший элитный спецназовец объявляет войну семье любителей быстрых тачек, так что Дому с командой при поддержке Хоббса и загадочного Мистера Никто придется попотеть. Для успешной нейтрализации Декарда героям придется спасти хакера Рамзи и найти устройство под названием «Глаз Бога», способное вычислить местонахождение любого человека на планете.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 7»

Седьмая часть стала не только самым кассовым фильмом франшизы, собрав в общемировом прокате более полутора миллиардов долларов, но и самой трагичной. В период съемок трагически погиб Пол Уокер. Он сыграл одного из главных героев серии Брайана О'Коннора. Погиб актер, будто бы персонаж «Форсажа», разбившись на красном суперкаре Porsche Carrera GT.

Форсаж 8 (2017)

Казалось бы, все в жизни семьи Торетто хорошо. Декард Шоу в тюрьме, сам Доминик вместе с Летти наслаждается жизнью на Кубе, а Брайан, несмотря на смерть сыгравшего его Пола Уокера, ушел на пенсию и занимается воспитанием детей. Правда, лишь за кадром.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 8»

Но на горизонте появляется новая антагонистка по прозвищу Сайфер. Она не просто хочет захватить мир, но и становится личным врагом Торетто. Злодейка взяла в плен бывшую девушку Доминика и рожденного ею сына и теперь шантажирует лысого главу семьи.

Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)

Первый и на данный момент единственный спин-офф серии, рассказывающий о совместной работе оперативника Люка Хоббса и антигероя Декарда Шоу. По сюжету герои объединились, чтобы спасти человечество от искусственного вируса под названием «Старичок». Лента про британца и американца, кажется, совсем не стесняется фантастических элементов. Главным антагонистом фильма стал кибернетически улучшенный солдат Брикстон Лор, а одна из секретных баз, где располагается необходимое героям устройство, оказывается в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фото Кадр из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу «

Не обошлось в сюжете и без дел семейных, ведь к главным героям присоединяется сестра Декарда Шоу по имени Хэтти.

Форсаж 9 (2021)

Если вы думали, что к девятой части франшизы у главного героя закончились неизвестные доселе родственники и друзья, то лента 2021 года точно вас удивит.

Команда Торетто ловит сигнал бедствия самолета их союзника Мистера Никто, на котором перевозили суперзлодейку Сайфер. Кто-то явно помог ей бежать из-под охраны. Этим таинственным помощником оказывает не кто иной, как брат Дома по имени Джейкоб. Он хочет получить доступ к новому секретному оружию. Обладание технологией, названной в честь древнегреческого бога Ареса, дает владельцу возможность взломать любой компьютер на планете.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 9»

В восьмом фильме зрители наблюдали за противостоянием атомной подводной лодки и автомобилей, но «Форсаж 9» идет дальше и отправляет героев в космос.

Форсаж 10 (2023)

Первая часть финальной части франшизы увидела свет в 2023 году. Еще в «Форсаже 5» герои провернули одно из самых захватывающих ограблений — увели из-под носа у криминального босса Эрнана Рейеса все его деньги, хранившиеся в огромном сейфе. Только вот у мафиози, оказывается, был сын, поклявшийся отомстить команде героев. И вот спустя много лет злодей по имени Данте Рейес выходит на след Дома.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 10»

Лента заканчивается на моменте, из которого, кажется, даже сам глава семьи Торетто не сможет выбраться. Но каждый зритель, знакомый с франшизой «Форсаж», знает, что никакие физические законы невластны на Домиником и ему все по плечу.

В каком порядке смотреть фильмы серии «Форсаж»

Несмотря на то что в целом серия «Форсаж» имеет достаточно линейную структуру, в ней есть небольшой нюанс. События триквела с подзаголовком «Токийский дрифт» происходят после событий шестой части.

Порядок просмотра согласно внутренней хронологии событий:

Форсаж (2001);

Двойной форсаж (2003);

Форсаж 4 (2009);

Форсаж 5 (2011);

Форсаж 6 (2013);

Тройной форсаж: Токийский Дрифт (2006);

Форсаж 7 (2015);

Форсаж 8 (2017);

Форсаж: Хоббс и Шоу (2019);

Форсаж 9 (2021);

Форсаж 10 (2023).

Последняя часть истории семьи Торетто, фильм «Форсаж 11», должен выйти в 2026 году.