Секс и пропаганда: 10 худших советских фильмов

Советский кинематограф известен, прежде всего, своими шедеврами, однако и в те времена снимали плохое кино. Даже самые именитые режиссеры не застрахованы от творческих неудач, и не все их фильмы становились частью золотого фонда киностудий. «СЭ» проанализировал базу «Кинопоиска» и отобрал советские фильмы с самыми низкими оценками. В нашей подборке — 10 самых неудачных советских фильмов, которые вызвали бурю негативной критики и стали своеобразными антипамятниками эпохи.

Болотная street, или Средство против секса

Год выхода: 1991.

Режиссер: Марк Айзенберг.

Актеры: Михаил Пуговкин, Татьяна Васильева, Станислав Садальский.

Рейтинг Кинопоиска: 3,6.

Рейтинг IMDb: 3,8.

Фото кадр из фильма «Болотная street, или Средство против секса», реж. Марк Айзенберг/Ялтафильм, Центр «Дипломатия и Кино»

Лева возвращается из зоны. После трех лет отсидки и полового воздержания он мечтает лишь о своей возлюбленной Фаине. Ему настолько не терпится с ней встретиться, что из-за его любовной искры загорается чердак в многоквартирном доме. На место прибывают пожарные во главе с Гришей «Сидорычем».

Псевдоэротическая комедия Айзенберга с народными артистами СССР, которые тогда часто снимались в подобной похабщине, — наглядный пример дешевого и технически отсталого перестроечного кино. Киновед Александр Федоров относит это творение к советскому кино класса Б, созданное на потеху массовой аудитории. Такого в начале 90-х наснимали предостаточно.

СекСказка

Год выхода: 1991.

Режиссер: Елена Николаева.

Актеры: Людмила Гурченко, Сергей Жигунов.

Рейтинг Кинопоиска: 3,9.

Рейтинг IMDb: 3,5.

Фото кадр из фильма «СекСказка», реж. Елена Николаева/Кинокомпания Аркадия, Кинокомпания Странник

Вот еще один экземпляр подобного кино. По сюжету молодой закомплексованный парень Макс, мечтающий о настоящей любви, в ночь под Рождество встречает загадочную женщину. Она утверждает, что является сатаной в женском обличье, и предлагает Максу волнующую игру: до полуночи ему нужно покорить нечетное количество девушек.

Мистическая мелодрама Елены Николаевой снята по мотивам рассказа Владимира Набокова «Сказка». Сама постановщица называла ленту философской притчей о человеческих страстях. В целом же это еще один пример откровенного и скабрезного кино начала 90-х с именитыми артистами. Правда, тут денег у создателей было чуть больше — хватило на реквизит, костюмы и даже на дым-машину. Последней, впрочем, недостаточно, чтобы завести хоть кого-то, происходящее на экране быстро утомляет.

Таких картин, как «Болотная street...» и «СекСказка», в конце 80-х — начале 90-х было сделано столько, что хватило бы на несколько подборок, поэтому нырнем в другие десятилетия.

Скворец и Лира

Год выхода: 1974.

Режиссер: Григорий Александров.

Актеры: Любовь Орлова, Петр Вельяминов, Николай Гринько.

Рейтинг Кинопоиска: 4,3.

Рейтинг IMDb: 3,9.

Фото кадр из фильма «Скворец и Лира», реж. Григорий Александров/"Мосфильм», Первое творческое объединение

А вот это уже совсем другое кино, оно тоже плохое, но все-таки с совершенно другой планеты, на которой свои последние годы доживал глашатай соцреализма Григорий Александров. По сюжету советские шпионы-супруги Людмила («Лира») и Федор («Скворец») в начале Второй мировой войны входят в верхушку оккупированного нацистами Страсбурга. После окончания войны они продолжают свою работу уже в среде немецких коммерсантов, также враждебно настроенных к СССР.

В своей последней роли Любовь Орлова, которой тогда было 72 года, предстала в образе 35-летней шпионки. Выглядело это, мягко говоря, странно, хотя гримеры и костюмеры старались изо всех сил «омолодить» звезду сталинского кинематографа. Актриса сама все осознала и, по слухам, запретила выпускать картину на большие экраны. По другой версии, причиной запрета стали опасения властей, которые увидели в сюжете детали, компрометирующие советских разведчиков. Но вероятнее всего, фильм не вышел в прокат из-за того, что Александров снял плохой, анахроничный фильм, а обижать мэтра никто не хотел, поэтому придумали красивую легенду. После этого Александров больше не снимал игровые фильмы, хотя прожил еще почти десять лет.

Сто дней до приказа

Год выхода: 1990.

