Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Иэн Маккеллен: фильмография и лучшие фильмы — день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

7 мин.

Иэну Маккеллену — 85: семь фильмов с британским актером

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Люди Икс»
Фото Кадр из фильма «Люди Икс»
Кадр из фильма «Ричард III»
Фото Кадр из фильма «Ричард III»
Кадр из фильма «Распутин»
Фото Кадр из фильма «Распутин»
Кадр из фильма «Способный ученик»
Фото Кадр из фильма «Способный ученик»
Кадр из фильма «Код да Винчи»
Фото Кадр из фильма «Код да Винчи»
Кадр из фильма «Люди Икс»
Фото Кадр из фильма «Люди Икс»
Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»
Фото Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
Фото Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
1/9
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 25 мая, день рождения отмечает британский актер Иэн Маккеллен. Он начал сниматься еще в 1960-х и за годы карьеры успел накопить более сотни кино- и телепроектов, среди которых такие масштабные франшизы, как «Властелин колец» и «Люди Икс».

Фильмы в&nbsp;которых актеры занимаются сексом. Все ради искусства: 10 фильмов, где актеры действительно занимались сексом

Кроме того, Маккеллен может похвастаться «Золотым глобусом», двумя номинациями на «Оскар», почетным «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля, а также целой россыпью престижных театральных наград. В честь 85-летия актера собрали главные фильмы с его участием.

Властелин колец: Братство Кольца

Год: 2001.
Страна: Новая Зеландия, США.
Режиссер: Питер Джексон.
В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монахэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,9.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В 2001 году на экраны вышла первая часть трилогии «Властелин колец». В экранизации фэнтези-саги Джона Р. Р. Толкина Иэну Маккеллену досталась одна из центральных ролей: актер сыграл волшебника Гэндальфа. Стоит отметить, что изначально в этом образе создатели фильма видели Шона Коннери, но тот отказался от участия в съемках.

В итоге «Братство кольца» принесло Маккеллену премию гильдии актеров и «Сатурн», а также номинации на «Оскар» и BAFTA. За сиквел «Две крепости» он получил лишь одну номинацию, причем не личную, а в категории «Лучший актерский состав» (награда тогда досталась мюзиклу «Чикаго»), и в ней же одержал победу год спустя — благодаря финальной части «Возвращение короля».

Хоббит: Нежданное путешествие

Год: 2012.
Страна: Новая Зеландия, США.
Режиссер: Питер Джексон.
В главных ролях: Мартин Фриман, Иэн Маккеллен, Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт, Кен Стотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Без Иэна Маккеллена не обошлась и следующая франшиза по вселенной Толкина. В трилогии, основанной на повести «Хоббит, или Туда и обратно», актер вернулся к образу Гэндальфа. Напомним, что «Хоббит» является приквелом «Властелина колец» и повествует о том, как Бильбо Бэггинс нашел то самое кольцо, когда отправился вместе с гномами к Одинокой горе.

«Нежданное путешествие» принесло Маккеллену очередную номинацию на «Сатурн», а вот его появление в «Пустоши Смауга» и «Битве пяти воинств» осталось незамеченным — на награды за эти части в основном претендовали Мартин Фриман (Бильбо Бэггинс), Ричард Армитедж (Торин Дубощит) и Эванджелин Лилли (Тауриэль).

Фото Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Стоит отметить, что все шесть картин, снятые по произведениям Джона Р. Р. Толкина, входят в топ-250 «Кинопоиска»: «Возвращение короля» расположилось на 12 месте, «Братство кольца» — на 18-м, «Две крепости» — на 20-м, «Нежданное путешествие — на 69-м, «Битва пяти воинств» — на 82-м, а «Пустошь Смауга» — на 92-м.

Люди Икс

Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Сингер.
В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс»

До «Властелина колец» Иэн Маккеллен присоединился к другой масштабной франшизе. Речь идет о «Людях Икс» — экранизации комиксов о приключениях команды супергероев-мутантов. Британскому актеру досталась роль Эрика Леншерра, более известного как Магнето. Маккеллен снялся во всех частях оригинальной трилогии, а также засветился в сцене после титров в сольном фильме «Росомаха: Бессмертный» с Хью Джекманом в главной роли.

