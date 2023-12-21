История Ивана Янковского: внук народного артиста СССР, сыгравший авторитета в «Слове пацана»

Биография актера, который снялся в самых громких кинопремьерах 2023 года.

Иван Янковский

Дата рождения: 30 октября 1990 года.

Место рождения: Москва.

Рост: 175 см. Вес: 65 кг.

Начало карьеры: 2008 год.

Детство и юность

Иван Янковский родился 30 октября 1990 года в Москве. Он из актерской династии. Его дедушки Олег Янковский и Олег Фандера были народными артистами СССР, а родители Филипп Янковский и Оксана Фандера — популярные актеры. У Ивана Янковского есть младшая сестра Елизавета, которая тоже выбрала актерскую профессию.

В детстве Иван занимался легкой атлетикой, плаванием, футболом и боксом.

Будущий актер учился в школе с математическим уклоном, но в подростковом возрасте понял, что хочет продолжить семейное дело. Поэтому после девятого класса перевелся в Московскую международную киношколу. Янковский-младший окончил режиссерско-актерский факультет ГИТИСа. Впервые он снялся в кино в 10-летнем возрасте в фильме «Приходи на меня посмотреть».

Иван Янковский и Оксана Фандера. Фото Global Look Press

Карьера в театре и кино

Иван Янковский — актер театра и кино. Он служит в Театральной студии искусства, где задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Записки покойника». Является приглашенным актером в Театре Ермоловой, где его можно увидеть в спектакле «Утиная охота».

В 2016 году был удостоен победы в номинации «За лучшую мужскую роль» на «Кинотавре» за роль в фильме «Тряпичный союз» (2015). В 2019 году актер снялся в исторической картине «Союз спасения», которая была посвящена событиям на Сенатской площади в 1825 году. Он предстал в образе декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. Также с участием Ивана вышло продолжение картины в 2022 году.

Янковский-младший известен по скандальной роли в фильме «Текст» (2019). В картине Клима Шипенко Иван вместе с Кристиной Асмус снялся в откровенной сцене, за которую впоследствии они подверглись травле. Однако съемки в этой ленте принесли ему премию «Золотой орел» за «Лучшую мужскую роль второго плана». В 2021-м Янковский сыграл великого гроссмейстера Анатолия Карпова в исторической спортивной драме «Чемпион мира». За эту работу был удостоен очередной премии «Золотой орел», только уже за «Лучшую мужскую роль».

В 2023 году состоялось сразу несколько громких премьер с Янковским-младшим. В триллере «Фишер» он сыграл следователя, который расследовал дело о маньяке, убившем несколько подростков. Лента получила высокие оценки кинокритиков. Затем актер предстал перед зрителями в образе алкоголика в драме «Плейлист волонтера».

Осенью стартовал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о феномене казанских уличных группировок 80-х. В нем Иван Янковский сыграл одну из главных ролей — Вову Адидаса, ставшего по сюжету главарем банды. Проект Крыжовникова стал хитом среди россиян. Цитаты главных героев разошлись на мемы в социальных сетях, музыка вошла в мировые топ-чарты. Саундтрек сериала под названием «Пыяла» (в переводе с татарского «стекло») электронного хип-хоп-дуэта АИГЕЛ занял первое место в списке самых прослушиваемых песен в Apple Music. Также песня лидирует среди наиболее популярных композиций мира по версии приложения Shazam.

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было офигительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — написал Янковский в своих соцсетях после выхода последней серии.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Личная жизнь

У актера было несколько романов. Он встречался с дочерью влиятельного предпринимателя и акционера Руслана Байсарова Камилой. После его связывали романтические отношения с дочерью бизнесмена Расула Будунова Алисой. В 2013 году Янковский переключился на дочь рок-музыканта, фронтмена группы «Алисы» Константина Кинчева Веру Панфилову. Молодые люди вместе обучались в ГИТИСе. Их близкие даже говорили, что дело идет к свадьбе, однако этого так и не произошло. В 2020 году пара рассталась по банальной причине — на отношения не было времени из-за плотного графика обоих. Хотя фанаты актера все-таки считают, что разлучницей пары стала актриса Диана Пожарская, которая в тот период была замужем за режиссером Артемом Аксененко.

Иван и Диана познакомилась на съемочной площадке фильма «Чемпиона мира». Между ними сразу вспыхнули чувства. В 2021 году влюбленные перестали скрывать свои отношения от общественности. Вскоре пара обручилась, а в июле 2021-го у них родился сын, которого назвали в честь Олега Янковского. Таким образом, он стал полным тезкой своего прадеда, он также носил отчество Иванович.

Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото Global Look Press

Иван Янковский сейчас

33-летний актер снимается в новой картине «Преступление и наказание», где предстанет в образе Родиона Раскольникова. Только события романа Федора Достоевского перенесены в современный Санкт-Петербург. В фильме также задействованы Алена Михайлова, Любовь Аксенова и Юлия Снигирь.

В декабре 2023 года артист получил награду премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за роль в сериале «Фишер».

10 лучших фильмов Ивана Янковского по версии « Кинопоиска »

— «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)

— «Приходи на меня посмотреть» (2000)

— «Огонь» (2020)

— «Фишер» (2023)

— «Плейлист волонтера» (2023)

— «Союз спасения. Время гнева» (2022)

— «Завод» (2018)

— «Плакать нельзя» (2022)

— «Домашнее поле» (2022)

— «Чемпион мира» (2021)