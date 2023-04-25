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Как менялся «Форсаж» с 2001 года и почему все перемены пошли серии на пользу

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Форсаж 6»
Фото Кадр из фильма «Форсаж 6»
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В этом году 19 мая «Форсаж» станет на один фильм ближе к финалу — по текущему плану, 10-й и 11-й фильмы завершат историю семьи Торетто.

К финишу серия приходит в противоречивом состоянии. С одной стороны, это одна из главных франшиз современности, которая создала новых звезд и привлекла уже известных, а фразы и идеи из ее фильмов стали международными мемами. С другой — фанаты по всему миру продолжают твердить о том, что серия «съезжает с катушек», и критикуют авторов за то, что «Форсаж» перестал быть фильмом о стритрейсерах.

Разница между первым и последним «Форсажами», действительно, ужасает — особенно, если показать только первую и девятую номерные части человеку, который прежде фильмы про Торетто и компанию не смотрел. Там, где раньше были семья, оранжевая Supra, черный Charger и воровство техники, теперь появились полеты в космос на Pontiac Fiero, аж два воскресших героя и невидимый антагонист. Многих зрителей такой контраст отталкивает: и если в англоязычном интернете к безумию последних частей чаще относятся с юмором, то в русскоязычном — серьезно критикуют физику, логику и другие вещи, с которыми современный «Форсаж» давно не имеет ничего общего. Давайте попробуем разобраться, как серия дошла до этой точки и почему ей это было необходимо.

Кадр из фильма «Форсаж 9».
Кадр из фильма «Форсаж 9».

Как появился «Форсаж»

В конце «девяностых» в Штатах стала набирать популярность новая субкультура: по ночам молодые люди разных национальностей и рас объединялись для проведения нелегальных заездов. Они называли себя стритрейсерами, любили японский автопром и часто мчали не только друг от друга, но и от накрывающей их мероприятия полиции.

В 1998 в журнале VIBE вышла статья с заголовком «Racer X». Она начиналась с заезда черного Nissan 300ZX и белого Mitsubishi Starion. Водитель Nissan — легенда местных улиц Рафаэль Эстевез — в итоге обошел соперника на целый корпус, выиграл $ 7500 и сказал фразу достойную Дома Торетто: «Стритрейсинг — это война. Если ты приходишь с ножом, а я с пулеметом — ты проиграл».

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Со статьи VIBE и началась история «Форсажа» — ее увидел будущий продюсер картины Нил Мориц, который решил снять по мотивам материала фильм и появился в нем в роли дерзкого водителя Ferrari. Режиссером будущей картины стал Роб Коэн. На главные роли постановщик взял только становящихся звездами Пола Уокера, с которым работал прежде, и Вина Дизеля, которого легко одобрила студия Universal: Дизель к тому моменту сыграл в «Спасти рядового Райана», озвучил Стального Гиганта и, что самое важное, исполнил роль Ричарда Риддика в «Черной дыре».

Вин Дизель в «Черной дыре»
Кадр из фильма «Черная дыра»

Большой проблемой стал сценарий. Первый «Форсаж» написали как недорогой фильм категории «B» с полностью белым актерским составом и Нью-Йорком как основным местом действия. И если выбор города можно было объяснить той самой статьей VIBE, то однородность тусовки как раз эта статья могла опровергнуть: сцена нелегальных гонок включала и латиноамериканцев, и темнокожих, и белых американцев, и азиатов. Дизель и Коэн решили, что сценарий нужно переписать и сделать более аутентичным.

