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От античности до наших дней: 8 лучших исторических сериалов

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Полдарк»
Фото Кадр из сериала «Полдарк»
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Проекты, вдохновенные реальными событиями, всегда вызывают интерес у зрителей: для одних это возможность узнать что-то новое, для других — погрузиться в любимую эпоху. Собрали несколько масштабных сериалов, посвященных различным периодам мировой истории.

Античность: «Рим»

Год: 2005.
Количество сезонов: два.
Страна: Великобритания, США.
В главных ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.3.
Рейтинг IMDb: 8.7.

Считается, что без «Рима» не было бы «Игры престолов»: успех сериала доказал HBO, что аудитория в восторге от политических интриг, разворачивающихся в историческом сеттинге и разбавленных откровенными сценами. Впоследствии некоторые актеры перекочевали из одного проекта в другой. Так, например, Киран Хайндс, сыгравший Гая Юлия Цезаря, знаком зрителям по роли предводителя одичалых Манса Налетчика, Индира Варма — это Эллария Сэнд из Дорна, а Тобайас Мензис — Эдмур Талли, младший брат Кейтилин Старк.

Кадр из сериала «Рим»
Фото Кадр из сериала «Рим»

Завязкой первого сезона «Рима» становится возвращение Цезаря в столицу после многолетней войны с Галлией и готовящийся против него заговор. В кадре появляются политический деятель Марк Туллий Цицерон, полководец Марк Антоний, знаменитая царица Египта Клеопатра и многие другие реально существовавшие личности.

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Средневековье: «Викинги»

Годы: 2013-2020.
Количество сезонов: шесть.
Страна: Ирландия, Канада.
В главных ролях: Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.5.

Падение Римской империи в 476-м ознаменовало переход от античности к мрачному Средневековью. Отправной точкой сериала «Викинги» стал 793 год, когда Рагнар предлагает ярлу Харальдсону (ярл — один из высших титулов в иерархии в средневековой Скандинавии) отправиться в неизведанные (но, по слухам, богатые) земли на Западе. Отказ верховного правителя не останавливает главного героя: он решает собрать надежную команду и построить собственный корабль.

Кадр из сериала «Викинги»
Фото Кадр из сериала «Викинги»

Стоит отметить, что выучить историю по сериалу не получится: «Викинги» опираются на скандинавские саги, однако многие даты не соответствуют реальному положению дел. К тому же в кадре частенько встречаются персонажи, существовавшие в разное время. И все же это отличный вариант, чтобы ознакомиться с укладом жизни средневековой Скандинавии.

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Эпоха Возрождения: «Медичи: Повелители Флоренции»

Год: 2016.
Количество сезонов: один.
Страна: Италия, Великобритания, Франция.
В главных ролях: Дастин Хоффман, Ричард Мэдден, Сара Пэриш и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.6.
Рейтинг IMDb: 7.9.

В XV-XVIII веках представители династии Медичи неоднократно становились правителями Флоренции. Кроме того, они прославились как меценаты видных деятелей Ренессанса. Так, например, в кадре появляется архитектор Филиппо Брунеллески, приложивший руку к созданию знаменитого кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Кадр из сериала «Медичи: Повелители Флоренции»
Фото Кадр из сериала «Медичи: Повелители Флоренции»

Главным героем сериала стал Козимо ди Джованни де Медичи, возглавивший Флорентийскую республику в 1434 году. Его сыграл Ричард Мэдден, звезда «Игры престолов» и супергеройского фильма Marvel «Вечные». В роли основателя клана Медичи засветился оскароносный Дастин Хоффман.

Кадр из сериала «Великолепные Медичи»
Фото Кадр из сериала «Великолепные Медичи»

В 2018 году на экраны вышло продолжение, которое получило подзаголовок «Великолепные Медичи». На этот раз в центре сюжета оказался юный Лоренцо де Медичи, которому предстоит удержать династию у власти. Одного из антагонистов — дворянина Якопа Пацци, затеявшего заговор против Медичи, — сыграл Шон Бин («Игра престолов», «Властелин колец»).