Режиссер: Хусейн Эркенов.

Актеры: Владимир Заманский, Армен Джигарханян, Олег Васильков.

Рейтинг Кинопоиска: 4,6.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото кадр из фильма «Сто дней до приказа», реж. Хусейн Эркенов/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, Акционерная производственно-коммерческая кинофирма «Мир»

В одной из воинских частей Советской Армии один за другим погибают рядовые, и за каждым несчастным случаем стоит факт проявления неуставных отношений. Цепь трагических событий заставляет командира части начать выяснение причин смерти молодых солдат.

Перестройка открыла перед творцами возможность снимать кино на темы, на которые еще недавно в людных местах говорить было не принято. Например, про дедовщину в Советской армии. Хусейн Эркенов так проникся одноименной реалистической повестью Юрия Полякова, что снял странное и непонятное кино по мотивам этого произведения. Только режиссер отказался от внятного сюжета, а превратил историю в череду малопонятных эпизодов. Именно так выглядит советское эксплуатационное кино.

На помощь, братцы!

Год выхода: 1988.

Режиссер: Иван Василев.

Актеры: Сергей Курбский, Сергей Скрипкин, Георгий Милляр, Ольга Жулина, Ольга Машная.

Рейтинг Кинопоиска: 5,0.

Рейтинг IMDb: 4,7.

Фото кадр из фильма «На помощь, братцы!», реж. Иван Василев/Киностудия имени М. Горького

Трехлетний траур по царице скоро закончится. Все девушки царства хотят занять ее место. Но старый царь не доверяет местным невестам, поэтому решает послать сватов в самое далекое государство, чтобы они нашли достойную претендентку там. В путешествие отправляются два брата-дурака и воевода. Принцессу они находят, правда, своими действиями случайно начинают войну.

Хоть это и сказка, но детей, слабонервных и просто здравомыслящих от экрана лучше отвести. В конце 80-х советские кинематографисты выдумали сказочную полуэротику с элементами абсурда. Картина сразу же вызвала негативную реакцию: авторы, среди которых был Сергей Бодров-старший, обвинялись в пошлости, непристойности и низком художественном уровне. Создатели фильма зачем-то включили в сюжет откровенные сцены с обнаженными телами, что в сказочных и семейных фильмах встречается чуть чаще, чем никогда. Добавьте сюда плохой сценарий и такую же игру актеров — получите это кино.

Русский сувенир

Год выхода: 1960.

Режиссер: Григорий Александров.

Актеры: Любовь Орлова, Виктор Авдюшко, Ролан Быков.

Рейтинг Кинопоиска: 4,9.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото кадр из фильма «Русский сувенир», реж. Григорий Александров/"Мосфильм»

Самолет с группой иностранных туристов совершает вынужденную посадку на берегу Байкала. Так разношерстная группа гостей из-за рубежа встречается с достижениями советской власти: они посещают новый город в Сибири, выросший посреди лесов, видят запуск космической ракеты на Луну и знакомятся с местными людьми. В свои страны они возвращаются проникнутые созидательным настроем коммунистов.

За 15 лет до «Скворца и Лиры» Григорий Александров снял свою легендарную жену Любовь Орлову в плакатной комедии «Русский сувенир» с медведями и цыганами с балалайками. В ней 60-летняя актриса сыграла 20-летнюю коммунистку. Картина была осмеяна советской критикой. На дворе все-таки был 60-й год, в воздухе витала оттепель, в обществе происходила серьезная переоценка ценностей, а Александров продолжал жить в лозунгах и штампах кинематографа 30-х годов. Зрители уже не верили в историю, как молодая советская девушка перевоспитывает алчных американских капиталистов. Уже тогда стало ясно, что время режиссера ушло.

Клятва

Год выхода: 1946.

Режиссер: Михаил Чиаурели.

Актеры: Михаил Геловани, Александр Хвыля, Софья Гиацинтова, Николай Боголюбо.

Рейтинг Кинопоиска: 5.

Рейтинг IMDb: 5.

Фото кадр из фильма «Клятва», реж. Михаил Чиаурели/Тбилисская киностудия

Суровая зима 1924 года. Большевика Степана Петрова жестоко убивает кулацкая банда. Перед смертью он завещает жене Варваре передать Ленину письмо о зверствах кулаков. Варвара с дочерью приходят в Горки, где узнают о смерти Ленина. Некоторые члены правительства уже готовятся пересматривать все ленинские планы, но большинство сплачивается вокруг Сталина, который поднимается на трибуну на Красной площади и произносит клятву с честью выполнить все заветы Ленина. Варвара Петрова отдает ему письмо убитого мужа.