Для этого:

  • действие картины перенесли в более знакомый всем участникам процесса Лос-Анджелес;

  • сценарий отдали на доработку новой команде сценаристов, одним из которых был Дэвид Эйер — будущий режиссер «Ярости» и «Патруля», которые стали известны аутентичностью подготовки некоторых актеров. Шайа Лабаф не принимал душ и вырвал себе зуб для съемок в «Ярости», а Джейк Джилленхол, сыгравший одну из главных ролей в «Патруле», в качестве подготовки отправился на смену с настоящим полицейским патрулем и стал свидетелем убийства;

  • Коэн, Эйер, Дизель, Джордана Брюстер и Мишель Родригез добавили в сценарий личный опыт и сделали состав героев более разнообразным;

  • на съемки стали звать местных стритрейсеров — так, в сцене первого заезда Брайана и Доминика массовкой стали настоящие гонщики, которые хотели «засветить» свои машины в голливудском фильме;

  • Вин Дизель и Пол Уокер вместе посещали ночные гонки, чтобы пропитаться культурой и собрать фактуру. Одну из таких гонок накрыла полиция. Актерам пришлось вместе скрываться от блюстителей порядка, что только укрепило их дружбу — позже они называли друг друга братьями, а Дизель стал крестным отцом дочери Уокера.

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Несмотря на культовый статус, «Форсаж» получился ярким, но все же далеко не самым выдающимся фильмом. А если быть совсем откровенными — это была очевидная калька «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, в котором серферов заменили на стритрейсеров. И все же финансовый и культурный успех ленты гарантировали ей продолжение.

Сиквелы: как умирал «Форсаж»

«Двойной форсаж» выходил в эпоху сиквелов, которые были слабо связаны с оригинальными картинами и брали от них разве что героев и общую тематику.

Кадр из «Двойного форсажа».
кадр из «Двойного форсажа»

Вину Дизелю идея сиквела не нравилась в принципе, но он готов был вернуться к роли Доминика, при условии, что второй фильм продолжит историю семьи Торетто. Продюсерам эта идея не понравилась, поэтому Дизель отказался от гонорара в $ 20 млн, и место Дома занял Роман Пирс в исполнении Тайриза Гибсона. Сам же «Двойной форсаж» получился, опять же, забавным и ярким, но необязательным продолжением, которое получило еще более прохладную прессу и прием зрителей. На дистанции становится ясно, что вкладом сиквела в мифологию серии стали Теж (Лудакрис), Роман Пирс и любовь Брайана к Nissan Skyline GT-R R34.

После холодного приема «Двойного форсажа» третий фильм должен был стать скромнее и сразу выйти на DVD. Синопсис картины выбирали в условиях открытого конкурса, и в итоге остановились на идее сценариста Криса Моргана, а сам фильм сделали масштабнее, чем изначально планировали.

Кадр из фильма «Тройной форсаж. Токийский дрифт».
Кадр из фильма «Тройной форсаж. Токийский дрифт».

По задумке Моргана, в «Токийском дрифте» в сагу должен был вернуться Торетто. Дом прилетал в Токио из-за смерти близкого друга, должен был за него отомстить и для этого обучался новому стилю вождения. Позже проект пережил примерно тот же путь, что и первый фильм:

  • режиссер Джастин Лин назвал сценарий слишком белым и расистским. Студия разрешила Лину сделать историю более аутентичной, настояв только на Лукасе Блэке в главной роли и на том, чтобы главными героями были ученики старшей школы;

  • Лин изменил сценарий и добавил в картину Хана — героя, которого играл актер Сон Ган. Так Лин незаметно сделал «Токийский дрифт» продолжением своего же фильма «Завтра повезет больше», в котором Сон Ган тоже играл Хана.

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«Токийский дрифт» действительно отличался от предыдущих фильмов. Он познакомил зрителей с дрифтом и его королем (в одной из сцен рыбака сыграл Кэйити «Король дрифта» Цутия), показал новую культуру и вернул в серию Торетто. Но в то же время собрал меньше первого и второго «Форсажей», тем самым почти похоронив франшизу.

Кадр из «Форсаж 4».
Кадр из «Форсаж 4».

Последним старым «Форсажем» стал четвертый фильм. Признаюсь, это моя любимая часть серии, но если отбросить личные симпатии, у картины был ряд проблем:

  • картина стала чрезвычайно мрачной и тяжелой — смерти в серии были и прежде (Джесси в первом фильме, Хан в третьем), но от четвертого «Форсажа» веяло депрессией. Он стал темным не только по сюжету, но и по цветам. В масштабах серии квадриквел получился слишком выбивающимся из общего настроения;

  • из-за забастовки сценаристов картину пришлось снимать по незаконченному сценарию, что отразилось на последнем акте.