Новое время: «Полдарк»

Годы: 2015-2019.
Количество сезонов: пять.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Эйдан Тернер, Элинор Томлинсон, Джек Фартинг и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.3.

В основу британского сериала легла серия исторических романов Уинстона Грэма, центральным персонажем которых является вымышленный персонаж Росс Полдарк, однако контекст происходящих событий вполне реален. Так, первый сезон начинается с того, что Росс возвращается домой с проигранной войны за американские колонии. Впоследствии глазами Полдарка зрители увидят Великую Французскую революцию и Войну Первой коалиции. Главную роль исполнил ирландец Эйдан Тернер (гном Кили в трилогии «Хоббит»).

Кадр из сериала «Полдарк»
Фото Кадр из сериала «Полдарк»

Начало XX века: «Подпольная империя»

Годы: 2010-2014.
Количество сезонов: пять.
Страна: США.
В главных ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдональд и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.6.

Телевизионная драма об эпохе «сухого закона» входит в топ-250 по версии пользователей Кинопоиска и имеет в активе целый ряд престижных премий, в том числе несколько «Эмми» и «Золотых глобусов». В центре сюжета становление игорного центра Атлантик-Сити. Стиву Бушеми досталась роль коррумпированного казначея, прототипом которого стал политик и криминальный авторитет Энох «Наки» Джонсон.

Кадр из сериала «Подпольная империя»
Фото Кадр из сериала «Подпольная империя»

Что касается реальных исторических персонажей, то в кадре появляются легендарный гангстер Аль Капоне, первый директор ФБР Джон Эдгар Гувер, комедийный актер Эдди Кантор и даже 29-й Президент США Уоррен Гардинг.

Между мировыми войнами: «Острые козырьки»

Годы: 2013-2022.
Количество сезонов: шесть.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.4.
Рейтинг IMDb: 8.8.

Действие еще одной криминальной саги разворачивается по другую сторону Атлантики — в британском Бирмингеме — и охватывает период с 1919-го по 1933 год. Главные герои вернулись с фронтов Первой мировой живыми, однако война оставила на них свой отпечаток. Теперь братья Шелби возглавляют банду «Острые козырьки» (которая, кстати, существовала на самом деле), и впереди противостояние с местными букмекерами, разборки с итальянской и еврейской мафией и сотрудничество с «белой эмиграцией». Зрители даже увидят зарождение Британского союза фашистов (его основателя сыграл звезда франшизы «Голодные игры» Сэм Клафлин).

Кадр из сериала «Острые козырьки»
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»

Среди реальных исторических личностей, появившихся в «Острых козырьках», стоит отметить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Еще одно достоинство проекта — актеры, засветившиеся во второстепенных ролях: здесь и лауреат «Оскара» Эдриан Броуди в образе главы сицилийской мафии из Нью-Йорка, и Том Харди в образе главы еврейской банды, и Аня Тейлор-Джой в роли супруги одного из членов «Острых козырьков».

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Новейшее время: «Корона»

Год: 2016 — настоящее время.
Количество сезонов: шесть.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.3.
Рейтинг IMDb: 8.6.

Масштабный байопик о королевской семье в первую очередь посвящен Елизавете II. Однако в кадре появляются и другие заметные фигуры британской монархии: принц Филипп, принцесса Маргарет, принц Чарльз (ныне — король Карл III), Диана Спенсер и другие. Роль Маргарет Тэтчер исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Сексуальное просвещение»), а Джона Кеннеди — Майкл С. Холл («Декстер»). В одном из последних сезонов среди действующих лиц появляется даже Борис Ельцин (его сыграл Анатолий Котенев). Шестая часть «Короны» станет финальной: премьера ожидается осенью 2023-го.

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

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