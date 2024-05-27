3 причины посмотреть дораму «Истинная красота»

На первый взгляд «Истинная красота» — очередная дорама про «не-такую-как-все» школьницу, в которую влюбляется не один, а сразу два самых популярных парня в школе. И что тут такого, спросите вы? Чем она отличается от десятков подобных фильмов и сериалов, причем не только корейских, но и привычных многим американских? Что ж, такие вопросы означают только одно — вы еще не смотрели «Истинную красоту».

Рассказываем, почему сделать это все-таки стоит.

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Сюжет

К первой причине стоит отнести, конечно, саму сюжетную линию дорамы (кстати, снята она по одноименному вебтуну — цифровому комиксу). Главная героиня — школьница Лим Джуген, которая сталкивается с жестокостью и оскорблениями со стороны сверстников только из-за того, что не соответствует корейским стандартам красоты. К слову, им мало кто соответствует даже среди популярных корейских актеров. После одного инцидента девушка решает кардинально изменить свою жизнь.

Фото Кадр из дорамы «Истинная красота»

С помощью видеоуроков Джуген осваивает поистине волшебные техники в макияже — типичный и любимый многими троп, когда герой «сильно изменился за лето». Она переводится в новую школу, где неожиданно для себя становится той самой популярной девчонкой: одноклассницы восхищаются ей и завидуют, а одноклассники не могут отвести глаз. Но вопреки ожиданиям даже идеальная внешность не решает всех проблем Джуген.

Так чем же такой, казалось бы, примитивный сюжет так зацепил зрителей? Думается, дело в том, что, несмотря на завязку и название, дело вовсе не в красоте как таковой. Хотя Джуген и преобразилась внешне, внутри она осталась самой собой — простой девчонкой, обожающей рамен и хоррор-манхвы (корейские комиксы-ужастики). И, что самое главное, оба центральных героя — отличник и самый популярный парень в школе Ли Сухо и бунтарь-музыкант Хан Соджун — влюбляются в настоящую Джуген, без всяких прикрас.

Фото Кадр из дорамы «Истинная красота»

Пожалуй, именно это и подкупает аудиторию по всему миру, а в Корее особенно. Там проблема с нереалистичными стандартами красоты стоит особо остро: о чем и говорить, если родители откладывают деньги не на учебу детей, а на будущие пластические операции. А с каждого рекламного щита на корейцев смотрят идеальные айдолы и актеры. И в таком контексте «Истинная красота» своего рода глоток свежего воздуха. Об этом говорит и само название: истинная красота не та, что видна глазу, приобрести ее не помогут ни деньги, ни лучшие хирурги Каннама.

Конечно, этому посылу несколько противоречит внешность актрисы, исполняющей главную роль. Все-таки даже без макияжа девушка очень симпатичная. Но это уже детали и художественное допущение.

Юмор

Еще одна причина, по которой «Истинная красота» закрепилась в корейских телечартах и сердцах зрителей по всему миру, — это юмор. В целом в большинстве дорам он весьма специфический и гипертрофированный. Отчасти он напоминает легендарные мемы про российские мелодрамы: «Почему он, а не я» и все в таком духе.

Фото Кадр из дорамы «Истинная красота»

Однако в «Истинной красоте» кринж и милота сочетаются в идеальной пропорции: ровно настолько, чтобы было смешно, немного неловко и тепло на душе. Атмосфера напоминает первую школьную влюбленность — нелепую, смущающую, но такую трогательную.

Актеры

Конечно, не последнюю роль сыграл и актерский состав. Продюсеры постарались на славу и собрали настоящее звездное комбо: тут и Ча Ыну (певец, актер, модель, телеведущий и далее по списку), и Хван Ынеп (чего стоил только знаменитый танец в леопардовых боксерах), и Мун Гаен (и вовсе работает в кадре с девяти лет — как модель и актриса).

Фото Кадр из дорамы «Истинная красота»

Актеры удивительно похожи на свои комикс-прототипы. Серьезно, поищите в сети кадры из вебтуна — буквально одно лицо. Но и тут внешность не главное: вся троица обладает удивительной харизмой, которая чувствуется даже через экран. А в кадре в их любовном треугольнике не то что искры, а настоящие молнии летают.

В то же время нельзя обойти стороной и исполнителей второстепенных ролей. Лим Сэми и О Ищик удалось сыграть так, что за развитием их отношений следить едва ли не интереснее, чем за основной линией.

Кстати, когда снимали дораму, комикс «Истинная красота» еще не был закончен, поэтому сценаристам пришлось додумать концовку. Если когда-то вдруг заскучаете по сериалу и захотите узнать альтернативное (на самом деле оригинальное) развитие событий — почитайте вебтун!