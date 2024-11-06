«Интерстеллару» Кристофера Нолана — 10 лет: интересные факты о фильме

Десять лет назад, в 2014 году, «Интерстеллар» заставил миллионы зрителей по-новому взглянуть на пространство, время и природу реальности. Этот научно-фантастический эпос Кристофера Нолана продолжает вдохновлять аудиторию на размышления о возможностях космоса. К юбилею фильма собрали интересные факты, связанные с его созданием и влиянием, а также популярные фанатские теории.

«Интерстеллар» использует научный подход

«Интерстеллар» имеет одну из самых крепких научно-исследовательских баз среди фильмов за многие годы, если не за все время. В создании ленты непосредственное участие принимал физик-теоретик, астроном, обладатель Нобелевской премии по физике Кип Торн. Именно его исследования и теории выступили в качестве фундамента сценария. В 2014 году также вышла научно-популярная книга Торна «Интерстеллар: Наука за кадром», в которой ученый подробно рассказывает о своей работе в качестве научного консультанта ленты и объясняет концепции, лежащие в основе фильма.

Черная дыра в «Интерстелларе» нарисована очень реалистично

Черная дыра Гаргантюа, показанная в «Интерстелларе», стала самой правдоподобной визуализацией небесного тела подобного типа в массовом кинематографе и даже использовалась в некоторых научных работах. Работа над поражающей воображение моделью заняла не один месяц. На обработку некоторых кадров уходило более 100 часов, а общий объем занятой Гаргантюа памяти превысил более 800 терабайт.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Интересно, что созданная в ходе работы над фильмом визуализация дала возможность по-новому взглянуть на черные дыры и ученому Кипу Торну. «Интерстеллар» сподвиг астрофизика на написание двух научных работ.

Для съемок «Интерстеллара» вырастили настоящее поле

Если черная дыра, появившаяся в фильме, была полностью смоделирована с помощью компьютерной графики, то вот при съемках земных сцен Кристофер Нолан старался избегать спецэффектов. Кукурузные поля, принадлежавшие по сюжету ферме главному герою Куперу, были высажены специально для «Интерстеллара», а прибыль с продажи урожая частично окупила затраты на блокбастер.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Изначально режиссером «Интерстеллара» должен был быть Стивен Спилберг

Несмотря на то что для многих зрителей «Интерстеллар» стал одной из самых ярких работ Кристофера Нолана, уроженец британских островов далеко не сразу пришел в проект. Первоначально к ленте проявлял интерес Стивен Спилберг. Мэтр Голливуда даже планировал собственноручно поставить фильм, но в какой-то момент все же покинул проект. Кристофер же попал в «Интерстеллар» благодаря своему брату Джонатану, работавшему над сценарием еще с 2007 года.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Первые версии сценария «Интерстеллара» сильно отличались от финальной

Первые версии сценария Джонатана Нолана разительно отличались от финального варианта. Самое большое из различий — наличие двух черных дыр. И если Гаргантюа все-таки добралась до экранов, то вот второе небесное тело было вырезано из сценария. В первоначальной истории также должны были быть органическая жизнь и даже китайская экспедиция.

По одной из версий сценария Купер не должен был выжить — герой Мэттью Макконахи погибал после попадания в черную дыру. Быть может, этот вариант лишил бы ленту многих претензий и смотрелся бы реалистичней, но он точно уступал финальному варианту в эмоциональности и вовлеченности зрителя.

Места съемок «Интерстеллара» роднят его с «Бэтменом»

Местом съемок для поверхности планеты Манн выступил исландский ледник Свинафелсьекудль, находящий на юге острова. Интересно, что Кип Торн считает внешний вид именно этой планеты самым антинаучным из всего показанного в фильме. По версии физика, образование огромных ледяных облаков, подобных показанным в фильме, маловероятно.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Но одним небесным телом, снятым в Исландии, дело не ограничилось — поверхность планеты Миллер также снималась в этой стране. Роль покрытого океаном шара исполнила низина Мафабот. Особенности местности сделали ее идеальным выбором для создания ландшафта, задуманного авторами фильма.

До съемок своего космического блокбастера Кристофер Нолан уже бывал на юге Исландии. Недалеко от локаций «Интерстеллара» ранее проходили съемки другого фильма режиссера — первой части трилогии о темном рыцаре «Бэтмен: Начало».

Пыльные бури из «Интерстеллара» действительно существовали в США

Но не только научными исследованиями руководствовались авторы фильма. Показанные в начале фильма пыльные бури, регулярно накрывающие местность, где располагалась ферма Купера, были частично вдохновлены реальным историческим событием. В 1930-е годы подобные катаклизмы происходили в США. Но, несмотря на всю опасность и разрушения, они не несли с собой столько проблем, сколько было показано в ленте. Кстати, в фильме бури создавались огромными вентиляторами.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Роботы из «Интерстеллара» сделаны с минимальным использованием графики

К одной из отличительных особенностей «Интерстеллара» можно отнести и дизайн местных роботов. Эти механизмы совсем не похожи на то, что представляет человек при слове «робот», но интереснее то, что большинство кадров с этими персонажами ленты были сделаны с минимальным использованием графики. Для съемок было создано несколько моделей, вес каждой из которых достигал 90 килограммов.

Во время съемок «Интерстеллара» Энн Хэтэуэй мерзла в ледяной воде

В процессе работы над сценой на планете Миллер, в которой героиня Энн Хэтэуэй оказывалась полностью в воде, в скафандре артистки образовалась течь. Это повреждение поставило под угрозу здоровье актрисы, ведь съемочный процесс занял несколько часов. В итоге Энн чуть не пострадала от переохлаждения.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан/ Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

В сцене в «Интерстелларе», где Макконахи плачет, режиссер нарушил свои же правила

Реакция персонажа Мэттью Макконахи на видеосообщения его детей была настоящей, так как их обращение сняли заранее, актер раньше этих кадров не видел. Ради этих эмоций режиссер Кристофер Нолан даже нарушил свои правила. Он снял сцену крупным планом и сделал так, что музыка Ханса Циммера обрывается в конце видеозаписи. Обычно Нолан не использует такие приемы.