Что посмотреть, пока думаете о Римской империи: 2 фильма и сериал о Древнем Риме

Недавно пользовательницы TikTok запустили тренд, в котором выяснили, что мужчины даже спустя 2000 лет довольно часто думают о Римской империи. На тренд обратила внимание газета The Washington Post: редакция собрала в социальных сетях комментарии девушек и ответы мужчин на вопрос о том, как часто у них возникают мысли о древнем Риме. Это мини-исследование породило мемы и пародии.

А мы пока собрали несколько исторических фильмов, чтобы вы могли смотреть фильмы о Римской империи, пока думаете о Римской империи.

Гладиатор

Год: 2000.

Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.

Режиссер: Ридли Скотт.

В ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Историческая драма рассказывает об интригах в кулуарах римского правительства, жертвой которых становится военачальник римского легиона Максимус в исполнении Рассела Кроу. Полководец должен вернуться в Рим и как преемник Марка Аврелия (Ричард Харрис) передать власть Сенату, чтобы преобразовать деспотичную империю в демократическую республику. Однако сын Марка Аврелия Коммод (Хоакин Феникс) хочет сам захватить власть.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Слоган к «Гладиатору» отражает не только сюжет фильма, но и путь персонажа Рассела Кроу: «Генерал, ставший рабом. Раб, ставший гладиатором. Гладиатор, бросивший вызов империи».

Фильм посвятили памяти актера Оливера Рида, который исполнил роль Проксима. Дело в том, что он скончался во время съемок от сердечного приступа, из-за чего в некоторых сценах даже пришлось применять графику.

В 2001 году критики номинировали «Гладиатора» на семь «Оскаров», из которых кинокартина выиграла пять — «Лучшую мужскую роль» (Рассел Кроу), «Лучший фильм», а также за костюмы, звук и визуальные эффекты. В том же году фильм выиграл «Золотой глобус» за лучший фильм в категории «Драма» и лучший саундтрек.

Рим

Год: 2005-2007.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер и другие.

В ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Джеймс Пьюрфой и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Действие сериала происходит в 52 году до н. э., когда Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны. Патриции боятся, что возвращение проконсула обеих Галлий и Иллирика нарушит порядок, сложившийся в его отсутствие. В Сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что тот стал угрозой для процветания Рима.

Фото Кадр из сериала «Рим»

На фоне политических интриг два незадачливых легионера: Люций Варен в исполнении Кевина МакКидда и Тит Пуло, которого сыграл Рэй Стивенсон, — затевают авантюру, способную повысить их благосостояние. Зрители наблюдают за ключевыми событиями древнеримской истории от лица легионеров Люция и Тита.

Астерикс и Обеликс против Цезаря

Год: 1999.

Страна: Франция, Германия, Италия.

Режиссер: Клод Зиди.

В ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Роберто Бениньи, Готфрид Йон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.0.

«Астерикс и Обеликс против Цезаря» — это первая кинокартина из комедийного цикла о приключениях двух галлов: Астерикса, которого играет Кристиан Клавье, и Обеликса в исполнении Жерара Депардье. Сюжет разворачивается 50 году до н. э., когда римский император Юлий Цезарь покорил Галлию, территорию современной Северной Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии. Однако жители маленькой деревни отказались платить налоги римлянам, так как у них есть волшебный напиток, с помощью которого они легко дают отпор римским легионам. Однажды неразлучные друзья и вовсе бросают вызов самому Цезарю.

Фото Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Как сообщает IMDb, в одной из сцен актеры массовки должны были кричать изо всех сил, поддерживая героев. Поначалу выкрики звучали неубедительно, что натолкнуло режиссера фильма Клода Зиди на не очевидную идею: разделить массовку на две группы болельщиков разных немецких футбольных клубов, попросив их болеть за родной клуб. О каких клубах идет речь издание не сообщает.

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