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Сегодня, 21:00

Что посмотреть, пока думаете о Римской империи: 2 фильма и сериал о Древнем Риме

Николай Антипин
Автор, киноман
Кадр из фильма «Гладиатор»
Фото Кадр из фильма «Гладиатор»
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Недавно пользовательницы TikTok запустили тренд, в котором выяснили, что мужчины даже спустя 2000 лет довольно часто думают о Римской империи. На тренд обратила внимание газета The Washington Post: редакция собрала в социальных сетях комментарии девушек и ответы мужчин на вопрос о том, как часто у них возникают мысли о древнем Риме. Это мини-исследование породило мемы и пародии.

А мы пока собрали несколько исторических фильмов, чтобы вы могли смотреть фильмы о Римской империи, пока думаете о Римской империи.

Гладиатор

Год: 2000.
Страна: США, Великобритания, Мальта, Марокко.
Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.6.
Рейтинг IMDb: 8.5.

Историческая драма рассказывает об интригах в кулуарах римского правительства, жертвой которых становится военачальник римского легиона Максимус в исполнении Рассела Кроу. Полководец должен вернуться в Рим и как преемник Марка Аврелия (Ричард Харрис) передать власть Сенату, чтобы преобразовать деспотичную империю в демократическую республику. Однако сын Марка Аврелия Коммод (Хоакин Феникс) хочет сам захватить власть.

Кадр из фильма «Гладиатор»
Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Слоган к «Гладиатору» отражает не только сюжет фильма, но и путь персонажа Рассела Кроу: «Генерал, ставший рабом. Раб, ставший гладиатором. Гладиатор, бросивший вызов империи».

Фильм посвятили памяти актера Оливера Рида, который исполнил роль Проксима. Дело в том, что он скончался во время съемок от сердечного приступа, из-за чего в некоторых сценах даже пришлось применять графику.

В 2001 году критики номинировали «Гладиатора» на семь «Оскаров», из которых кинокартина выиграла пять — «Лучшую мужскую роль» (Рассел Кроу), «Лучший фильм», а также за костюмы, звук и визуальные эффекты. В том же году фильм выиграл «Золотой глобус» за лучший фильм в категории «Драма» и лучший саундтрек.

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Рим

Год: 2005-2007.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер и другие.
В ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Джеймс Пьюрфой и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.3.
Рейтинг IMDb: 8.7.

Действие сериала происходит в 52 году до н. э., когда Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны. Патриции боятся, что возвращение проконсула обеих Галлий и Иллирика нарушит порядок, сложившийся в его отсутствие. В Сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что тот стал угрозой для процветания Рима.

Кадр из сериала «Рим»
Фото Кадр из сериала «Рим»

На фоне политических интриг два незадачливых легионера: Люций Варен в исполнении Кевина МакКидда и Тит Пуло, которого сыграл Рэй Стивенсон, — затевают авантюру, способную повысить их благосостояние. Зрители наблюдают за ключевыми событиями древнеримской истории от лица легионеров Люция и Тита.

Астерикс и Обеликс против Цезаря

Год: 1999.
Страна: Франция, Германия, Италия.
Режиссер: Клод Зиди.
В ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Роберто Бениньи, Готфрид Йон и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.3.
Рейтинг IMDb: 6.0.

«Астерикс и Обеликс против Цезаря» — это первая кинокартина из комедийного цикла о приключениях двух галлов: Астерикса, которого играет Кристиан Клавье, и Обеликса в исполнении Жерара Депардье. Сюжет разворачивается 50 году до н. э., когда римский император Юлий Цезарь покорил Галлию, территорию современной Северной Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии. Однако жители маленькой деревни отказались платить налоги римлянам, так как у них есть волшебный напиток, с помощью которого они легко дают отпор римским легионам. Однажды неразлучные друзья и вовсе бросают вызов самому Цезарю.

Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
Фото Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Как сообщает IMDb, в одной из сцен актеры массовки должны были кричать изо всех сил, поддерживая героев. Поначалу выкрики звучали неубедительно, что натолкнуло режиссера фильма Клода Зиди на не очевидную идею: разделить массовку на две группы болельщиков разных немецких футбольных клубов, попросив их болеть за родной клуб. О каких клубах идет речь издание не сообщает.

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