«И просто так»: чем закончился 2 сезон и когда выйдет новый

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Реинкарнация «Секса в большом городе», сериал «И просто так» (And Just Like That...), официально продлен на третий сезон. Недавно завершился второй сезон проекта. Рассказываем, что было в предыдущих сериях и когда выйдет продолжение.
Отсторожно, спойлеры!
Культовый сериал «Секс в большом городе» переродился спустя 17 лет в новой форме. «И просто так» разменял уже второй сезон, и это прекрасно. Продолжение сериала получилось не таким неловким, как «новое начало», и уже не выживает на одной лишь ностальгии по любимым персонажам. Но обо всем по порядку.
Трейлер первого сезона «И просто так»:
Дружба Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) прошла испытание временем, а вот с Самантой (Ким Кэтролл) сохранить прежние отношения не удалось. Издержки реальности. Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл переживают конфликт еще со времен «Секса в большом городе».
Возвращаться к роли Саманты Кэтролл отказалась еще и потому, что ей не понравилось развитие героини. По сюжету Джонс хотели свести с несовершеннолетним сыном Миранды, а, по мнению Ким Кэтролл, для Саманты можно было придумать что-нибудь поинтереснее.
В «И просто так» отсутствие Саманты объясняется переездом героини в Англию и небольшими разногласиями с Кэрри. Впрочем, подруги продолжают перекидываться смсками или видеозвонками в поворотные моменты сюжета.
В остальном жизнь главной героини в начале «И просто так» показана идеально. У нее отличные подруги и коллеги. Кэрри и Мистер Биг (Крис Нот), наконец, достигли небывалой гармонии в отношениях. Но, как только это случилось, любовь всей ее жизни внезапно умирает, и героине приходится учиться жить заново без него. Возможно, смерть персонажа — тоже отражение закадровых проблем. В период возрождения сериала две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии.
У Миранды же по сюжету проблемы в браке и с алкоголем, а Шарлотта пытается принять тот факт, что ее дети — отдельные личности, совсем не похожие на нее.
Первый сезон «И просто так» привнес в историю новых персонажей. Юмористку Че Диас (Сара Рамирес), независимую карьеристку Симу Патель (Сарита Чоудри), документалистку Лизу Тодд Уэксли, пытающуюся совмещать работу и семью (Николь Ари Паркер) и профессора Найю Уоллес (Карен Питтман).
Что происходит во втором сезоне «И просто так»
Во втором сезоне «И просто так» Кэрри заканчивает вести подкаст «Секс в большом городе», продвигает свою новую книгу «О любви и потере» и пытается попробовать построить отношения со своим бывшим Эйданом Шоу (Крис Стивенс).
Миранда продолжает свою попытку не быть карьеристкой и вложить все силы в отношения, но в итоге приходит к тому, что работа дается ей гораздо лучше. Шарлотта принимает право своих детей на индивидуальность и решает вернуться в галерейный бизнес. Сима преодолевает внутреннее недоверие и пытается построить длительные отношения, Лиза выводит свою карьеру на новый уровень, а Найя строит отношения после развода.
Трейлер второго сезона «И просто так»:
Одним из главных событий второго сезона «И просто так» (помимо того, что Кэрри завела котенка), было камео Ким Кэтролл. Актриса согласилась вернуться к роли Саманты в одном эпизоде. Условием Кэтролл было не встречаться с создателями проекта и кастом.
По сюжету Саманта хотела приехать поддержать Кэрри в период переезда героини из старой квартиры, но рейс Джонс задержали. В итоге Саманта прощалась с ней (квартирой) по телефону. Зрителям остается сосредоточиться на как всегда прекрасной игре Ким Кэтролл и постараться не замечать, как все выглядит из окна машины.
Коктейлем «Космополитен»! Потому что, в отличие от мужчин, в нем есть хоть какое-то постоянство. Кэрри пытается дать своим отношениям с Эйданом еще один шанс, но он просит героиню подождать, пока его дети вырастут, чтобы они смогли жить вместе.
Сима, в свою очередь, ждет возвращения своего парня со съемок фильма, Че пытается вернуться в стендаперскую тусовку, Миранда налаживает отношения с бывшим мужем и находит новые карьерные возможности. Шарлотта понимает, что дети выросли, и возвращается к своей прошлой работе. Героиня предлагает мужу Гарри (Эван Хэндлер) поддержать ее в этом решении и забрать на себя часть бытовых вопросов. Лиза переживает последствия выкидыша и старается не винить себя. Найя готовится перейти на новую должность.
Продолжение «И просто так» стоит ожидать не раньше ноября следующего года. Пока точная дата релиза третьего сезона неизвестна. В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов на данный момент работа над продолжением сериала идти не может. Когда представители WGA и SAG-AFTRA заключат контракт с продюсерами на подходящих всем сторонам условиях, индустрия оживет и производство сериала продолжится.
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