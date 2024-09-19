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Хронология Очень страшное кино: в какой последовательности смотреть все фильмы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

7 мин.

Хронология «Очень страшного кино»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

Богдан Ларин
Автор
Кадр из фильма «Очень страшное кино»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино»
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Франшиза «Очень страшное кино» возникла на рубеже XX и XXI веков. В каждом фильме серии авторы высмеивают популярные хорроры и триллеры. В этих пародиях вся серьезность голливудских хитов уничтожается сортирным юмором и мемоемкими сценами. С героями постоянно происходят чудовищно абсурдные ситуации, а самые страшные моменты мгновенно превращаются в повод для смеха. С момента выхода первой части в 2000 году франшиза совершила несколько жанровых кульбитов, изрядно потоптавшись на популярных тропах культовых ужастиков и элементах поп-культуры.

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«СЭ» собрал хронологию всех фильмов «Очень страшное кино» в одном месте, чтобы вы могли разобраться, какие фильмы подверглись безжалостному (и очень смешному) издевательству, и оценить, как развивалась эта пародийная франшиза.

Фильмы франшизы «Очень страшное кино» в порядке выхода

Очень страшное кино

Год: 2000.
Страна: США.
Режиссеры: Кинен Айвори Уэйанс.
В главных ролях: Анна Фэрис, Джон Абрахамс, Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс, Реджина Холл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Кадр из фильма «Очень страшное кино»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино»

Первая часть франшизы стала индустриальной бомбой «немедленного» действия. Лента высмеивала целую россыпь знаменитых фильмов ужасов. Вот лишь некоторые из жертв — «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Матрица». Даже первые рабочие названия у фильма были «Прошлым летом я закричал, потому что Хэллоуин выпал на пятницу, 13-е» и «Крикни, если ты знаешь, что я сделал на прошлый Хэллоуин». В итоге создатели остановились на варианте Scary Movie (на русском «Очень страшное кино»), рабочем названии самого «Крика».

Сценарий написали братья Уэйэнсы, которые уже были известны своими работами в жанре комедий. Сюжет первой части по безобразия типичен — студенты колледжа случайно сбивают на машине человека и попадают под прицел маньяка в маске.

Очень страшное кино 2

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Кинен Айвори Уэйанс.
В главных ролях: Анна Фэрис, Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс, Реджина Холл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 5,3.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 2»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 2»

Вторая часть продолжает традиции первой, но в этот раз авторы издевательски миксуют фильмы «Призрак дома на холме», «Изгоняющий дьявола», «Ангелы Чарли» и другие новинки. Особенно достается всяким мистическим хоррорам про привидений и призраков — обрядам высмеивания нещадно подвергаются штампы ужастиков про экзорцизм и духов.

По сюжету четверо студентов, профессор Олдман и его ассистент Дуайт поселяются в зловещем особняке, где происходят паранормальные явления. В ленте сразу же все превращается в балаган шуток ниже пояса, комичных событий и дурацких смертей.

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Очень страшное кино 3

Год: 2003.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Цукер.
В главных ролях: Анна Фэрис, Чарли Шин, Саймон Рекс, Реджина Холл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 5,5.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 3»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 3»

Третья часть франшизы была снята другим режиссером — Дэвидом Цукером, известным по комедийной классике «Голый пистолет». В этот раз под прицелом оказались «Звонок», «Знаки», «Матрица: Перезагрузка» и другие популярные фильмы. Главная героиня журналистка Синди Кэмпбелл снова сталкивается с необъяснимыми и смешными событиями, пытаясь предотвратить конец света.

Параллельно два брата-фермера сталкиваются с загадочными знаками на своем кукурузном поле, которые также имеют отношение к пленке. И, конечно же, никуда без маньяка в маске, который тоже странным образом связан с пленкой. Короче говоря, зло наступает со всех сторон. В этот раз авторы всерьез прошлись по массовой истерии вокруг инопланетных вторжений.

Очень страшное кино 4

Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Цукер.
В главных ролях: Анна Фэрис, Крэйг Бирко, Реджина Холл, Лесли Нильсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.
Рейтинг IMDb: 5,1.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 4»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 4»

Четвертая часть пародирует «Войну миров» Спилберга, японское «Проклятие» и кровавую «Пилу». По сюжету журналистка Синди Кэмпбелл пытается справиться с потерей мужа и устраивается сиделкой к пожилой женщине. Вскоре она снова оказывается в эпицентре инопланетного вторжения и начинает расследовать странные убийства. В этот раз зеленые человечки намерены уничтожить человечество, что и становится центральным движком фильма.

В новой ленте авторы выходят за рамки художественных фильмов и наполняют сюжет комедийными отсылками на политическую ситуацию в мире. В частности, знаменитый Лесли Нильсен возвращается в роли президента США, увеличивая градус абсурдности до максимальных показателей.

Очень страшное кино 5

Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Малкольм Д. Ли, Дэвид Цукер.
В главных ролях: Эшли Тисдейл, Саймон Рекс, Чарли Шин, Линдси Лохан, Снуп Догг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4,3.
Рейтинг IMDb: 3,5.

Кадр из фильма «Очень страшное кино 5»
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 5»

Последняя на данный момент часть франшизы вышла в 2013 году и кардинально изменила актерский состав. Это единственный фильм во франшизе, в котором не снялись Анна Фэрис и Реджина Холл. Судя по рейтингу, зрители не оценили обновление. Картину переписывали и переснимали почти семь лет.

В центре сюжета — пародии на «Паранормальное явление», «Черного лебедя» и «Прометей». История разворачивается вокруг пары — Дэна и Джоди Сандерс. Влюбленные молодые люди переезжают в новый дом и вскоре начинают замечать всякую чертовщину, которая тут происходит по ночам. На огонек тут забегают Чарли Шин и Линдси Лохан. Что это — престижность франшизы или проблемы у актеров? Вопрос риторический. В прокате картина выступила сильно хуже предыдущих частей.

В каком порядке смотреть проекты франшизы «Очень страшное кино»

Франшиза «Очень страшное кино» не имеет четкой внутренней хронологии. Каждый фильм это самостоятельная комедия с новым набором пародируемых фильмов и сюжетных линий. В центре всех фильмов серии (кроме пятого) — Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис) и Бренда Микс (Реджина Холл). Вот только их истории не всегда логически продолжаются или связаны друг с другом.

Авторы больше сосредоточены на высмеивании популярных ужастиков и стебе над массовой культурой, а каждая новая часть сильно привязана к актуальным трендам в кино и культуре. В этом плане «Очень страшное кино» удобно в прикладном плане — по каждой части можно понять, какие хорроры были популярны на момент ее выхода, что собирало кассу и пользовалось успехом у зрителей.

Франшиза «Очень страшное кино» — это скорее антология отдельных историй, которые больше связаны общим стилем и персонажами, чем последовательной хронологией или сюжетной линией. Поэтому смотреть проекты можно в абсолютно любом порядке.

В апреле 2024 года стало известно, что Paramount Pictures разрабатывает шестую часть франшизы спустя десять лет после выхода пятой. Придумывает новый фильм Нил Х. Морец, который долго и удачно делает семейную киносагу «Форсаж». «Очень страшное кино 6» обещают выпустить в 2025 году.

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