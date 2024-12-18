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Игра в кальмара: тест Хорошо ли вы помните события первого сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 08:00

1 мин.

Как хорошо вы помните первый сезон «Игры в кальмара»? Тест от «Стиля жизни»

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-Хек/ Netflix
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Уже совсем скоро на Netflix выходит продолжение «Игры в кальмара» — корейского хита и рекордсмена стриминга. Во втором сезоне главный герой предыдущих эпизодов снова станет участником смертельно опасных испытаний, но на этот раз им будет двигать совсем не жажда легких денег.

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Перед премьерой новых серий составили для вас небольшой тест на знание предыдущих событий сериала. Вспомните ли вы, откуда родом главный герой, что связывает его с участником под номером 001 и кто приходится родственником офицеру корейской полиции?

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