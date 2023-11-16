«Голодные игры»: 10 интересных фактов о популярной киносаге

17 ноября в мировой прокат выходит «Баллада о змеях и певчих птицах». Новая картина Фрэнсиса Лоуренса станет приквелом к франшизе «Голодные игры». События развернутся задолго до уже знакомой зрителям истории Китнисс Эвердин, а одним из центральных персонажей выступит молодой Кориолан Сноу.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

По сюжету будущему президенту Панема предстоит стать ментором девушки из Дистрикта 12, выбранной для участия в десятых Голодных играх. Помимо Тома Блита и Рэйчел Зеглер, которым достались главные роли, на экране появятся Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Хантер Шафер («Эйфория») и оскароносная Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»).

Ну а пока самое время вспомнить оригинальную киносагу, в основу которой легла антиутопическая трилогия американской писательницы Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Рассказываем об интересных фактах, связанных с одноименной франшизой: какие актеры претендовали на участие в съемках, кто учил Дженнифер Лоуренс стрелять из лука, что на площадке делал режиссер «Одиннадцати друзей Оушена» и многое другое.

Ленни Кравиц — единственный, кто был утвержден без проб

На роль Китнисс Эвердин — участницы Голодных игр от Дистрикта 12 — претендовали десятки актрис. Среди них — Эмма Робертс («Американская история ужасов»), Кая Скоделарио («Молокососы»), Хлоя Грейс Морец («Пипец»), Эмили Браунинг («Запрещенный прием»), а также номинантки на «Оскар» Хейли Стайнфелд («Железная хватка») и Сирша Ронан («Искупление»).

В итоге всех конкуренток обошла Дженнифер Лоуренс. К тому моменту у нее уже был приз Марчелло Мастрояни, который вручают самым многообещающим молодым актерам и актрисам в рамках Венецианского кинофестиваля, и номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров. Такого успеха Лоуренс помогли добиться инди-драмы «Пылающая равнина» и «Зимняя кость».

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

Роль Пита Мелларка — второго трибута от Дистрикта 12 — могла достаться Эвану Питерсу («Американская история ужасов»), коллеге Дженнифер Лоуренс по франшизе «Люди Икс» Лукасу Тиллу или Александру Людвигу, который в итоге сыграл Катона из Дистрикта 2.

Однако создатели проекта отдали предпочтение Джошу Хатчерсону, который на тот момент был довольно известным благодаря таким фильмам, как «Мост в Терабитию» и «Путешествие к центру Земли».

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

Больше других повезло Ленни Кравицу: музыканту даже не пришлось проходить прослушивание на роль Цинны — стилиста Китнисс. Дело в том, что режиссер Гэри Росс был так впечатлен игрой Кравица в драме «Сокровище», что пригласил его в проект без проб.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

В сиквеле «Голодных игр» каст пополнили Сэм Клафлин и Джена Мелоун. Правда, на роль Финника Одэйра рассматривали Арми Хаммера («Агенты А.Н.К.Л.»), Тейлора Китча («Дело храбрых») и Гаррета Хедлунда («Трон: Наследие»), а Джоанну Мэйсон могла сыграть Миа Васиковска («Алиса в стране чудес»).

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

Часть фильма снял режиссер Стивен Содерберг

Небольшой эпизод первой части саги «Голодные игры» снял оскароносный режиссер Стивен Содерберг («Траффик», «Одиннадцать друзей Оушена»). Когда в Сети появилась информация о его присутствии на площадке, пошли слухи о серьезных проблемах и даже пересъемках, однако на деле все оказалось гораздо проще.

Режиссер Гэри Росс просто пригласил своего близкого друга возглавить вторую съемочную группу, которая в течение двух дней работала над событиями в Дистрикте 11. Это показалось Россу более разумной идей, чем привлекать к проекту незнакомца.

Лоуренс тренировала призер Олимпийских игр

Тренером Дженнифер Лоуренс на съемках «Голодных игр» была Хатуна Лориг (в девичестве — Квривишвили). Напомним, что фирменным оружием Китнисс является лук, а Лориг как раз специализируется на стрельбе из лука: на Олимпийских играх 1992 года она получила бронзу в составе объединенной команды.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

У художника по костюмам есть три номинации на «Оскар»

Если не брать во внимание сами состязания, то большую часть времени персонажи «Голодных игр» проводят на тренировках, а сами фильмы на первый взгляд очень далеки от мира моды. Однако именно яркие образы стали визитной карточкой саги.

Художником по костюмам первой части стала Джудианна Маковски, в активе которой на сегодняшний день уже три номинации на «Оскар» («Плезантвиль», «Гарри Поттер и философский камень», «Фаворит»). Ею же были созданы костюмы для нескольких блокбастеров Marvel.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

В сиквеле эстафету подхватила Триш Саммервилл, получившая за свою работу «Сатурн» премию в категории «Лучшие костюмы». За внешний вид персонажей третьего и четвертого фильмов отвечал дизайнерский дуэт Курт и Барт, который к тому моменту успел посотрудничать с Бритни Спирс.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Режиссер Фрэнсис Лоуренс считает, что совершил ошибку

Заключительный роман трилогии Сьюзен Коллинз, который получил название «Сойка-пересмешница», было решено разбить на два фильма. Недавно режиссер Фрэнсис Лоуренс признал это ошибкой.

Хоффман умер еще до окончания работы над первой частью «Сойки-пересмешницы», но появился и во второй

Первая часть стала последней для оскароносного Филипа Сеймура Хоффмана: актер, сыгравший распорядителя Игр Плутарха Хэвенсби, скончался за несколько дней до окончания работы над картиной. Однако заранее отснятого материала оказалось вполне достаточно и для второй части, поэтому замену Хоффману искать не пришлось.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»

Джулианна Мур согласилась играть в фильме из-за детей

Президента Дистрикта 13 Альму Койн сыграла Джулианна Мур. Актриса согласилась на эту роль, потому что ее дети являются большими поклонниками книжной саги «Голодные игры». Правда, среди претенденток также была Джоди Фостер.

Натали Дормер хотела побриться налысо

Натали Дормер, исполнившей роль Крессиды — режиссера съемочной группы повстанцев, пришлось пойти на жертвы: ради образа актриса избавилась от половины волос. Изначально она даже была готова побрить голову полностью.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»

Фильмы завоевали множество наград

Экшн-фильмы не так часто балуют номинациями на престижные кинонаграды. И все же «Голодные игры» могут похвастаться не только попсовыми призами вроде премии канала MTV.

Так, например, первая часть саги номинировалась на «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм, а Дженнифер Лоуренс даже получила статуэтку в категории «Лучшая актриса». Кроме того, песня Тейлор Свифт Safe & Sound боролась за «Золотой глобус».

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Второй фильм «И вспыхнет пламя» был отмечен «Сатурном» в категории «Лучшие костюмы» и очередной музыкальной номинацией на «Золотой глобус» (на сей раз повезло песне Atlas британской группы Coldplay).

Финал показал себя чуть хуже: вторая часть «Сойки-пересмешницы» стала единственной частью франшизы, не получившей номинации на «Золотой глобус».

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Сценарий «Голодных игр» попал к Дональду Сазерленду случайно

Напомним, что одним из центральных персонажей грядущего приквела станет молодой Кориолан Сноу: зрители увидят его задолго до вступления в должность президента Панема.

В оригинальной франшизе эту роль исполнил Дональд Сазерленд. Сценарий первой части «Голодных игр» попал к нему случайно: актер так вдохновился персонажем, что написал режиссеру Гэри Россу письмо, в котором описал, почему должен получить эту роль и какими чертами хочет наделить Сноу.