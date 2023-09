«И просто так»: чем закончился 2 сезон и когда выйдет новый

Реинкарнация «Секса в большом городе», сериал «И просто так» (And Just Like That...), официально продлен на третий сезон. Недавно завершился второй сезон проекта. Рассказываем, что было в предыдущих сериях и когда выйдет продолжение.

Отсторожно, спойлеры!

Сюжет сериала «И просто так»

Культовый сериал «Секс в большом городе» переродился спустя 17 лет в новой форме. «И просто так» разменял уже второй сезон, и это прекрасно. Продолжение сериала получилось не таким неловким, как «новое начало», и уже не выживает на одной лишь ностальгии по любимым персонажам. Но обо всем по порядку.

Трейлер первого сезона «И просто так»:

Дружба Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) прошла испытание временем, а вот с Самантой (Ким Кэтролл) сохранить прежние отношения не удалось. Издержки реальности. Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл переживают конфликт еще со времен «Секса в большом городе».

Возвращаться к роли Саманты Кэтролл отказалась еще и потому, что ей не понравилось развитие героини. По сюжету Джонс хотели свести с несовершеннолетним сыном Миранды, а, по мнению Ким Кэтролл, для Саманты можно было придумать что-нибудь поинтереснее.

В «И просто так» отсутствие Саманты объясняется переездом героини в Англию и небольшими разногласиями с Кэрри. Впрочем, подруги продолжают перекидываться смсками или видеозвонками в поворотные моменты сюжета.

В остальном жизнь главной героини в начале «И просто так» показана идеально. У нее отличные подруги и коллеги. Кэрри и Мистер Биг (Крис Нот), наконец, достигли небывалой гармонии в отношениях. Но, как только это случилось, любовь всей ее жизни внезапно умирает, и героине приходится учиться жить заново без него. Возможно, смерть персонажа — тоже отражение закадровых проблем. В период возрождения сериала две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии.

У Миранды же по сюжету проблемы в браке и с алкоголем, а Шарлотта пытается принять тот факт, что ее дети — отдельные личности, совсем не похожие на нее.

Первый сезон «И просто так» привнес в историю новых персонажей. Юмористку Че Диас (Сара Рамирес), независимую карьеристку Симу Патель (Сарита Чоудри), документалистку Лизу Тодд Уэксли, пытающуюся совмещать работу и семью (Николь Ари Паркер) и профессора Найю Уоллес (Карен Питтман).

Что происходит во втором сезоне «И просто так»

Во втором сезоне «И просто так» Кэрри заканчивает вести подкаст «Секс в большом городе», продвигает свою новую книгу «О любви и потере» и пытается попробовать построить отношения со своим бывшим Эйданом Шоу (Крис Стивенс).

Миранда продолжает свою попытку не быть карьеристкой и вложить все силы в отношения, но в итоге приходит к тому, что работа дается ей гораздо лучше. Шарлотта принимает право своих детей на индивидуальность и решает вернуться в галерейный бизнес. Сима преодолевает внутреннее недоверие и пытается построить длительные отношения, Лиза выводит свою карьеру на новый уровень, а Найя строит отношения после развода.

Трейлер второго сезона «И просто так»:

Возвращение Ким Кэтролл во втором сезоне «И просто так»

Одним из главных событий второго сезона «И просто так» (помимо того, что Кэрри завела котенка), было камео Ким Кэтролл. Актриса согласилась вернуться к роли Саманты в одном эпизоде. Условием Кэтролл было не встречаться с создателями проекта и кастом.

По сюжету Саманта хотела приехать поддержать Кэрри в период переезда героини из старой квартиры, но рейс Джонс задержали. В итоге Саманта прощалась с ней (квартирой) по телефону. Зрителям остается сосредоточиться на как всегда прекрасной игре Ким Кэтролл и постараться не замечать, как все выглядит из окна машины.

Чем закончился второй сезон «И просто так»

Коктейлем «Космополитен»! Потому что, в отличие от мужчин, в нем есть хоть какое-то постоянство. Кэрри пытается дать своим отношениям с Эйданом еще один шанс, но он просит героиню подождать, пока его дети вырастут, чтобы они смогли жить вместе.

Сима, в свою очередь, ждет возвращения своего парня со съемок фильма, Че пытается вернуться в стендаперскую тусовку, Миранда налаживает отношения с бывшим мужем и находит новые карьерные возможности. Шарлотта понимает, что дети выросли, и возвращается к своей прошлой работе. Героиня предлагает мужу Гарри (Эван Хэндлер) поддержать ее в этом решении и забрать на себя часть бытовых вопросов. Лиза переживает последствия выкидыша и старается не винить себя. Найя готовится перейти на новую должность.

Когда выйдет третий сезон «И просто так»

Продолжение «И просто так» стоит ожидать не раньше ноября следующего года. Пока точная дата релиза третьего сезона неизвестна. В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов на данный момент работа над продолжением сериала идти не может. Когда представители WGA и SAG-AFTRA заключат контракт с продюсерами на подходящих всем сторонам условиях, индустрия оживет и производство сериала продолжится.

