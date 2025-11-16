Всадники возвращаются: обзор фильма «Иллюзия обмана 3»

Всадники возвращаются — 13 ноября в российский прокат вышла картина Рубена Фляйшера «Иллюзия обмана 3». Спустя много лет команда лучших иллюзионистов мира воссоединилась ради нового громкого дела. Рассказываем, удался ли создателям фильма фокус на этот раз и стоит ли ждать новую часть.

Сюжет фильма «Иллюзия обмана 3»

Спустя десять лет после первого ограбления Всадники устраивают долгожданное магическое шоу. Жертвой их нового разоблачения стал коррумпированный владелец криптовалютной биржи. Всадники забирают его деньги, отдают зрителям, а сами исчезают.

Попытки найти героев ни к чему не приводят. Оказывается, шоу организовали даже не они, а начинающие фокусники Чарли (Джастис Смит), Боско (Доминик Сесса) и Джун (Ариана Гринблатт).

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Настоящие Всадники были от этого не в восторге. Вскоре молодых фокусников навестил один из них, Джей Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг), и предложил дело помасштабнее — украсть самый большой бриллиант в мире под названием «Сердце».

Он находится у главы южноафриканской алмазной компании Вероники Вандерберг (Розамунд Пайк). Вскоре бриллиант должны продать на аукционе, и это — шанс Атласа и юных фокусников заполучить «Сердце».

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»

Сейчас мы находимся в кинопериоде, когда сиквел или новый сезон того или иного проекта может настигнуть зрителя в любой момент, даже спустя десятилетия. «Чумовая пятница», «Дьявол носит Prada», «Ночной администратор» и даже «Твин Пикс» — продолжениям всех этих фильмов и сериалов пришлось долго ждать своего часа.

Словно создатели всех этих проектов в какой-то момент приходят к выводу, что не до конца исчерпали возможности своего творения. Сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона вышел в 2022 году, спустя 13 лет после первой главы истории загадочных на'ви. Теперь будущее франшизы определено вплоть до 2031 года — планируется выход еще минимум трех частей.

Даже произведение, которое удалось вместить в один фильм/сезон сериала, может получить продолжение, если придумать сюжет, не опирающийся на оригинальную историю. Так, например, второй сезон «Ночного администратора» не основан на книге Джона ле Карре. Мини-сериал 2016 года планировался быть законченной историей и охватил все события одноименного романа.

Первая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2013 году, сиквел истории — в 2016-м, а вот премьеры третьей части пришлось подождать чуть дольше. Вернее, сложно сказать, что ее ждали в принципе. Однако, учитывая сложившуюся тенденцию, удивляться не приходится.

К тому же истории о перераспределении богатства всегда завораживали зрителей больше любого магического шоу.

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Большая проблема проекта — отсутствие реалистичности. Но, пожалуй, говоря о фильме про иллюзионистов, не стоит сетовать на это. Однако номера зачастую уходят на территорию магии или супергероики. Четыре Всадника становятся похожи на «Фантастическую четверку», но, возможно, в этом есть свое очарование.

В картине Рубена Фляйшера карикатурные нацисты смешиваются с «Алисой в стране чудес», где уже непонятно, где верх, а где низ, что правда, а что нет. С другой стороны, «Иллюзия обмана 3» пытается соответствовать духу времени, отражать конфликт поколений (за эту часть в основном отвечает персонаж невероятного Вуди Харрельсона) и восполнять пробелы истории.

Айла Фишер не могла сниматься в сиквеле из-за беременности, и ее заменили на Лиззи Каплан. В «Иллюзии обмана 3» появляются обе актрисы. По сюжету, они давно знакомы и мечтают создать комьюнити женщин-иллюзионисток.

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Стоит ли смотреть фильм «Иллюзия обмана 3»

В целом «Иллюзия обмана 3» — отличный вариант незамысловатого кино на вечер. Главное — не задавать много вопросов. Как сработал тот или иной фокус или, скажем, почему Розамунд Пайк играет карикатурную версию самой себя из «Исчезнувшей».

В конечном счете все это не важно. Хороший фокусник никогда не раскрывает своих профессиональных секретов. «Иллюзия обмана», впрочем, построена на обратном, но остается надеяться, что главные козыри этой серии фильмов еще впереди.

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

«Иллюзия обмана 3» — конец истории Всадников?

К счастью для поклонников серии фильмов, нет. Картина «Иллюзия обмана 4» уже находится в разработке. Режиссером новой части также выступит Рубен Фляйшер.

«Мы остались очень довольны режиссерской версией и уже работаем над следующей главой», — заявил председатель киногруппы Lionsgate Адам Фогельсон.