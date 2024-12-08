Лев влюбился в овечку: хронология всех фильмов «Сумерки»

Вспоминаем хронологию «Сумерек» — серии, проделавшей путь от guilty pleasure (открытая любовь к которой считалась признаком плохого вкуса) до звания всеобщего любимца.

Фильмы франшизы «Сумерки» в порядке их выхода на экраны

Сумерки

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Кэтрин Хардвик.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Билли Берк, Эшли Грин, Анна Кендрик, Тейлор Лотнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик/ Summit Entertainment

Экранизация первого романа Стефани Майер увидела свет в 2008 году. По сюжету ленты семнадцатилетняя девушка Белла Свон переезжает из Аризоны в маленький городок Форкс, расположенный в штате Вашингтон. Родители девушки находятся в разводе, а в северной глуши живет отец героини Чарли — начальник местного отделения полиции.

В школе Белла знакомится с Калленами — странным и достаточно замкнутым семейством. Особое внимание девушки привлекает парень по имени Эдвард, и этот интерес оказывается взаимным. Между героями вспыхивают чувства, но, как всегда в подобных историях, есть нюанс. Эдвард и вся его семья — вампиры. Правда, лев уже влюбился в овечку (как отметили герои самого фильма), а чувствам не прикажешь.

Сумерки. Сага: Новолуние

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Крис Вайц.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Билли Берк, Рашель Лефевр, Эшли Грин, Питер Фачинелли, Никки Рид.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 4,8.

Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Новолуние», реж. Крис Вайц/ Summit Entertainment

Первый фильм стал финансово успешным, и сиквел не заставил себя долго ждать. Уже спустя год на экраны вышли новые «Сумерки». Ради безопасности Беллы Эдвард решает покинуть девушку. Герой сомневается, что сможет долго контролировать свою вампирскую сущность.

Тем временем героиня Кристен Стюарт сближается с Джейкобом — парнем из местной общины индейцев, с которым познакомилась еще в первом фильме. Новый друг оказывается не так прост. В жилах коренного американца течет кровь оборотня. При этом Белла не отказывается от поисков покинувшего ее Эдварда и порой ради встречи идет на рискованные поступки.

Сумерки. Сага: Затмение

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Слэйд.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Брайс Даллас Ховард, Билли Берк, Эшли Грин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,1.

Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Затмение», реж. Дэвид Слэйд/ Summit Entertainment

Штат Вашингтон всколыхнула волна загадочных убийств, совершенных, как оказывается, группой новообращенных вампиров. Это дело рук рыжей женщины-кровопийцы по имени Виктория. Она желает отомстить Калленам за убийство своего парня, показанное в первом фильме франшизы. Под угрозой оказывается и «бедная овечка» Белла. Будучи человеком, она гораздо уязвимее, нежели Эдвард и его родственники.

Помимо этого, героиня Стюарт оказывается в центре противостояния вампиров и оборотней. В какой-то момент ей придется окончательно выбрать между любимым Эдвардом и другом Джейкобом, который явно испытывает к ней глубокие чувства.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Билл Кондон.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Билли Берк, Эшли Грин, Питер Фачинелли, Элизабет Ризер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 4,9.

Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1», реж. Билл Кондон/ Summit Entertainment

Первая часть экранизации заключительного романа серии добралась до зрителей в ноябре 2011 года. Кажется, что в жизни Эдварда и Беллы все прекрасно — герои играют свадьбу и отправляются в медовый месяц. Но в самый разгар путешествия выясняется, что девушка беременна, а вынашивание ребенка вампира несет для нее смертельную опасность.

Кроме того, против отпрыска Эдварда и Беллы выступает еще и местная община оборотней. Сам вампир боится потерять возлюбленную и не знает, как относиться к собственному малышу.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Билл Кондон.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Маккензи Фой, Эшли Грин, Питер Фачинелли, Элизабет Ризер, Джексон Рэтбоун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», реж. Билл Кондон/ Summit Entertainment

Дочь Эдварда и Беллы, которой дали имя Ренесми, растет с невероятной скоростью. А героиня Кристен Стюарт обнаруживает свой уникальный дар, защищающий ее саму и союзников от магических способностей других вампиров.

Эта уникальная особенность пригодится ей в борьбе с влиятельным вампирским кланом Вольтури. Глава итальянской семьи Аро, прознав о рождении уникального ребенка, решает уничтожить всех Калленов. Впрочем, это решение обусловлено еще и личными интересами руководителя клана.

В каком порядке смотреть фильмы «Сумерки»

Все фильмы идут в строгом хронологическом порядке, так что смотреть их стоит так, как они выходили на экраны. Единственной сложностью могут стать лишь излишне длинные подзаголовки.

В каком году происходят события фильмов «Сумерки»:

2005 год — «Сумерки»: Белла переезжает в Форкс, влюбляется в Эдварда, узнает о его природе вампира. 2006 год — «Новолуние»: Эдвард уходит, Белла сближается с Джейкобом. Конец 2006 года — «Затмение»: Белла становится целью для группы новорожденных вампиров. 2007 год — «Рассвет — Часть 1 и Часть 2»: Белла выходит замуж, рожает дочь и защищает свою семью от клана Вольтури.

Фото Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», реж. Билл Кондон/ Summit Entertainment

Фильмы вселенной «Сумерки» в хронологическом порядке: