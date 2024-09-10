В каком порядке смотреть все проекты франшизы «Парк Юрского периода»

Франшиза «Парк Юрского периода» подарила зрителям уникальную возможность заглянуть в мир, где динозавры вновь ходят по Земле. С момента выхода первого фильма эти рептилии стали одними из самых популярных персонажей на большом экране. За годы вселенная расширилась до шести фильмов. Каждая новая часть удивляла не только спецэффектами, но и развитием сюжета.

Собрали хронологию всех фильмов серии «Парк Юрского периода», чтобы вы могли окунуться в мир доисторических приключений и понять, как эволюционировала эта невероятная франшиза за более чем два десятилетия.

Проекты франшизы «Парк Юрского периода» в порядке выхода

Парк Юрского периода

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Лента, давшая начало целой франшизе и собравшая (включая повторный прокат) более миллиарда долларов, увидела свет в далеком 1993 году. Фильм Стивена Спилберга, основанный на одноименном романе Майкла Крайтона, рассказывает историю революционного парка развлечений на острове Исла-Нублар. Он населен разнообразными динозаврами, которых воссоздали из найденных внутри янтаря москитов и генетического материала внутри них.

Первыми посетителями должна стать группа ученых: палеонтологи Алан Грант и Элли Сэттлер, математик Ян Малкольм и юрист Дональд Дженнаро. К ним присоединяются Лекси и Тими — внуки богача — основателя парка. Почти вся группа оказывается поражена видом живых динозавров и опасается их. Только адвокат Дженнаро не видит угроз в парке, и, как показывает практика, он оказывается единственным, кто ошибся.

Парк Юрского периода 2: Затерянный мир

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Джефф Голдблюм, Джулианна Мур, Винс Вон, Пит Постлетуэйт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир»

Во втором фильме основное действие происходит на острове Исла-Сорна. Он расположен недалеко от Исла-Нублар, где был оригинальный парк. Именно на Исла-Сорне проводились первые эксперименты по воссозданию динозавров.

В центре сюжета оказывается математик из первого фильма Ян Малькольм. Он возглавляет группу, отправленную на крупнейший остров архипелага, где динозавры сумели адаптироваться к дикой природе и бесконтрольно плодятся. Экспедиция должна выяснить, как именно рептилии сумели выжить.

Парк Юрского периода 3

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Джо Джонстон.

В главных ролях: Сэм Нил, Уильям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессандро Нивола, Тревор Морган.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Парк Юрского периода 3»

Триквел стал первой лентой франшизы, не снятой Стивеном Спилбергом. Также лента не была основана на произведениях Майкла Крайтона. Заключительная часть оригинальной трилогии рассказывает историю разведенной пары, которая обманом заручается поддержкой одного из героев оригинального фильма — палеонтолога Алана Гранта — и отправляется на остров Исла-Сорна в поисках сына.

Мир Юрского периода

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Колин Треворроу.

В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Винсент Д'Онофрио, Тай Симпкинс, Ник Робинсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Лента, увидевшая свет в 2015 году, рассказывает историю нового парка динозавров, расположенного на Исла-Нублар. Место долгое время успешно функционирует. Однако генетические эксперименты и их результат — новый искусственно созданный вид суперхищника — превращают на первый взгляд безопасное развлечение в смертельную опасность.

События «Мира Юрского периода» происходят спустя 22 года после оригинального фильма. В центре сюжета оказываются работающий в парке специалист по поведению животных Оуэн Грейди, администратор Клэр Дэринг и два ее племянника Зак и Грей. Героям предстоит не просто спастись из парка, больше неспособного функционировать, но и разгадать множество тайн, а также столкнуться с новым суперхищником — Индоминусом Рексом.

Мир Юрского периода 2

Год: 2018.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Хуан Антонио Байона.

В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Рейф Сполл, Джастис Смит, Джеймс Кромвелл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода 2»

На Исла-Нублар начинается извержение вулкана. Это порождает громкие общественные дискуссии о том, что надо спасти доисторических ящеров.

В центре сюжета вновь оказываются Оуэн Грейди и Клэр Дэринг. Они не только займутся спасением динозавров от природного катаклизма, но также помешают использованию рептилий в качестве оружия.

ЛЕГО. Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Кен Каннингэм, Эндрю Дункан.

В главных ролях: Иэн Хэнлин, Дирендра, Бритт Маккиллип.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из мультсериала «ЛЕГО. Мир Юрского периода: Легенда Острова Нублар»

Мультсериал в стилистике самого популярного конструктора в мире рассказывает о приключениях уже знакомых Оуэна Грейди и Клэр Дэринг. События, показанные в явно ориентированном на детскую аудиторию проекте, происходят за три года до событий ленты «Мир Юрского периода». По сюжету герои пытаются выяснить, кто ищет сокровища, спрятанные в парке.

Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Маллен, Дэн Риба, Лэйн Луэрас, Леа Артвик, Shih Ming Tay, Эрик Элрод, Зесун Кан.

В главных ролях: Андре Холланд, Натали Мартинес, Мелоди Херд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода»

Еще один анимационный проект во вселенной «Парка Юрского периода». Мультсериал Dreamwokrs рассказывает историю шести подростков, которым выпадает возможность посетить уникальный летний лагерь, расположенный на острове Исла-Нублар.

Битва в Биг-Рок

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Колин Треворроу.

В главных ролях: Андре Холланд, Натали Мартинес, Мелоди Херд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из короткометражного фильма «Битва в Биг-Рок»

Фильм, снятый режиссером четвертого и шестого фильмов серии Колином Треворроу. Короткометражка, как можно догадаться из названия, повествует о событиях, произошедших в парке под названием Биг-Рок. По сюжету отдыхающие лицом к лицу сталкиваются с динозаврами.

Мир Юрского периода: Господство

Год: 2022.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Колин Треворроу.

В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, ДеВанда Уайз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Шестая, и последняя на данный момент, часть франшизы. По сюжету динозавры расселились по всей планете и сосуществуют совместно с людьми. Но хрупкому равновесию не суждено длиться долго.

Мир Юрского периода: Теория Хаоса

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Бриггс.

В главных ролях: Шон Джамброун, Пол-Микель Уильямс, Рейни Родригес, Даррен Барнет.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультсериала «Мир Юрского периода: Теория Хаоса»

Анимационный сериал — продолжение проекта «Лагерь Мелового периода». Он рассказывает о дальнейших приключениях героев, на этот раз уже за пределами острова Исла-Нублар. События сериала Netflix сосредоточены на обнаружении живых динозавров в Калифорнии.

Хронологический порядок проектов франшизы «Парк Юрского периода»

Франшиза, выросшая из романа Майкла Крайтона, не отличается запутанностью временной линии, а фильмы расположены в хронологическом порядке. Единственную сложность представляют мультсериалы, которые немного путают порядок просмотра.

Внутренняя хронология проектов «Парка Юрского периода»