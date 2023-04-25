Как изменилась Кристен Стюарт? От замкнутой девушки-подростка до культовой принцессы

Кристен Стюарт — первая американская актриса, удостоенная награды французской премии «Сезар», номинантка на «Оскар» и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Широкую известность деввушка получила после серии фильмов «Сумерки». Однако роль Бэллы Свон стала неоднозначной: многие обвиняли актрису в слабой игре и недостатке эмоциональности.

Кинокритик Иван Афанасьев рассказывает о знаковых ролях в карьере актрисы и разрушает стереотип о недостатке таланта Стюарт.

Первая знаковая роль

Первую крупную роль девушка получила в голливудском триллере «Комната страха», на момент съемок ей было всего 12 лет. Стюарт сыграла дочь Джоди Фостер, которая отмечала талантливую и убедительную игру своей юной коллеги.

Скриншот из фильма «Комната страха»

В 2005 году вышел фильм в жанре фэнтези «Затура: Космическое приключение», где кинокритики положительно оценили ее роль, хотя сборы были невысокими.

Мировой успех и многомиллионные гонорары

В 2008 году на экраны выходит первая часть саги «Сумерки», романтическое фэнтези режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер. Здесь Стюарт сыграла роль Бэллы Свон, замкнутой девушки, которая привлекла внимание обаятельного вампира.

Скриншот из фильма «Сумерки»

В 2016-м Стюарт снимается в комедийной мелодраме «Светская жизнь» вместе с Джесси Айзенбергом.

Скриншот из фильма «Светская жизнь»

Ограниченная эмоциональность как «изюминка»

Карьера звезды развивается стремительно: неоднозначная роль в «Сумерках» открыла ей двери к новым амплуа и съемкам у выдающихся мэтров. Вслед за Вуди Алленом актрису приглашает французский кинорежиссер Оливье Ассаяс.

Сложные роли и номинация на «Оскар»

Драма 2021 года «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина открывает новые грани актерского таланта Кристен Стюарт. За роль принцессы Дианы актриса получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Скриншот из фильма «Спенсер»

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!