Лучшие фильмы с&nbsp;Хью Джекманом. Хью Джекману — 55: 10 главных фильмов с его участием

В серии приквелов молодого Магнето сыграл Майкл Фассбендер. Однако Иэн Маккеллен все же появился в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего», действие которой разворачивается сразу в двух временных отрезках, что и позволило использовать сразу обоих актеров.

Код да Винчи

Год: 2006.
Страна: США, Мальта, Франция, Великобритания.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн Маккеллен, Жан Рено, Пол Беттани.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Код да Винчи»

В 2006 году Рон Ховард выпустил детективный триллер «Код да Винчи», положив начало серии фильмов о профессоре Лэнгдоне. Центрального персонажа франшизы сыграл Том Хэнкс (впоследствии американский актер также появился в «Ангелах и демонах» и «Инферно»), а Иэн Маккеллен засветился лишь в первой части.

В «Коде да Винчи» сегодняшний именинник сыграл Ли Тибинга — старого знакомого Роберта Лэнгдона, который помешан на поисках Святого Грааля. Персонаж Маккеллена помогает главному герою и его напарнице Софи Неве скрыться от полиции. Однако в итоге эксцентричный богач, передвигающийся на костылях, оказывается не так безобиден, как может показаться на первый взгляд.

Способный ученик

Год: 1997.
Страна: США, Франция, Канада.
Режиссер: Брайан Сингер.
В главных ролях: Иэн Маккеллен, Брэд Ренфро, Дэвид Швиммер, Брюс Дэвисон, Энн Дауд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Способный ученик»

До «Людей Икс» Иэн Маккеллен успел поработать с режиссером Брайаном Сингером над драматическим триллером «Способный ученик», снятым по одноименной повести Стивена Кинга из сборника «Четыре сезона». Картина принесла Маккеллену премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана», а сама она была отмечена в категории «Лучший фильм ужасов».

Главный герой ленты — 16-летний школьник Тодд Боуден, который любит историю и особенно интересуется эпохой Второй мировой войны. Однажды парень узнает, что его сосед — нацистский преступник, который когда-то служил комендантом концлагеря. Тодд решает шантажировать мужчину и в обмен на свое молчание получает подробные рассказы о его темном прошлом.

Распутин

Год: 1996.
Страна: США, Венгрия.
Режиссер: Ули Эдель.
В главных ролях: Алан Рикман, Грета Скакки, Иэн Маккеллен, Дэвид Уорнер, Джон Вуд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Распутин»

В 1997 году Иэн Маккеллен получил свой первый и пока единственный «Золотой глобус» (а также — номинацию на «Эмми») за исторический телефильм «Распутин». Актер сыграл последнего российского императора Николая II. Ряд престижных наград заработал и исполнитель главной роли Алан Рикман.

Биографическая драма посвящена судьбе Григория Распутина. Повествование начинается с его молодости в Сибири, а затем переносит зрителей в Санкт-Петербург, где он сблизился с семьей Николая II. Не осталось за кадром и убийство Распутина, спланированное князем Феликсом Юсуповым.

Ричард III

Год: 1995.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Ричард Лонкрэйн.
В главных ролях: Иэн Маккеллен, Аннетт Бенинг, Джим Бродбент, Роберт Дауни мл., Кристин Скотт Томас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Ричард III»

За год до «Распутина» Иэн Маккеллен появился в «Ричарде III» — экранизации одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Именно этот фильм принес актеру дебютную номинацию на «Золотой глобус» (тогда победа досталась Николасу Кейджу). Кроме того, он претендовал и на премию BAFTA, причем не только в актерской категории. Дело в том, что Маккеллен выступил одним из соавторов сценария к ленте.

«Ричард III», отмеченный на Берлинском кинофестивале «Серебряным медведем» за лучшую режиссерскую работу, повествует о борьбе за власть, только вот действие пьесы перенесено из XV века в 1930-е годы. Одним из главных претендентов на престол является Ричард — младший сын убитого короля.

Майор Гром: все фильмы о&nbsp;герое. Что было в прошлых частях франшизы «Майор Гром»
Фильмы
0
Новости холдинга
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем