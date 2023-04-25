Как изменилась Кристен Стюарт? От замкнутой девушки-подростка до культовой принцессы

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Кристен Стюарт — первая американская актриса, удостоенная награды французской премии «Сезар», номинантка на «Оскар» и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Широкую известность деввушка получила после серии фильмов «Сумерки». Однако роль Бэллы Свон стала неоднозначной: многие обвиняли актрису в слабой игре и недостатке эмоциональности.
Кинокритик Иван Афанасьев рассказывает о знаковых ролях в карьере актрисы и разрушает стереотип о недостатке таланта Стюарт.
Первую крупную роль девушка получила в голливудском триллере «Комната страха», на момент съемок ей было всего 12 лет. Стюарт сыграла дочь Джоди Фостер, которая отмечала талантливую и убедительную игру своей юной коллеги.
В 2005 году вышел фильм в жанре фэнтези «Затура: Космическое приключение», где кинокритики положительно оценили ее роль, хотя сборы были невысокими.
Актриса снялась в фильме «Затура: Космическое приключение» — это была не очень удачная попытка участия в коммерческом кино. Впоследствии была небольшая, но достаточно интересная роль в киноленте «В диких условиях».Иван АфанасьевКинокритик
В 2008 году на экраны выходит первая часть саги «Сумерки», романтическое фэнтези режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер. Здесь Стюарт сыграла роль Бэллы Свон, замкнутой девушки, которая привлекла внимание обаятельного вампира.
Главный успех и известность к ней пришли после роли в «Сумерках». Причем первый гонорар составлял $ 2 млн, а за следующие части саги — уже $ 12,5 млн.Иван АфанасьевКинокритик
В 2016-м Стюарт снимается в комедийной мелодраме «Светская жизнь» вместе с Джесси Айзенбергом.
Есть актеры, которые берут какое-то амплуа и очень талантливо его обыгрывают. Например, у Леонардо Ди Каприо экспрессивная манера игры, он как будто слегка «наезжает» на зрителя. Кристен Стюарт, наоборот, сдержанная, и некоторая ограниченная эмоциональность — это ее фишка, которую за свою карьеру она научилась успешно использовать. Например, в фильмах «Равные» Дрейка Доримуса и «Светская жизнь» Вуди Аллена.Иван АфанасьевКинокритик
Карьера звезды развивается стремительно: неоднозначная роль в «Сумерках» открыла ей двери к новым амплуа и съемкам у выдающихся мэтров. Вслед за Вуди Алленом актрису приглашает французский кинорежиссер Оливье Ассаяс.
После того, как Стюарт стала достаточно известной широкой публике, ее стали брать в авторские картины такие мэтры мирового кино, как Оливье Ассаяс. В фильме «Зильс-Мария» актриса исполнила очень интересную, тонкую роль. «Персональный покупатель» — одна из лучших работ Стюарт. Другое выдающееся выступление — лента «Опасная роль Джин Сиберг», где она перевоплотилась в одну из величайших актрис в истории.Иван АфанасьевКинокритик
Драма 2021 года «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина открывает новые грани актерского таланта Кристен Стюарт. За роль принцессы Дианы актриса получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Превращение ее образа в «Сумерках» в интернет-мем в каком-то смысле сделало ей имя. Отношение к «Сумеркам» может быть разным, но эта серия открыла миру Кристен Стюарт как таковую. И впоследствии девушка не раз доказала, что она невероятно разноплановая актриса с очень интересным диапазоном, которая может играть кого угодно: от холодных безэмоциональных женщин до очень эмоциональных, как в том же фильме «Спенсер».Иван АфанасьевКинокритик
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