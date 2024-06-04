Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы

В конце лета на стриминге Amazon выходит второй сезон «Колец власти» — сериала, чье действие происходит в горячо любимом многими мире Арды. Там же происходили события трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». По задумке авторов, сериал, ставший одним из самых дорогих в истории, рассказывает о создании колец власти, включая то самое кольцо, созданное для того, чтобы править всеми.

Рассказали о внутренней хронологии вселенной и разобрались, в каком порядке лучше смотреть проекты мира «Властелина колец».

Все проекты вселенной «Властелина колец»

Оригинальная трилогия Питера Джексона

Вышедшая в начале 2000-х годов трилогия Питера Джексона — экранизация монументального труда писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

В трилогию входят три фильма:

«Властелин колец: Братство кольца» — 2001 г.;

«Властелин колец: Две крепости» — 2002 г.;

«Властелин колец: Возвращение короля» — 2003 г.

Уничтожение кольца всевластия и путешествие несущего его хоббита Фродо и до фильмов Питера Джексона были популярны. Но эпические полотна новозеландского режиссера познакомили с классикой мировой литературы новое поколение зрителей, расширили фанатскую базу Средиземья и окончательно вывели мир Толкина в массы.

Кроме культурного значения трилогия «Властелин колец» имеет и кинематографическое значение. Питер Джексон задумался об экранизации эпического фэнтези еще в 1995 году и прошел долгий путь, в конце которого создал, пожалуй, лучшую из возможных экранизаций текста Толкина. Режиссер и его команда дали жизнь множеству инноваций, впоследствии плотно интегрированных в массовый кинематограф. Один только Голлум, созданный при помощи технологии Motion Capture, поражал воображение зрителей на момент выхода и даже спустя более чем 20 лет все еще не выглядит приветом из далекого прошлого.

Фото Кадр из «Властелин колец: Братство кольца»

И пусть не все особенности книжного первоисточника и даже не все сюжетные ветки удалось перенести на киноэкраны, трилогия «Властелин колец» стала событием эпохального масштаба. Что подтверждают огромные кассовые сборы и множество наград, включая 17 премий «Оскар» в 30 номинациях.

Трилогия «Хоббит»

Вышедшая в первой половине 2010-х годов экранизация повести «Хоббит туда и обратно» не смогла повторить успеха предшественника. Впрочем, трилогия достигла больших масштабов, несмотря на достаточно маленький и сказочный первоисточник.

В трилогию входят три фильма:

«Хоббит: Нежданное путешествие» — 2012 г.;

«Хоббит: Пустошь Смауга» — 2013 г.;

«Хоббит: Битва пяти воинств» — 2014 г.

Трилогия-приквел «Властелина колец», основанная на небольшом произведении Толкина, рассказывает о путешествии хоббита Бильбо Бэгинса к одинокой горе Эребор. Герой, отмечавший в «Братстве кольца» свой 111-й день рождения, еще молод и вовсе не жаждет приключений, но знакомство с волшебником Гэндальфом переворачивает его жизнь с ног на голову.

Фото Кадр из «Хоббит: Нежданное путешествие»

При всех своих недостатках «Хоббит» оказался не лишен обаяния и стал захватывающим приключением в мире Средиземья.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon

В 2017 году Amazon приобрел права на создание сериальной экранизации «Властелина колец». Задуманный проект стал самым дорогим сериалом в истории. При этом «Кольца власти» не касаются событий других экранизаций напрямую и не являются их продолжением.

События сериала разворачиваются во вторую эпоху мира Арды и, как можно догадаться из названия, рассказывают о создании Сауроном колец, дающих своим владельцам невиданную доселе мощь. При этом проект не затрагивает мифы из сборника «Сильмариллион», изданного уже после смерти Толкина, а основывается лишь на приложениях к роману «Властелин колец».

Кроме создания колец сериал Amazon расскажет о войне эльфов с Сауроном.

Фото Кадр из «Властелин колец: Кольца власти»

Первый сезон проекта больше внимания уделял личностям главных героев (включая молодых Галадриэль и Элронда) и демонстрировал расстановку сил в мире. Второй сезон же сфокусируется на создании колец. Судя по трейлеру, продолжение станет гораздо мрачнее и даже продемонстрирует военные столкновения между эльфийскими силами и полчищами орков, подконтрольными самому Саурону.

