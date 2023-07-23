«Темному рыцарю» — 15 лет: интересные факты о культовом фильме

18 июля 2008 года в прокат вышел сиквел ленты «Бэтмен: Начало». Пятнадцать лет спустя картина Кристофера Нолана по-прежнему входит в различные рейтинги и остается эталоном супергеройского кино. Вот несколько любопытных фактов о «Темном рыцаре».

В фильме могли играть другие актеры

В образе главного антагониста Кристофер Нолан изначально видел Хита Леджера, однако интерес к роли Джокера высказывали Пол Беттани (Вижн в проектах Marvel), Эдриан Броуди («Пианист»), Робин Уильямс («Общество мертвых поэтов») и даже Марк Хэмилл (Люк Скайуокер во франшизе «Звездные войны»).

На роль Харви Дента, которого в итоге сыграл Аарон Экхарт, претендовали Хью Джекман («Престиж»), Райан Филипп («Жестокие игры»), Лив Шрайбер («Рэй Донован») и Джош Лукас («Посейдон»), но фаворитом режиссера был Мэтт Деймон («Марсианин»), который в итоге отказался от участия в проекте.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Мэгги Джилленхол заменила в «Темном рыцаре» Кэти Холмс, которая появилась в образе Рэйчел Доус в первом фильме трилогии, но на эту роль также рассматривались Рэйчел Макадамс («Дневник памяти») и Эмили Блант («Дьявол носит Prada»).

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

«Темный рыцарь» стал последней законченной работой Хита Леджера

Актер скончался в январе 2008-го, за полгода до выхода фильма. Многие считают, что именно роль Джокера «довела» звезду, но коллеги по съемкам, в том числе Кристиан Бэйл, уверяли, что на площадке он был абсолютно вменяемым, катался на скейтборде и общался с людьми вокруг, обсуждая с ними любимые сериалы и рассказывая про свою дочь. Кстати, в сцене в больнице на его бейдже написано имя Матильда (именно так зовут дочь актера).

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Однако стоит упомянуть, что в процессе подготовки Леджер на месяц закрылся в отеле, где в одиночестве работал над голосом и жестами Джокера. Среди тех, кто вдохновил его на создание образа, — участник британской панк-рок-группы Sex Pistols Сид Вишес и главный герой фильма «Заводной апельсин».

Картина установила несколько кассовых рекордов

Смерть Леджера вызвала волну слухов о том, что картину придется переснимать, а некоторых волновала этическая сторона вопроса: насколько уместно выпускать фильм и зарабатывать на трагедии? Однако «Темный рыцарь» все-таки вышел на экраны и сразу же установил несколько кассовых рекордов. За первую неделю он заработал больше, чем первая часть франшизы за все время проката, а также стал четвертой картиной в истории, преодолевшей планку в миллиард долларов.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Любопытно, что в этом году новая работа Кристофера Нолана — мрачны байопик «Оппенгеймер» — выходит в один день с яркой комедией «Барби», что уже породило множество мемов в социальных сетях. Однако это не первый подобный случай в карьере режиссера: 18 июля 2008 года состоялся релиз не только «Темного рыцаря», но и мюзикла Мамма MIA! с Мэрил Стрип в главной роли.

Фильм был номинирован на «Оскар» сразу в восьми категориях

Несмотря на сдержанное отношение киноакадемиков к боевикам и супергеройским фильмам, «Темный рыцарь» действительно номинировали на «Оскар» сразу в восьми категориях, среди которых — «Лучший грим», «Лучшие декорации», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая работа оператора» и так далее. В итоге лента выиграла лишь в одной технической номинации («Лучший монтаж звука»), однако Хит Леджер удостоился заветной статуэтки в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал вторым (и на данный момент — последним) в истории актером, получившим эту награду посмертно.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Леджеру также присудили «Золотой глобус», «Сатурн», премию Британской киноакадемии и премию Гильдии актеров, а также награду канала MTV в номинации «Лучший злодей».

Кроме того, «Темному рыцарю» досталась российская народная премия «Жорж»: картина Кристофера Нолана обошла «Железного человека», «Нефть», «Монстро» и «Солдатов неудачи» в категории «Лучший высокобюджетный/зрелищный фильм». Американская гильдия киноактеров также отметила наградой каскадерский состав ленты.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

«Темный рыцарь» находится на третьей строчке в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb

И до сих пор уступает лишь «Побегу из Шоушенка» и «Крестному отцу». В аналогичном рейтинге «Кинопоиска» он занимает 30-е место.

Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал ленту лучшей среди всех фильмов о Бэтмене, а также поставил ее на седьмую строчку в рейтинге главных супергеройских картин. Кроме того, «Темный рыцарь» попал в итоговые списки десяти лучших лент 2008 года от Американского института киноискусств и Национального совета кинокритиков США.

Хит Леджер возглавил недавно вышедший рейтинг лучших актерских работ в супергеройском кино, составленный изданием Variety.