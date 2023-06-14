4 выдающиеся женщины-режиссера современности

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В последние годы в Голливуде появляется все больше женщин-режиссеров. Кинодамы приносят в индустрию свои уникальные взгляды, создавая одни из самых захватывающих и инновационных фильмов нашего времени. Давайте поближе познакомимся с наиболее яркими персонами.
Хлоя Чжао выделяется уникальным визуалом. Ее последняя работа «Земля кочевников» завоевала три премии «Оскар»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и за лучшую режиссуру.
Чжао привносит в кинематограф свежий взгляд на американский Запад, используя натуралистический стиль съемки, чтобы запечатлеть красоту и суровость этого места. Ее фильмы пронизаны глубокими переживаниями героев и рассказывают истории о потере, одиночестве и упорстве.
Что посмотреть:
«Земля кочевников» (2020);
«Песни, которым меня научили братья» (2015);
«Наездник» (2017);
«Вечные» (2021).
Другая яркая представительница женщин-режиссеров в Голливуде — Грета Гервиг. Она прославилась остроумными и проникновенными фильмами. Ее «Маленькие женщины» завоевали восторженные отзывы критиков и пользуются большой коммерческой популярностью.
Гервиг прекрасно мастерит остроумные диалоги и создает смешные и одновременно трогательные фильмы. А уже этим летом в кинотеатрах выходит долгожданная «Барби» авторства Греты.
Что посмотреть:
«Маленькие женщины» (2019);
«Леди Берд» (2017);
«Барби» (с 19 июля 2023).
София Коппола — режиссер, известный своим элегантным и стильным подходом к созданию фильмов о дружбе, семье и отношениях.
Ее картина «Последняя капля» была тепло принята критиками и показала высокие рейтинги. А самую известную работу «Трудности перевода» можно смело назвать культовой.
Что посмотреть:
«Трудности перевода» (2003);
«Последняя капля» (2020);
«Роковое искушение» (2017).
Кэтрин Бигелоу приобрела известность благодаря бескомпромиссным и красочным фильмам. Она стала первой женщиной, получившей «Оскар» как лучший режиссер за ленту «Повелитель бури».
Бигелоу мастерски создает реалистичные боевые сцены, не забывая о глубинной наполненности сюжета.
Что посмотреть:
«Повелитель бури» (2008);
«На гребне волны» (1991);
«Детройт» (2017).
Новые лица Голливуда, причем оказавшиеся в режиссерском кресле, помогают расширять индустрию. Ведь благодаря им мы можем посмотреть на мир под другим углом.
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