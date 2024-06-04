Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы

В конце лета на стриминге Amazon выходит второй сезон «Колец власти» — сериала, чье действие происходит в горячо любимом многими мире Арды. Там же происходили события трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». По задумке авторов, сериал, ставший одним из самых дорогих в истории, рассказывает о создании колец власти, включая то самое кольцо, созданное для того, чтобы править всеми.
Рассказали о внутренней хронологии вселенной и разобрались, в каком порядке лучше смотреть проекты мира «Властелина колец».
Вышедшая в начале 2000-х годов трилогия Питера Джексона — экранизация монументального труда писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
В трилогию входят три фильма:
«Властелин колец: Братство кольца» — 2001 г.;
«Властелин колец: Две крепости» — 2002 г.;
«Властелин колец: Возвращение короля» — 2003 г.
Уничтожение кольца всевластия и путешествие несущего его хоббита Фродо и до фильмов Питера Джексона были популярны. Но эпические полотна новозеландского режиссера познакомили с классикой мировой литературы новое поколение зрителей, расширили фанатскую базу Средиземья и окончательно вывели мир Толкина в массы.
Кроме культурного значения трилогия «Властелин колец» имеет и кинематографическое значение. Питер Джексон задумался об экранизации эпического фэнтези еще в 1995 году и прошел долгий путь, в конце которого создал, пожалуй, лучшую из возможных экранизаций текста Толкина. Режиссер и его команда дали жизнь множеству инноваций, впоследствии плотно интегрированных в массовый кинематограф. Один только Голлум, созданный при помощи технологии Motion Capture, поражал воображение зрителей на момент выхода и даже спустя более чем 20 лет все еще не выглядит приветом из далекого прошлого.
И пусть не все особенности книжного первоисточника и даже не все сюжетные ветки удалось перенести на киноэкраны, трилогия «Властелин колец» стала событием эпохального масштаба. Что подтверждают огромные кассовые сборы и множество наград, включая 17 премий «Оскар» в 30 номинациях.
Вышедшая в первой половине 2010-х годов экранизация повести «Хоббит туда и обратно» не смогла повторить успеха предшественника. Впрочем, трилогия достигла больших масштабов, несмотря на достаточно маленький и сказочный первоисточник.
В трилогию входят три фильма:
«Хоббит: Нежданное путешествие» — 2012 г.;
«Хоббит: Пустошь Смауга» — 2013 г.;
«Хоббит: Битва пяти воинств» — 2014 г.
Трилогия-приквел «Властелина колец», основанная на небольшом произведении Толкина, рассказывает о путешествии хоббита Бильбо Бэгинса к одинокой горе Эребор. Герой, отмечавший в «Братстве кольца» свой 111-й день рождения, еще молод и вовсе не жаждет приключений, но знакомство с волшебником Гэндальфом переворачивает его жизнь с ног на голову.
При всех своих недостатках «Хоббит» оказался не лишен обаяния и стал захватывающим приключением в мире Средиземья.
В 2017 году Amazon приобрел права на создание сериальной экранизации «Властелина колец». Задуманный проект стал самым дорогим сериалом в истории. При этом «Кольца власти» не касаются событий других экранизаций напрямую и не являются их продолжением.
События сериала разворачиваются во вторую эпоху мира Арды и, как можно догадаться из названия, рассказывают о создании Сауроном колец, дающих своим владельцам невиданную доселе мощь. При этом проект не затрагивает мифы из сборника «Сильмариллион», изданного уже после смерти Толкина, а основывается лишь на приложениях к роману «Властелин колец».
Кроме создания колец сериал Amazon расскажет о войне эльфов с Сауроном.
Первый сезон проекта больше внимания уделял личностям главных героев (включая молодых Галадриэль и Элронда) и демонстрировал расстановку сил в мире. Второй сезон же сфокусируется на создании колец. Судя по трейлеру, продолжение станет гораздо мрачнее и даже продемонстрирует военные столкновения между эльфийскими силами и полчищами орков, подконтрольными самому Саурону.
Найдется место и для истории гномьего королевства Кхазад-Дум, также переживающего не самые благополучные времена, и для истории падения Нуменора.
Фильм «Охота на Голлума»
Пока гигант Amazon окучивает сериальный рынок, на большом экране все тоже не стоит на месте. Совсем недавно стало известно, что в 2026 году планируется выход нового фильма во вселенной Толкина, режиссером которого должен стать Энди Серкис, сыгравший в свое время Голлума. Питер Джексон и авторы сценария оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филлипой Бойенс займут места исполнительных продюсеров. Кстати, последние двое работают и над сценарием новой картины совместно со сценаристами аниме-фильма «Властелин колец: Война Рохиррим» (о котором расскажем чуть позже).
События нового фильма развернутся в период между началом первого фильма трилогии «Властелин колец» и путешествием Фродо в Ривенделл. Именно тогда Гэндальф, изучавший информацию о кольце всевластия, также решил пообщаться и с одним из его временных хозяев — тем самым Голлумом. В поисках «любителя прелести» серому магу помогал еще один легендарный герой — лучший следопыт севера и наследник трона Гондора Арагорн.
Также в ленте должен появиться и король эльфов Лихолесья Трандуил, а также, вероятно, его сын Леголас.
Наличие в повествовании Гэндальфа, Арагорна, Трандуила и Леголаса может говорить о привлечении к съемкам старых и хорошо знакомых по трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит» актеров. Среди них — Йен Маккеллен, Вигго Мортенсен, Ли Пэйс и Орландо Блум. Впрочем, студия может сделать выбор и в пользу новых лиц.
Аниме «Властелин колец: Война Рохиррим»
Найдется свой «Властелин колец» и для любителей аниме. И речь не об аналогах или чем-то похожем, а о новом аниме-фильме. Уже 13 декабря 2024 года состоится премьера приквела событий первого фильма. Режиссером проекта стал создатель аниме-сериалов «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Восточный Эдем» Кэндзи Камияма. Аниме расскажет историю роханского короля Хельма Молоторукого, его борьбы с народом дунланд и обороны крепости Хорнбург. Все эти события развернутся более чем за 200 лет до событий оригинальной трилогии.
Прямая связь из вышедших на данный момент проектов есть только у трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». События «Колец власти» хоть и происходят в том же мире, но не являются частью экранной вселенной Питера Джексона.
Но смотря проекты по хронологии, легко запутаться. Поэтому советуем немного другой порядок.
Проекты вроде сериала «Кольца власти», предстоящих «Войны Рохиррим» или «Охоты на Голлума» хоть и рассказывают отдельные истории, но все-таки воспринимаются в первую очередь как расширяющие мир произведения. И поэтому их лучше смотреть после классики.