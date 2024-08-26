Хронология Гарри Поттера: в каком порядке смотреть все фильмы волшебной саги

Гарри Поттер, придуманный писательницей Джоан Роулинг, известен почти каждому. Франшиза о мальчике, который выжил, настолько влиятельна, что даже в глухом селе найдется если не фанат, то хотя бы слышавший что-то о школе чародейства и волшебства Хогвартс и прочих атрибутах магической вселенной.

В рамках киноадаптации серии книг вышло 11 фильмов. Восемь из них — экранизация семи романов, рассказывающих историю Гарри и его друзей. А еще три концентрируются на приключениях волшебного зоолога Ньюта Саламандера и рассказывают о проивостоянии еще молодого Альбуса Дамблдора и сильнейшего темного волшебника до прихода Волан-де-Морта — Геллерта Грин-де-Вальда.

Общие сборы всех лент почти достигли десяти миллиардов долларов, а фильмы заняли почетное место в сердцах многих детей и взрослых. Вспомнили все фильмы, чье действие происходит во вселенной, придуманной Джоан Роулинг, и расставили их в хронологическом порядке.

Все фильмы вселенной Гарри Поттера

Гарри Поттер и Философский камень (2001)

Начало истории мальчика, который выжил. 11-летний Гарри — сирота, живущий в семье Петуньи Дурсль, сестры своей погибшей матери. На очередной день рождения юный Поттер получает письмо с приглашением в школу Хогвартс, где учатся волшебники. Мальчик открывает для себя целый мир, наполненный чародейством и магией, а также узнает, что он единственный в мире человек, который смог пережить убивающее заклятье.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Философский камень»

Первокурсник Гарри не только найдет друзей на всю жизнь, научится колдовать и летать на метле, но и столкнется с темными силами и посмотрит в лицо поверженному, но не убитому темному магу Волан-де-Морту.

Режиссером фильма выступил Крис Коламбус, а троицу главных героев Гарри, Рона и Гермиону сыграли молодые британские актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Невероятный успех фильма принес популярность и возвел начинающих артистов в ранг настоящих звезд.

Гарри Поттер и Тайная комната (2002)

Второй учебный год в Хогвартсе принесет еще более опасные приключения. На этот раз Гарри придется разгадать мрачные тайны школы волшебства, открыть в себе новые способности, попасть в ту самую тайную комнату и узнать, как со всем этим связан главный антагонист всей истории Волан-де-Морт.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

«Тайная комната», пожалуй, самая близкая к оригиналу экранизация текста. Это одновременно плюс и минус второй и последней ленты, снятой Крисом Коламбусом в рамках франшизы. Новые приключения не уступают по увлекательности первой части, только вот развиваются события гораздо медленнее. Впрочем, скучать зритель все равно не будет.

Гарри Поттер и Узник Азкабана (2004)

После ухода Коламбуса из франшизы бремя постановщика новой части отошло мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону. Снятый будущим обладателем премии «Оскар» «Узник Азкабана» меняет интонацию. Подобно повзрослевшим главным героям, третья часть кинофраншизы становится серьезнее и мрачнее, при этом не теряя атмосферы волшебства из первых двух фильмов.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Несмотря на более мрачный тон, новая часть приключений Гарри Поттера кажется наиболее обособленной историей из всех. В «Узнике Азкабана» нет прямого присутствия Волан-де-Морта, а сюжет больше внимания уделяет истории самого Гарри и его близких. Именно лента Куарона признается многими фанатами лучшим фильмом о волшебнике со шрамом в виде молнии.

Гарри Поттер и Кубок Огня (2005)

Четвертая часть о Гарри Поттере уже с самого старта заявляет, что перед зрителем самый масштабный и большой фильм про мальчика, который выжил. Начинается все с нападения приспешников Волан-де-Морта на финал Чемпионата Мира по квиддичу. А главным событием всей ленты оказывается проведение в Хогвартсе Турнира трех волшебников, участником которого сам того не желая станет и Гарри.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня»

«Кубок Огня» позволяет взглянуть на другие магические школы мира, придуманного Джоан Роулинг, ведь в Хогвартс прибывают ученицы французской академии Шармбатон и суровые студенты университета Дурмстранг с далекого Севера.

После «Узников Азкабана» Альфонсо Куарон покинул франшизу, и на этот раз режиссерское кресло занял обладатель премий BAFTA и «Сезар» Майк Ньюэлл. Несмотря на то, что в экранизацию не вошло множество книжных эпизодов, постановщик отлично справился с переносом романа на экран. «Кубок огня» прекрасно говорит о подростковых переживаниях, и так же хорошо демонстрирует наступление по-настоящему мрачных времен для всего магического мира.

Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)

Пока главный герой серии узнает о тайной организации Орден Феникса, созданной для борьбы с Пожирателями смерти и Волан-де-Мортом, в Хогвартсе происходят большие изменения. На посту главы учебного заведения Дамблдора сменяет Долорес Амбридж, за чьей приторной учтивостью и розовой одеждой скрывается жестокость, которой позавидует не один пользователь самой темной магии.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Пятая часть ознаменовалась очередным изменением режиссера. На место постановщика пришел британец Дэвид Йейтс, впоследствии срежиссировавший и оставшиеся фильмы серии.

Гарри Поттер и Принц Полукровка (2009)

«Орден Феникса» заканчивается на эмоциональной ноте и большой потере как для самого Гарри, так и для всех его близких. Шестой же фильм возвращает героев в стены Хогвартса, ведь настал новый учебный год.

