«Ирония судьбы в Голливуде»: стоит ли смотреть ремейк советской классики

Прошлой осенью в российском прокате незаметно прошла новая комедия с Эммой Робертс и Томасом Манном. По названию «Ирония судьбы в Голливуде» несложно догадаться, что это — американская версия советской классики. В канун Нового года рассказываем, насколько ремейк похож на оригинал и стоит ли вообще его смотреть.

О чем фильм «Ирония судьбы в Голливуде»

Стоит сразу сказать, что с известным кинорайоном Лос-Анджелеса сюжет никак не связан — действие разворачивается в Бостоне, который расположен на другом конце страны.

30 декабря Марго отправляется на ужин с парнем Кипом. Девушка ожидает, что он сделает ей предложение, чтобы на следующий день заявиться на свадьбу сестры уже с официальным женихом. Однако Кип ни о чем таком даже не думал, поэтому Марго просто сбегает из ресторана.

В тот же вечер (и, конечно же, в том же заведении) Гриффин делает предложение Клементине, но та просит парня немного подождать и повторить торжественный момент на ее грандиозной новогодней вечеринке перед камерами, ведь девушка — популярный блогер.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Расстроенный Гриффин решает провести последний день года в компании друзей. Уже догадались, какая у них традиция? Разумеется, в бане парни напиваются, в результате чего Гриффин оказывается в доме Марго.

Насколько фильм похож на советский оригинал

«Ирония судьбы в Голливуде» действительно позиционируется как ремейк всенародно любимой картины Эльдара Рязанова. Вместо учительницы Нади Шевелевой — риелтор Марго Хейс, вместо врача Жени Лукашина — юрист Гриффин Рид. К тому же оба персонажа состоят в отношениях: Ипполит стал Кипом, а Галя — Клементиной.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Только, в отличие от советского фильма, Марго и Гриффин живут не в разных городах, а всего лишь в разных микрорайонах: она — в Вествуде (Westwood), а он — в Норвуде (Norwood). Правда, названия улиц и даже номера домов совпадают: именно поэтому Гриффин в итоге проснулся в постели Марго.

Создатели ленты обыграли это тем, что все новые районы очень похожи не только внешним обликом, но и внутренним наполнением: стандартная планировка, одинаковая мебель, непримечательный декор.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Однако на этом глобальное сходство заканчивается. Как и в оригинале, Кип застает Гриффина у Марго, но затем действие выходит за пределы ее дома. Американский Лукашин соглашается подыграть девушке и выдать себя за ее жениха. Вместе они отправляются на свадьбу сестры Марго, которой уделено немало экранного времени, а после этого Гриффин все-таки успевает на новогоднюю вечеринку к Клементине.

И все же внимательные зрители заметят некоторые параллели. Например, Ипполит возвращается в квартиру Нади пьяным и шокирует всех, принимая душ прямо в пальто и шапке, а Кип заявляется на свадьбу и устраивает там драку.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Кто снял «Иронию судьбы в Голливуде»

Режиссером ремейка выступил Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения»), а сценаристкой стала Тиффани Полсен («Пара на праздники»). Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский упомянуты как авторы оригинальной пьесы «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...».

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Марго и Гриффина сыграли Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов») и Томас Манн («Проект Х: Дорвались», «Я, Эрл и умирающая девушка»). Также в кадре засветилась звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш.

Стоит ли смотреть ремейк советской классики

Приверженцы классики вряд ли оценят «Иронию судьбы в Голливуде», а вот те, кто ищет замену приевшимся новогодним фильмам, могут обратить внимание на этот ремейк. По сути он мало чем отличается от других праздничных картин (незамысловатый сюжет, немного юмора, немного романтики и, конечно же, хэппи-энд). Особенно если не зацикливаться на том, что это — лишь переделка уже существующей картины, прошедшей проверку временем.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Лента также может понравиться тем, кто просто хочет отвлечься и посмотреть (возможно — фоном) легкий ромком, не обремененный глубоким смыслом. А еще, пожалуй, поклонникам Эммы Робертс.

Остальным все же лучше пересмотреть любимый советский оригинал или другие привычные рождественско-новогодние фильмы.