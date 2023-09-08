От античности до наших дней: 8 лучших исторических сериалов

Проекты, вдохновенные реальными событиями, всегда вызывают интерес у зрителей: для одних это возможность узнать что-то новое, для других — погрузиться в любимую эпоху. Собрали несколько масштабных сериалов, посвященных различным периодам мировой истории.

Античность: «Рим»

Год: 2005.

Количество сезонов: два.

Страна: Великобритания, США.

В главных ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Считается, что без «Рима» не было бы «Игры престолов»: успех сериала доказал HBO, что аудитория в восторге от политических интриг, разворачивающихся в историческом сеттинге и разбавленных откровенными сценами. Впоследствии некоторые актеры перекочевали из одного проекта в другой. Так, например, Киран Хайндс, сыгравший Гая Юлия Цезаря, знаком зрителям по роли предводителя одичалых Манса Налетчика, Индира Варма — это Эллария Сэнд из Дорна, а Тобайас Мензис — Эдмур Талли, младший брат Кейтилин Старк.

Фото Кадр из сериала «Рим»

Завязкой первого сезона «Рима» становится возвращение Цезаря в столицу после многолетней войны с Галлией и готовящийся против него заговор. В кадре появляются политический деятель Марк Туллий Цицерон, полководец Марк Антоний, знаменитая царица Египта Клеопатра и многие другие реально существовавшие личности.

Средневековье: «Викинги»

Годы: 2013-2020.

Количество сезонов: шесть.

Страна: Ирландия, Канада.

В главных ролях: Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Падение Римской империи в 476-м ознаменовало переход от античности к мрачному Средневековью. Отправной точкой сериала «Викинги» стал 793 год, когда Рагнар предлагает ярлу Харальдсону (ярл — один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии) отправиться в неизведанные (но, по слухам, богатые) земли на Западе. Отказ верховного правителя не останавливает главного героя: он решает собрать надежную команду и построить собственный корабль.

Фото Кадр из сериала «Викинги»

Стоит отметить, что выучить историю по сериалу не получится: «Викинги» опираются на скандинавские саги, однако многие даты не соответствуют реальному положению дел. К тому же в кадре частенько встречаются персонажи, существовавшие в разное время. И все же это отличный вариант, чтобы ознакомиться с укладом жизни средневековой Скандинавии.

Эпоха Возрождения: «Медичи: Повелители Флоренции»

Год: 2016.

Количество сезонов: один.

Страна: Италия, Великобритания, Франция.

В главных ролях: Дастин Хоффман, Ричард Мэдден, Сара Пэриш и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.9.

В XV-XVIII веках представители династии Медичи неоднократно становились правителями Флоренции. Кроме того, они прославились как меценаты видных деятелей Ренессанса. Так, например, в кадре появляется архитектор Филиппо Брунеллески, приложивший руку к созданию знаменитого кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Фото Кадр из сериала «Медичи: Повелители Флоренции»

Главным героем сериала стал Козимо ди Джованни де Медичи, возглавивший Флорентийскую республику в 1434 году. Его сыграл Ричард Мэдден, звезда «Игры престолов» и супергеройского фильма Marvel «Вечные». В роли основателя клана Медичи засветился оскароносный Дастин Хоффман.

Фото Кадр из сериала «Великолепные Медичи»

В 2018 году на экраны вышло продолжение, которое получило подзаголовок «Великолепные Медичи». На этот раз в центре сюжета оказался юный Лоренцо де Медичи, которому предстоит удержать династию у власти. Одного из антагонистов — дворянина Якопа Пацци, затеявшего заговор против Медичи, — сыграл Шон Бин («Игра престолов», «Властелин колец»).

Новое время: «Полдарк»

Годы: 2015-2019.

Количество сезонов: пять.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Эйдан Тернер, Элинор Томлинсон, Джек Фартинг и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.3.

В основу британского сериала легла серия исторических романов Уинстона Грэма, центральным персонажем которых является вымышленный персонаж Росс Полдарк, однако контекст происходящих событий вполне реален. Так, первый сезон начинается с того, что Росс возвращается домой с проигранной войны за американские колонии. Впоследствии глазами Полдарка зрители увидят Великую Французскую революцию и Войну Первой коалиции. Главную роль исполнил ирландец Эйдан Тернер (гном Кили в трилогии «Хоббит»).

Фото Кадр из сериала «Полдарк»

Начало XX века: «Подпольная империя»

Годы: 2010-2014.

Количество сезонов: пять.

Страна: США.

В главных ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдональд и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.1.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Телевизионная драма об эпохе «сухого закона» входит в топ-250 по версии пользователей Кинопоиска и имеет в активе целый ряд престижных премий, в том числе несколько «Эмми» и «Золотых глобусов». В центре сюжета становление игорного центра Атлантик-Сити. Стиву Бушеми досталась роль коррумпированного казначея, прототипом которого стал политик и криминальный авторитет Энох «Наки» Джонсон.

Фото Кадр из сериала «Подпольная империя»

Что касается реальных исторических персонажей, то в кадре появляются легендарный гангстер Аль Капоне, первый директор ФБР Джон Эдгар Гувер, комедийный актер Эдди Кантор и даже 29-й Президент США Уоррен Гардинг.

Между мировыми войнами: «Острые козырьки»

Годы: 2013-2022.

Количество сезонов: шесть.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Действие еще одной криминальной саги разворачивается по другую сторону Атлантики — в британском Бирмингеме — и охватывает период с 1919-го по 1933 год. Главные герои вернулись с фронтов Первой мировой живыми, однако война оставила на них свой отпечаток. Теперь братья Шелби возглавляют банду «Острые козырьки» (которая, кстати, существовала на самом деле), и впереди противостояние с местными букмекерами, разборки с итальянской и еврейской мафией и сотрудничество с «белой эмиграцией». Зрители даже увидят зарождение Британского союза фашистов (его основателя сыграл звезда франшизы «Голодные игры» Сэм Клафлин).

Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»

Среди реальных исторических личностей, появившихся в «Острых козырьках», стоит отметить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Еще одно достоинство проекта — актеры, засветившиеся во второстепенных ролях: здесь и лауреат «Оскара» Эдриан Броуди в образе главы сицилийской мафии из Нью-Йорка, и Том Харди в образе главы еврейской банды, и Аня Тейлор-Джой в роли супруги одного из членов «Острых козырьков».

Новейшее время: «Корона»

Год: 2016 — настоящее время.

Количество сезонов: шесть.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Масштабный байопик о королевской семье в первую очередь посвящен Елизавете II. Однако в кадре появляются и другие заметные фигуры британской монархии: принц Филипп, принцесса Маргарет, принц Чарльз (ныне — король Карл III), Диана Спенсер и другие. Роль Маргарет Тэтчер исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Сексуальное просвещение»), а Джона Кеннеди — Майкл С. Холл («Декстер»). В одном из последних сезонов среди действующих лиц появляется даже Борис Ельцин (его сыграл Анатолий Котенев). Шестая часть «Короны» станет финальной: премьера ожидается осенью 2023-го.

Фото Кадр из сериала «Корона»

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