Найдется место и для истории гномьего королевства Кхазад-Дум, также переживающего не самые благополучные времена, и для истории падения Нуменора.

Будущие проекты

Фильм «Охота на Голлума»

Пока гигант Amazon окучивает сериальный рынок, на большом экране все тоже не стоит на месте. Совсем недавно стало известно, что в 2026 году планируется выход нового фильма во вселенной Толкина, режиссером которого должен стать Энди Серкис, сыгравший в свое время Голлума. Питер Джексон и авторы сценария оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филлипой Бойенс займут места исполнительных продюсеров. Кстати, последние двое работают и над сценарием новой картины совместно со сценаристами аниме-фильма «Властелин колец: Война Рохиррим» (о котором расскажем чуть позже).

События нового фильма развернутся в период между началом первого фильма трилогии «Властелин колец» и путешествием Фродо в Ривенделл. Именно тогда Гэндальф, изучавший информацию о кольце всевластия, также решил пообщаться и с одним из его временных хозяев — тем самым Голлумом. В поисках «любителя прелести» серому магу помогал еще один легендарный герой — лучший следопыт севера и наследник трона Гондора Арагорн.

Фото Кадр из «Властелин колец: Две крепости»

Также в ленте должен появиться и король эльфов Лихолесья Трандуил, а также, вероятно, его сын Леголас.

Наличие в повествовании Гэндальфа, Арагорна, Трандуила и Леголаса может говорить о привлечении к съемкам старых и хорошо знакомых по трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит» актеров. Среди них — Йен Маккеллен, Вигго Мортенсен, Ли Пэйс и Орландо Блум. Впрочем, студия может сделать выбор и в пользу новых лиц.

Аниме «Властелин колец: Война Рохиррим»

Найдется свой «Властелин колец» и для любителей аниме. И речь не об аналогах или чем-то похожем, а о новом аниме-фильме. Уже 13 декабря 2024 года состоится премьера приквела событий первого фильма. Режиссером проекта стал создатель аниме-сериалов «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Восточный Эдем» Кэндзи Камияма. Аниме расскажет историю роханского короля Хельма Молоторукого, его борьбы с народом дунланд и обороны крепости Хорнбург. Все эти события развернутся более чем за 200 лет до событий оригинальной трилогии.

В каком порядке смотреть все фильмы и сериалы вселенной «Властелина колец»

Прямая связь из вышедших на данный момент проектов есть только у трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». События «Колец власти» хоть и происходят в том же мире, но не являются частью экранной вселенной Питера Джексона.

Хронологический порядок

«Властелин колец: Кольца власти»;

«Властелин колец: Война Рохиррим»;

«Хоббит: Нежданное путешествие» ;

«Хоббит: Пустошь Смауга» ;

«Хоббит: Битва пяти воинств» ;

«Властелин колец: Братство кольца» — сцены дня рождения Бильбо ;

«Властелин колец: Охота на Голлума» ;

«Властелин колец: Братство кольца» — остальной фильм ;

«Властелин колец: Две крепости» ;

«Властелин колец: Возвращение короля».

Фото Кадр из «Властелин колец: Две крепости»

Но смотря проекты по хронологии, легко запутаться. Поэтому советуем немного другой порядок.

Рекомендуемый порядок:

«Властелин колец: Братство кольца» ;

«Властелин колец: Две крепости» ;

«Властелин колец: Возвращение короля» ;

«Хоббит: Нежданное путешествие» ;

«Хоббит: Пустошь Смауга» ;

«Хоббит: Битва пяти воинств» ;

«Властелин колец: Кольца власти» ;

«Властелин колец: Война Рохиррим» ;

«Властелин колец: Охота на Голлума».

Проекты вроде сериала «Кольца власти», предстоящих «Войны Рохиррим» или «Охоты на Голлума» хоть и рассказывают отдельные истории, но все-таки воспринимаются в первую очередь как расширяющие мир произведения. И поэтому их лучше смотреть после классики.