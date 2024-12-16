В каком порядке смотреть все фильмы про Джейсона Борна: хронология

В свое время первый фильм об агенте Джейсоне Борне, основанный на романе Роберта Ладлэма, вдохнул новую жизнь в жанр шпионских боевиков. Герой Мэтта Дэймона не просто полюбился многим зрителям, но и косвенно повлиял на другого знаменитого экранного шпиона. В начале 2000-х страдающий амнезией, но сохранивший профессиональные навыки персонаж выглядел как полноценная и более интересная замена стремительно устаревавшему в то время Джеймсу Бонду.

Несмотря на то что Борну не удалось добиться столь же культового статуса, как агенту 007, он сильно повлиял на массовую культуру. Вспоминаем фильмы франшизы и разбираемся в их хронологии.

В каком порядке фильмы про Джейсона Борна выходили на экраны

Идентификация Борна

Год: 2002.

Страна: США, Германия, Чехия.

Режиссер: Даг Лайман.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Франка Потенте, Крис Купер, Клайв Оуэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Идентификация Борна» режиссер Даг Лайман/ Universal Pictures

Первая часть франшизы, основанная на одноименном романе Роберта Ладлэма, начинается со спасения загадочного человека из морских вод.

Вытащенный из воды рыбаками мужчина ничего не знает о себе и не может вспомнить даже имя. Единственной зацепкой оказывается вшитая в бедро капсула с указанным на ней номером ячейки в банке. Герой отправляется в Швейцарию. Там он не только узнает свое имя, но и обнаружит у себя множество незаурядных навыков. Среди них — владение множеством языков и не менее продвинутое умение обращаться с оружием.

В какой-то момент на след Джейсона Борна выйдут другие агенты, ведь окажется, что он еще и человек, способный обнародовать информацию о засекреченных провалах ЦРУ.

Превосходство Борна

Год: 2004.

Страна: США, Германия, Индия, Россия.

Режиссер: Пол Гринграсс.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Карл Урбан, Брайан Кокс, Джоан Аллен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Превосходство Борна», режиссер Пол Гринграсс/ Universal Pictures, UIP Duna

Сиквел успешного боевика увидел свет спустя два года и превзошел по успешности первый фильм серии. При бюджете в 75 миллионов «Превосходство Борна» заработало в прокате 288 миллионов против 214 миллионов сборов первой части.

В продолжении Джейсон Борн вновь оказывается под прицелом, и это сподвигнет его узнать больше о своей былой деятельности наемного убийцы. Новые приключения заставят героя вновь попутешествовать по свету и приведут даже в Москву. Именно на улицах столицы России развернется погоня, ставшая одним из самых захватывающих эпизодов фильма.

Ультиматум Борна

Год: 2007.

Страна: США, Германия, Франция, Испания.

Режиссер: Пол Гринграсс.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джоан Аллен, Дэвид Стрэтэйрн, Джулия Стайлз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Ультиматум Борна», режиссер Пол Гринграсс/ Universal Pictures, UIP Duna

Третья часть приключений агента с амнезией увидела свет в 2007 году и по сборам превзошла обоих своих предшественников, заработав в прокате больше 400 миллионов долларов.

После своих московских приключений Джейсон Борн обосновывается в Париже. Но не стоит ждать, что жизнь бывшего наемного убийцы станет спокойной и размеренной. Герой снова окажется в центре клубка из интриг, заговоров и личных амбиций. Джейсон будет вынужден в очередной раз спасать свою жизнь и выводить на чистую воду злодеев.

Герой встречается с журналистом Саймоном Россом, написавшем статью о Борне. За автором в это же время начнет следить и ЦРУ, ведь незадачливый Росс упомянул в разговоре информацию, о которой не должен был знать.

«Ультиматум Борна» завершил основную трилогию и раскрыл, кажется, все секреты программы по созданию специальных агентов. Продолжения франшизы пришлось ждать добрые пять лет, а возвращения на экраны героя, давшего имя серии, и вовсе почти десять.

Эволюция Борна

Год: 2012.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Тони Гилрой.

В главных ролях: Джереми Реннер, Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон, Оскар Айзек.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Эволюция Борна» режиссер Тони Гилрой/ Universal Pictures, UIP Duna

Четвертым фильмом франшизы о Джейсоне Борне стало не прямое продолжение приключений спецагента, а спин-офф серии, чье действие развивается параллельно событиям триквела.

В центре сюжета — оперативник по имени Аарон Кросс. Он тоже участник программы по подготовке спецагентов, но отличной от проекта, частью которого был потерявший память Борн. Аарон также оказывается под прицелом организации, в которой работает, и все опять связано с секретными документами, тайными заговорами и шпионскими интригами.

Джейсон Борн

Год: 2016.

Страна: США, Китай, Испания.

Режиссер: Пол Гринграсс.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Алисия Викандер, Томми Ли Джонс, Венсан Кассель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Джейсон Борн», режиссер Пол Гринграсс/ Universal Pictures

Последний на данный момент полнометражный проект, повествующий о приключениях неуловимого Джейсона Борна. Лента 2016 года стала прямым продолжением вышедшего в 2007 году «Ультиматума Борна», а к роли спецагента вновь вернулся Мэтт Дэймон.

Оправившийся от амнезии Джейсон в этот раз не просто столкнется с очередными тайнами и незаконными программами ЦРУ, но и узнает о том, какую роль во всем этом сыграл его отец. Пока главный герой будет распутывать очередной клубок загадок, его попытается выследить директор разведывательного управления.

Хронологический порядок фильмов о Джейсоне Борне

Франшиза о Джейсоне Борне имеет линейную структуру, а единственной лентой, хоть как-то выбивающейся из последовательного повествования, стала вышедшая в 2012 году «Эволюция Борна» — спин-офф основных частей.

В каком году происходит действие фильмов

2002 год — «Идентификация Борна» 2004 год — «Превосходство Борна» 2007 год — «Ультиматум Борна» 2007 год — «Эволюция Борна» 2016 год — «Джейсон Борн»

Фото Кадр из фильма «Превосходство Борна», режиссер Пол Гринграсс/ Universal Pictures, UIP Duna

В каком порядке смотреть фильмы франшизы о Джейсоне Борне

Порядок просмотра лент о бывшем наемнике на службе ЦРУ совпадает с хронологией выхода фильмов, а показанные в картинах события и сюжетные ходы закономерно проистекают одно из другого.