Ярчайший пример сталинского ампира в период малокартинья, «Клятва» вышла на советские экраны после окончания войны. Сам постановщик объяснял, что этим фильмом он стремился показать Сталина «как гениального зодчего нового мира и как непревзойденного полководца, творца новой стратегии и тактики, организатора побед на фронте и в тылу». Присуждение фильму Сталинской премии 1-й степени говорит о том, что заказчику фильм пришелся по душе. Не прошло и десяти лет, как картина стала олицетворением всего самого плохого в сталинском кино.

Лунная радуга

Год выхода: 1983.

Режиссер: Андрей Ермаш.

Актеры: Владимир Гостюхин, Василий Ливанов, Юрий Соломин, Игорь Старыгин.

Рейтинг Кинопоиска: 5,3.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото кадр из фильма «Лунная радуга», реж. Андрей Ермаш/"Мосфильм», Первое творческое объединение

В разных регионах Земли регистрируют «черные следы» — необъяснимые атмосферные аномалии и магнитные бури. Специально созданная оперативная группа связывает эти «следы» с космической катастрофой на окраине Солнечной системы, в результате которой выжило только четверо из тринадцати космодесантников. Оказывается, после нее выжившие обрели сверхъестественные способности.

Экранизацию первой части романа Сергея Павлова «Лунная радуга» доверили начинающему режиссеру Андрею Ермашу, сыну тогдашнего председателя Госкино СССР. Непоколебимая вера отца в своего 27-летнего сына не компенсировала минимальный опыт. Ермашу-младшему дали павильоны Мосфильма, много денег и звездных актеров, но не сработало. Когда картина вышла, зрители и фанаты павловской дилогии сами чуть не улетели в космос от негодования по поводу качества творения. Государственная критика хвалила картину, но всем было очевидно: популярнейшая книга была испорчена не самой лучшей постановкой. Андрей Ермаш через три года экранизировал роман Айзека Азимова, а затем навсегда исчез из мира кино.

Заговор обреченных

Год выхода: 1950.

Режиссер: Михаил Калатозов.

Актеры: Всеволод Аксенов, Владимир Дружников, Павел Кадочников, Максим Штраух.

Рейтинг Кинопоиска: 5,3.

Рейтинг IMDb: 5,1.

Фото кадр из фильма «Заговор обреченных», реж. Михаил Калатозов/"Мосфильм»

Сюжет разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны. Посол США разрабатывает план, согласно которому независимое восточноевропейское государство должно стать американским вассалом. Он убеждает нескольких высокопоставленных чиновников сымитировать продовольственный кризис, а затем возложить вину на Советский Союз.

В конце 40-х будущий автор «Летят журавли» Михаил Калатозов снял вот такой памфлет, за который Сталин наградил его премией. «Заговор обреченных» — продукт своего времени, кристаллизованная агитка, словно сотканная из газетных передовиц «Правды» и «Красной звезды». Картонные персонажи там не говорят, а распространяют идеи марксизма-ленинизма: «Завтра будет принято решение, станем ли мы рабами американских плантаторов...», «Ленин сказал: на каждом долларе следы крови...». Сегодня этот артефакт позднесталинского кинематографа даже прибавил в актуальности. Удивительно, насколько разными оказались судьбы Калатозова и Александрова в дальнейшем.

Нейлон 100%

Год выхода: 1973.

Режиссер: Владимир Басов.

Актеры: Леонид Куравлев, Римма Маркова, Евгений Весник, Нина Крачковская.

Рейтинг Кинопоиска: 5,3.

Рейтинг IMDb: 4,7.

Фото кадр из фильма «Нейлон 100%», реж. Владимир Басов/Киностудия «Мосфильм», Четвертое творческое объединение

Нейрохирург привозит из Парижа в подарок жене нейлоновую шубу. Выясняется, что она супруге не подходит, и ее сдают в комиссионный магазин. Отсюда начинается одиссея мехового изделия по всем этажам советского среднего класса.

В 1974 году «Советский экран» поставил «Нейлону 100%» одну из самых низких оценок. Фильм считался безоговорочной творческой неудачей Владимира Басова. Картину ругали за несмешные шутки, плохой сюжет и неинтересных персонажей. Не уловил режиссер и дух времени. Одноименная повесть Самуила Шатрова «Нейлоновая шубка» вышла в начале 60-х, когда синтетика еще считалась чудом передовых технологий, в 70-е этому уже не удивлялись. Вдобавок в этот же год в прокат вышла «Калина красная» Василия Шукшина, мгновенно ставшая хитом и лидером проката.