И все же возвращение старой гвардии помогло фильму собрать $ 360 млн — больше любой другой части. Но было очевидно, что даже с Дизелем, Уокером, Брюстер и Ганом серии нужно было что-то менять. И этим чем-то оказалась как раз привязка к автогонкам.

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Перерождение франшизы

Уже к четвертому фильму стандартный рецепт нужно было менять. Если японские школьники еще могли собирать в гаражах «Мустанги» и гонять за сердце девушки и уважение улиц, то для почти сорокалетних Дизеля и Уокера, которые были очевидными лицами франшизы, это было бы странно. К тому же стритрейсинг как явление к началу «десятых» утратил свою популярность: не осталось ни былых обсуждений темы в медиа, ни легендарных уличных частей Need for Speed, которые вдохновлялись как раз «Форсажем».

Кадр из фильма «Форсаж 5».
Кадр из фильма «Форсаж 5».

Новую формулу нашли в пятом фильме — на тот момент самом далеком от оригинала и очевидно заходящем на территорию «Миссия: невыполнима» или «Одиннадцати друзей Оушена». В нем гонки перестали быть центром сюжета или его кульминационным моментом, а стали только основой эффектных экшн-сцен.

Знаменитая сцена, в которой Брайан и Дом тянут за собой четырехтонный сейф — апогей нового «Форсажа». Постановщик трюков в «Форсаж 5» описал подход к созданию сцены так: «чем реалистичнее мы ее сделаем, тем больше вероятность, что аудитория почувствует себя на месте героев». Потому съемки проходили не в павильоне с зелеными экранами и пенопластом, а на реальных улицах, где три огромных сейфа разносили специально наложенный слой дорожного покрытия, десятки автомобилей и построенные для съемок здания.

При всех шутках старых фанатов, именно с пятого фильма начался ренессанс «Форсажа». Нетипичная для Голливуда история, подобная которой случалась разве что с «Миссия: невыполнима» — другой серией-аттракционом, известной своим подходам к трюкам. Пятый «Форсаж» получил лучшие оценки критиков (сейчас уступает только седьмому фильму), опробовал и утвердил новую формулу успеха, сформировал семью в ее нынешнем виде, вернув в серию Тежа, Романа, Хана и Жизель в новых амплуа. Ну и главное для студии: пятый «Форсаж» практически удвоил лучшие в серии сборы ($ 626 млн). Далее финансовые показатели становились только лучше — седьмой «Форсаж» собрал 1,5 миллиарда долларов.

Кадр из фильма «Форсаж 6».
Кадр из фильма «Форсаж 6».

«Форсаж» безусловно стал другим, но иначе он бы не выжил. Все бесконечно ругают физику и сценарий в этой саге и, разумеется, за дело, но людям нужны блокбастеры, а кто-то ведь ходит на фильмы Marvel. Пока главные кинокомиксы пытаются делать масштабно, пытаются быть инклюзивными и пытаются удивлять, «Форсаж» все это просто делает. Серия одновременно собирает в себе самых сильных женских персонажей и всех главных лысых бруталов.

Пока абсолютно бездушные «Тор» и «Черная вдова» выходят с вырвиглазной графикой, из-за того, что студии визуальных эффектов поставили нереалистичные сроки, в седьмом «Форсаже» ради красивого прощания с Полом Уокером сделали, казалось бы, невозможное — собрали неудачные дубли, старые сцены, кадры с двумя братьями и дублером Пола, чтобы снять более 200 кадров с актером и создать самую красивую сцену во всей франшизе.

Последняя на данный момент девятая часть, конечно, была не лучшей в серии — ее и приняли хуже предыдущих, и собрала она меньше миллиарда (впервые с седьмого фильма). Зато показала, что «Форсаж» по-прежнему умеет смеяться над собой. Над неубиваемым Романом, над непобедимым Домом. Ну и над сюжетом вообще, воплотив мем о том, что однажды герои отправятся в космос. Мы все над «Форсажем» смеемся, но без него нам точно будет не так весело.

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