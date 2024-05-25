Иэну Маккеллену — 85: семь фильмов с британским актером

Сегодня, 25 мая, день рождения отмечает британский актер Иэн Маккеллен. Он начал сниматься еще в 1960-х и за годы карьеры успел накопить более сотни кино- и телепроектов, среди которых такие масштабные франшизы, как «Властелин колец» и «Люди Икс».

Кроме того, Маккеллен может похвастаться «Золотым глобусом», двумя номинациями на «Оскар», почетным «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля, а также целой россыпью престижных театральных наград. В честь 85-летия актера собрали главные фильмы с его участием.

Властелин колец: Братство Кольца

Год: 2001.

Страна: Новая Зеландия, США.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монахэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,9.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В 2001 году на экраны вышла первая часть трилогии «Властелин колец». В экранизации фэнтези-саги Джона Р. Р. Толкина Иэну Маккеллену досталась одна из центральных ролей: актер сыграл волшебника Гэндальфа. Стоит отметить, что изначально в этом образе создатели фильма видели Шона Коннери, но тот отказался от участия в съемках.

В итоге «Братство кольца» принесло Маккеллену премию гильдии актеров и «Сатурн», а также номинации на «Оскар» и BAFTA. За сиквел «Две крепости» он получил лишь одну номинацию, причем не личную, а в категории «Лучший актерский состав» (награда тогда досталась мюзиклу «Чикаго»), и в ней же одержал победу год спустя — благодаря финальной части «Возвращение короля».

Хоббит: Нежданное путешествие

Год: 2012.

Страна: Новая Зеландия, США.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Мартин Фриман, Иэн Маккеллен, Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт, Кен Стотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Без Иэна Маккеллена не обошлась и следующая франшиза по вселенной Толкина. В трилогии, основанной на повести «Хоббит, или Туда и обратно», актер вернулся к образу Гэндальфа. Напомним, что «Хоббит» является приквелом «Властелина колец» и повествует о том, как Бильбо Бэггинс нашел то самое кольцо, когда отправился вместе с гномами к Одинокой горе.

«Нежданное путешествие» принесло Маккеллену очередную номинацию на «Сатурн», а вот его появление в «Пустоши Смауга» и «Битве пяти воинств» осталось незамеченным — на награды за эти части в основном претендовали Мартин Фриман (Бильбо Бэггинс), Ричард Армитедж (Торин Дубощит) и Эванджелин Лилли (Тауриэль).

Фото Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Стоит отметить, что все шесть картин, снятые по произведениям Джона Р. Р. Толкина, входят в топ-250 «Кинопоиска»: «Возвращение короля» расположилось на 12 месте, «Братство кольца» — на 18-м, «Две крепости» — на 20-м, «Нежданное путешествие — на 69-м, «Битва пяти воинств» — на 82-м, а «Пустошь Смауга» — на 92-м.

Люди Икс

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Сингер.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс»

До «Властелина колец» Иэн Маккеллен присоединился к другой масштабной франшизе. Речь идет о «Людях Икс» — экранизации комиксов о приключениях команды супергероев-мутантов. Британскому актеру досталась роль Эрика Леншерра, более известного как Магнето. Маккеллен снялся во всех частях оригинальной трилогии, а также засветился в сцене после титров в сольном фильме «Росомаха: Бессмертный» с Хью Джекманом в главной роли.

В серии приквелов молодого Магнето сыграл Майкл Фассбендер. Однако Иэн Маккеллен все же появился в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего», действие которой разворачивается сразу в двух временных отрезках, что и позволило использовать сразу обоих актеров.

Код да Винчи

Год: 2006.

Страна: США, Мальта, Франция, Великобритания.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн Маккеллен, Жан Рено, Пол Беттани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Код да Винчи»

В 2006 году Рон Ховард выпустил детективный триллер «Код да Винчи», положив начало серии фильмов о профессоре Лэнгдоне. Центрального персонажа франшизы сыграл Том Хэнкс (впоследствии американский актер также появился в «Ангелах и демонах» и «Инферно»), а Иэн Маккеллен засветился лишь в первой части.

В «Коде да Винчи» сегодняшний именинник сыграл Ли Тибинга — старого знакомого Роберта Лэнгдона, который помешан на поисках Святого Грааля. Персонаж Маккеллена помогает главному герою и его напарнице Софи Неве скрыться от полиции. Однако в итоге эксцентричный богач, передвигающийся на костылях, оказывается не так безобиден, как может показаться на первый взгляд.

Способный ученик

Год: 1997.

Страна: США, Франция, Канада.

Режиссер: Брайан Сингер.

В главных ролях: Иэн Маккеллен, Брэд Ренфро, Дэвид Швиммер, Брюс Дэвисон, Энн Дауд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Способный ученик»

До «Людей Икс» Иэн Маккеллен успел поработать с режиссером Брайаном Сингером над драматическим триллером «Способный ученик», снятым по одноименной повести Стивена Кинга из сборника «Четыре сезона». Картина принесла Маккеллену премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана», а сама она была отмечена в категории «Лучший фильм ужасов».

Главный герой ленты — 16-летний школьник Тодд Боуден, который любит историю и особенно интересуется эпохой Второй мировой войны. Однажды парень узнает, что его сосед — нацистский преступник, который когда-то служил комендантом концлагеря. Тодд решает шантажировать мужчину и в обмен на свое молчание получает подробные рассказы о его темном прошлом.

Распутин

Год: 1996.

Страна: США, Венгрия.

Режиссер: Ули Эдель.

В главных ролях: Алан Рикман, Грета Скакки, Иэн Маккеллен, Дэвид Уорнер, Джон Вуд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Распутин»

В 1997 году Иэн Маккеллен получил свой первый и пока единственный «Золотой глобус» (а также — номинацию на «Эмми») за исторический телефильм «Распутин». Актер сыграл последнего российского императора Николая II. Ряд престижных наград заработал и исполнитель главной роли Алан Рикман.

Биографическая драма посвящена судьбе Григория Распутина. Повествование начинается с его молодости в Сибири, а затем переносит зрителей в Санкт-Петербург, где он сблизился с семьей Николая II. Не осталось за кадром и убийство Распутина, спланированное князем Феликсом Юсуповым.

Ричард III

Год: 1995.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ричард Лонкрэйн.

В главных ролях: Иэн Маккеллен, Аннетт Бенинг, Джим Бродбент, Роберт Дауни мл., Кристин Скотт Томас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Ричард III»

За год до «Распутина» Иэн Маккеллен появился в «Ричарде III» — экранизации одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Именно этот фильм принес актеру дебютную номинацию на «Золотой глобус» (тогда победа досталась Николасу Кейджу). Кроме того, он претендовал и на премию BAFTA, причем не только в актерской категории. Дело в том, что Маккеллен выступил одним из соавторов сценария к ленте.

«Ричард III», отмеченный на Берлинском кинофестивале «Серебряным медведем» за лучшую режиссерскую работу, повествует о борьбе за власть, только вот действие пьесы перенесено из XV века в 1930-е годы. Одним из главных претендентов на престол является Ричард — младший сын убитого короля.