И пока мальчик, который выжил, показывает невероятные успехи в зельеварении, мир вокруг словно рушится. Британские острова оказываются в ужасе, ведь даже самые ярые скептики убедились в том, что Волан-де-Морт вернулся, а это сулит начало новой магической войны.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц Полукровка»

«Принц полукровка» оканчивается одним из самых трагических моментов всей истории франшизы. Герои вновь сталкиваются со смертью, и их жизнь больше не станет прежней.

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1 (2010)

Заключительный роман о приключениях Гарри Поттера и его противостоянии Волан-де-Морту было решено разделить на два фильма. Несмотря на то, что первый фильм закладывает основу для эпичного финала, вынесенного в следующую часть, лента не выглядит просто введением.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»

В «Дарах смерти. Часть 1» начинается охота за крестражами — артефактами, уничтожение которых может положить конец Волан-де-Морту. Также в этой части подвергаются невиданным доселе испытаниям отношения «Золотого трио» — Гарри, Рона и Гермионы.

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2 (2011)

Эпичный финал всей саги о Гарри Поттере и самая кассовая часть франшизы, заработавшая в прокате более 1 300 000 000 $.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2.»

Перед лицом, казалось бы, неминуемой гибели всем героям придется объединить усилия и отстоять не только Хогвартс, но и самих себя.

Фантастические твари и где они обитают (2016)

Гарри Поттер стал настоящим поп-культурным феноменом, так что после окончания саги о герое с шрамом в виде молнии было принято решение о расширении магической вселенной Роулинг. Сама писательница также приняла участие в создании новых лент, действие которых происходит в первой половине XX века.

Действие первого фильма о Ньюте Саламандере разворачиваются за 65 лет до старта истории Гарри Поттера. Лента, которую вновь срежиссировал пришедший во франшизу в пятом фильме Дэвид Йейтс, заимствует название учебника по уходу за магическими существами, который не раз упоминался в книгах о Поттере, но основывается на уникальной истории.

Фото Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Британец Ньют Саламандер прибывает в город Нью-Йорк. Зоолог работает над книгой о фантастических животных, а в его чемодане располагается целый зоопарк, состоящий из редких зверей. Несколько животных сбегают, сея неразбериху. Кроме погони за любимцами, герой оказывается в центре заварушки похлеще, чем парочка сбежавших из передвижного зверинца существ.

Причиной ужаса горожан и магического сообщества становится Обскур — разрушительная сила, возникающая у детей, которые подавляют свои магические способности. В ходе приключений Ньют встретится с одной из бывших служащих местного отдела мракоборцев, Тиной Гольдштейн, ее сестрой и маглом-пекарем Якобом Ковальски.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018)

Первая часть «Фантастических тварей» воспринималась как в целом локальная история, чье действие происходило в пределах пусть и большого, но одного города.

Продолжение же резко увеличивает масштаб и важность происходящего, превращаясь в историю прихода к власти одного из самых опасных темных волшебников в истории магического мира — Геллерта Грин-де-Вальда.

Фото Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

В то время как важные для мира Поттера исторические фигуры выходят на первый план, в сюжете важную роль начинает играть молодой Альбус Дамблдор. А главный герой первой части и условный центральный персонаж всей франшизы о «Фантастических тварях» Ньют Саламандер порой будто бы уходит на второй план, уступая экранное и сюжетное время своим более титулованным друзьям и врагам.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022)

Третья и последняя на данный момент часть «Фантастических тварей» уходит еще дальше от изначальной интонации. Как можно догадаться из названия, в центре сюжета оказывается история Альбуса Дамблдора.

Фото Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Лента рассказывает историю дружбы и противостояния величайшего волшебника в истории с Геллертом Грин-де-Вальдом, а также концентрируется на борьбе за политическую власть в магическом мире.

В каком порядке смотреть фильмы вселенной Гарри Поттера

Фильмы вселенной Гарри Поттера и «Фантастические твари» можно смотреть в двух вариантах: хронологическом порядке (по времени происходящих событий) или по порядку выхода фильмов.

Порядок выхода фильмов лучше подходит для тех, кто впервые знакомится со вселенной. Он позволяет следовать за раскрытием сюжета и персонажей так, как это задумывали создатели.

Хронологический порядок интересен для тех, кто уже знаком с миром волшебников и хочет углубиться в предысторию событий до Гарри Поттера и заметить интересные отсылки.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана «

Порядок выхода фильмов (рекомендуется для новых зрителей)

Этот порядок позволяет насладиться историей так, как она была задумана и выпущена.

Гарри Поттер и философский камень (2001);

Гарри Поттер и Тайная комната (2002);

Гарри Поттер и узник Азкабана (2004);

Гарри Поттер и Кубок огня (2005);

Гарри Поттер и Орден Феникса (2007);

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009);

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1 (2010);

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 (2011);

Фантастические твари и где они обитают (2016);

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018);

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022).

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»

Хронологический порядок (по времени событий)

Начните с трех фильмов про события, которые происходили до основной истории Гарри Поттера.

Фантастические твари и где они обитают (2016) — действие происходит в 1926 году;

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018) — события 1927 года;

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022) — начало 1930-х.

Затем переходите к основной саге о Гарри Поттере, действие которой охватывает события в период с 1991 по 1998 год.