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Игра в кальмара 3 сезон: что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

5 мин.

Что известно о 3 сезоне «Игры в кальмара»

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
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Кажется, второй сезон «Игры в кальмара», несмотря на не слишком теплые отзывы многих профессиональных критиков и зрителей, смог если не повторить успех своего предшественника, то максимально к нему приблизиться.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Игра в&nbsp;кальмара&raquo;. Каким получился второй сезон «Игры в кальмара»

Уже совсем скоро зрителей ждет продолжение, которое, наконец, завершит историю участника 456 по имени Сон Ки Хун. Рассказываем, какие персонажи вернутся в продолжении, чего ждать от третьего сезона сериала «Игра в кальмара» и когда он выйдет.

О чем сериал «Игра в кальмара»

«Игра в кальмара» — это южнокорейский драматический сериал, который исследует темные стороны общества и человеческой природы через призму жестоких игр на выживание.

Сюжет вращается вокруг группы людей в финансовом кризисе. Им предлагают участие в таинственном турнире, где за победу обещан огромный денежный приз. Однако раунды, вдохновленные детскими играми, оказываются смертельно опасными: проигравшие расплачиваются собственной жизнью.

Осторожно: дальше есть спойлеры.

Второй сезон закончился на полуслове. После провалившегося восстания части игроков под предводительством главного героя сериала Сон Ки Хуна дальнейшая судьба последнего остается неизвестной.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Ведущий смертельных игр, притворившись игроком под номером 001, втерся в доверие к сыгранному Ли Джон Джэ персонажу и, поддержав благородный порыв протестующих игроков, завел их в ловушку и предал в решающий момент.

Почти все игроки, сопротивлявшиеся организаторам игр, казнены. Ки Хун вместе с приятелем Чон Бэ попадает в плен, после чего, сбросив личину игрока 001, Хван Ин Хо переодевается в одеяние ведущего и убивает друга главного героя у него на глазах.

Как хорошо вы&nbsp;помните первый сезон &laquo;Игры в&nbsp;кальмара&raquo;? Как хорошо вы помните первый сезон «Игры в кальмара»? Тест от «Стиля жизни»

Персонажи и актеры 3 сезона «Игры в кальмара»

Кроме Ли Джон Джэ к своим ролям вернутся сыгравший ведущего Ли Бен Хон и Ви Ха-Джун, исполнивший роль офицера полиции, приходящегося сводным братом человеку в черной маске.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Из игроков на экраны вернутся Им Щи-ван в роли игрока 333 — ютубера-афериста, оказавшегося в долгах, а также сыгравшая его беременную бывшую девушку Чо Ю-ри.

Продолжится и история отношений матери и сына: игроков под номерами 007 и 149. Следовательно, в третьем сезоне вернутся и сыгравшие их актеры — корейский артист и музыкант Ян Дон Гын и актриса Кан Э Сим.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Кроме Ки Хуна из участвовавших в восстании в числе выживших волей случая оказались игроки 388 и 120. В предстоящих эпизодах их вновь сыграют Кан Ха-ныль и Пак Сон Хун.

Также продолжение должна получить история Кан Но Ыль — беженки из Северной Кореи, ставшей одной из солдат в розовых комбинезонах, которые обеспечивают порядок на играх. Эту роль вновь исполнит актриса Пак Кю Ен.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Чего ждать от 3 сезона «Игры в кальмара»

Третий сезон станет для написанного Хван Дон Хеком шоу заключительным и так же, как и предшественник, будет состоять из семи серий.

Продолжение поставит окончательную точку в истории Сон Ки Хуна, рассказав, чем же окончится его благородное желание остановить проведение смертельных игр.

Также новый сезон явно уделит больше внимания персонажу Хван Ин Хо и наверняка раскроет предысторию того, как бывший победитель игр стал одним из винтиков этой системы и занял место ведущего, надев черную маску.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Производство 3 сезона «Игры в кальмара»

Второй и третий сезоны снимались одновременно: они объединены одной сюжетной линией и фактически являются частью одного целого. Это же объясняет и такой короткий по современным меркам перерыв между выходом сезонов, составляющий чуть больше, чем полгода.

На данный момент продолжение «Игры в кальмара» уже полностью отснято и находится на этапе постпродакшена. Над новым сезоном работала та же команда, что и раньше, во главе с режиссером и сценаристом Хван Дон Хеком.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Интересно, что во время работы над проектом постановщик переписал концовку, что, по его же словам, стало первым таким случаем за его карьеру. Дон Хек также заявлял о том, что устал от работы над проектом и не станет заниматься прямым продолжением. Несмотря на это, корейский режиссер не исключает, что в дальнейшем может вернуться во вселенную «Игры в кальмара» для работы над спин-оффом.

Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

После феноменального успеха первых двух сезонов Netflix наверняка предоставит ему такую возможность. Стриминг явно делает большую ставку на мир, где проводятся смертельные игры. В свет уже выходило реалити-шоу по мотивам, а над американской адаптацией оригинального сериала работает не абы кто, а сам Дэвид Финчер, чьи фильмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар».

Когда выйдет 3 сезон «Игры в кальмара»

Премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» состоится на Netflix 27 июня 2025 года. Традиционно для сервиса все серии выйдут в один день.

Игра в&nbsp;кальмара, Netflix. Дэвид Финчер снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара»
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