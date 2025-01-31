Что известно о 3 сезоне «Игры в кальмара»

Кажется, второй сезон «Игры в кальмара», несмотря на не слишком теплые отзывы многих профессиональных критиков и зрителей, смог если не повторить успех своего предшественника, то максимально к нему приблизиться.

Уже совсем скоро зрителей ждет продолжение, которое, наконец, завершит историю участника 456 по имени Сон Ки Хун. Рассказываем, какие персонажи вернутся в продолжении, чего ждать от третьего сезона сериала «Игра в кальмара» и когда он выйдет.

О чем сериал «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» — это южнокорейский драматический сериал, который исследует темные стороны общества и человеческой природы через призму жестоких игр на выживание.

Сюжет вращается вокруг группы людей в финансовом кризисе. Им предлагают участие в таинственном турнире, где за победу обещан огромный денежный приз. Однако раунды, вдохновленные детскими играми, оказываются смертельно опасными: проигравшие расплачиваются собственной жизнью.

Осторожно: дальше есть спойлеры.

Второй сезон закончился на полуслове. После провалившегося восстания части игроков под предводительством главного героя сериала Сон Ки Хуна дальнейшая судьба последнего остается неизвестной.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Ведущий смертельных игр, притворившись игроком под номером 001, втерся в доверие к сыгранному Ли Джон Джэ персонажу и, поддержав благородный порыв протестующих игроков, завел их в ловушку и предал в решающий момент.

Почти все игроки, сопротивлявшиеся организаторам игр, казнены. Ки Хун вместе с приятелем Чон Бэ попадает в плен, после чего, сбросив личину игрока 001, Хван Ин Хо переодевается в одеяние ведущего и убивает друга главного героя у него на глазах.

Персонажи и актеры 3 сезона «Игры в кальмара»

Кроме Ли Джон Джэ к своим ролям вернутся сыгравший ведущего Ли Бен Хон и Ви Ха-Джун, исполнивший роль офицера полиции, приходящегося сводным братом человеку в черной маске.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Из игроков на экраны вернутся Им Щи-ван в роли игрока 333 — ютубера-афериста, оказавшегося в долгах, а также сыгравшая его беременную бывшую девушку Чо Ю-ри.

Продолжится и история отношений матери и сына: игроков под номерами 007 и 149. Следовательно, в третьем сезоне вернутся и сыгравшие их актеры — корейский артист и музыкант Ян Дон Гын и актриса Кан Э Сим.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Кроме Ки Хуна из участвовавших в восстании в числе выживших волей случая оказались игроки 388 и 120. В предстоящих эпизодах их вновь сыграют Кан Ха-ныль и Пак Сон Хун.

Также продолжение должна получить история Кан Но Ыль — беженки из Северной Кореи, ставшей одной из солдат в розовых комбинезонах, которые обеспечивают порядок на играх. Эту роль вновь исполнит актриса Пак Кю Ен.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Чего ждать от 3 сезона «Игры в кальмара»

Третий сезон станет для написанного Хван Дон Хеком шоу заключительным и так же, как и предшественник, будет состоять из семи серий.

Продолжение поставит окончательную точку в истории Сон Ки Хуна, рассказав, чем же окончится его благородное желание остановить проведение смертельных игр.

Также новый сезон явно уделит больше внимания персонажу Хван Ин Хо и наверняка раскроет предысторию того, как бывший победитель игр стал одним из винтиков этой системы и занял место ведущего, надев черную маску.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Производство 3 сезона «Игры в кальмара»

Второй и третий сезоны снимались одновременно: они объединены одной сюжетной линией и фактически являются частью одного целого. Это же объясняет и такой короткий по современным меркам перерыв между выходом сезонов, составляющий чуть больше, чем полгода.

На данный момент продолжение «Игры в кальмара» уже полностью отснято и находится на этапе постпродакшена. Над новым сезоном работала та же команда, что и раньше, во главе с режиссером и сценаристом Хван Дон Хеком.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Интересно, что во время работы над проектом постановщик переписал концовку, что, по его же словам, стало первым таким случаем за его карьеру. Дон Хек также заявлял о том, что устал от работы над проектом и не станет заниматься прямым продолжением. Несмотря на это, корейский режиссер не исключает, что в дальнейшем может вернуться во вселенную «Игры в кальмара» для работы над спин-оффом.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

После феноменального успеха первых двух сезонов Netflix наверняка предоставит ему такую возможность. Стриминг явно делает большую ставку на мир, где проводятся смертельные игры. В свет уже выходило реалити-шоу по мотивам, а над американской адаптацией оригинального сериала работает не абы кто, а сам Дэвид Финчер, чьи фильмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар».

Когда выйдет 3 сезон «Игры в кальмара»

Премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» состоится на Netflix 27 июня 2025 года. Традиционно для сервиса все серии выйдут в один день.