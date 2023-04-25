Как менялся «Форсаж» с 2001 года и почему все перемены пошли серии на пользу

В этом году 19 мая «Форсаж» станет на один фильм ближе к финалу — по текущему плану, 10-й и 11-й фильмы завершат историю семьи Торетто.

К финишу серия приходит в противоречивом состоянии. С одной стороны, это одна из главных франшиз современности, которая создала новых звезд и привлекла уже известных, а фразы и идеи из ее фильмов стали международными мемами. С другой — фанаты по всему миру продолжают твердить о том, что серия «съезжает с катушек», и критикуют авторов за то, что «Форсаж» перестал быть фильмом о стритрейсерах.

Разница между первым и последним «Форсажами», действительно, ужасает — особенно, если показать только первую и девятую номерные части человеку, который прежде фильмы про Торетто и компанию не смотрел. Там, где раньше были семья, оранжевая Supra, черный Charger и воровство техники, теперь появились полеты в космос на Pontiac Fiero, аж два воскресших героя и невидимый антагонист. Многих зрителей такой контраст отталкивает: и если в англоязычном интернете к безумию последних частей чаще относятся с юмором, то в русскоязычном — серьезно критикуют физику, логику и другие вещи, с которыми современный «Форсаж» давно не имеет ничего общего. Давайте попробуем разобраться, как серия дошла до этой точки и почему ей это было необходимо.

Кадр из фильма «Форсаж 9».

Как появился «Форсаж»

В конце «девяностых» в Штатах стала набирать популярность новая субкультура: по ночам молодые люди разных национальностей и рас объединялись для проведения нелегальных заездов. Они называли себя стритрейсерами, любили японский автопром и часто мчали не только друг от друга, но и от накрывающей их мероприятия полиции.

В 1998 в журнале VIBE вышла статья с заголовком «Racer X». Она начиналась с заезда черного Nissan 300ZX и белого Mitsubishi Starion. Водитель Nissan — легенда местных улиц Рафаэль Эстевез — в итоге обошел соперника на целый корпус, выиграл $ 7500 и сказал фразу достойную Дома Торетто: «Стритрейсинг — это война. Если ты приходишь с ножом, а я с пулеметом — ты проиграл».

Со статьи VIBE и началась история «Форсажа» — ее увидел будущий продюсер картины Нил Мориц, который решил снять по мотивам материала фильм и появился в нем в роли дерзкого водителя Ferrari. Режиссером будущей картины стал Роб Коэн. На главные роли постановщик взял только становящихся звездами Пола Уокера, с которым работал прежде, и Вина Дизеля, которого легко одобрила студия Universal: Дизель к тому моменту сыграл в «Спасти рядового Райана», озвучил Стального Гиганта и, что самое важное, исполнил роль Ричарда Риддика в «Черной дыре».

Кадр из фильма «Черная дыра»

Большой проблемой стал сценарий. Первый «Форсаж» написали как недорогой фильм категории «B» с полностью белым актерским составом и Нью-Йорком как основным местом действия. И если выбор города можно было объяснить той самой статьей VIBE, то однородность тусовки как раз эта статья могла опровергнуть: сцена нелегальных гонок включала и латиноамериканцев, и темнокожих, и белых американцев, и азиатов. Дизель и Коэн решили, что сценарий нужно переписать и сделать более аутентичным.

Для этого:

действие картины перенесли в более знакомый всем участникам процесса Лос-Анджелес;

сценарий отдали на доработку новой команде сценаристов, одним из которых был Дэвид Эйер — будущий режиссер «Ярости» и «Патруля», которые стали известны аутентичностью подготовки некоторых актеров. Шайа Лабаф не принимал душ и вырвал себе зуб для съемок в «Ярости», а Джейк Джилленхол, сыгравший одну из главных ролей в «Патруле», в качестве подготовки отправился на смену с настоящим полицейским патрулем и стал свидетелем убийства;

Коэн, Эйер, Дизель, Джордана Брюстер и Мишель Родригез добавили в сценарий личный опыт и сделали состав героев более разнообразным;

на съемки стали звать местных стритрейсеров — так, в сцене первого заезда Брайана и Доминика массовкой стали настоящие гонщики, которые хотели «засветить» свои машины в голливудском фильме;

Вин Дизель и Пол Уокер вместе посещали ночные гонки, чтобы пропитаться культурой и собрать фактуру. Одну из таких гонок накрыла полиция. Актерам пришлось вместе скрываться от блюстителей порядка, что только укрепило их дружбу — позже они называли друг друга братьями, а Дизель стал крестным отцом дочери Уокера.

Несмотря на культовый статус, «Форсаж» получился ярким, но все же далеко не самым выдающимся фильмом. А если быть совсем откровенными — это была очевидная калька «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, в котором серферов заменили на стритрейсеров. И все же финансовый и культурный успех ленты гарантировали ей продолжение.

Сиквелы: как умирал «Форсаж»

«Двойной форсаж» выходил в эпоху сиквелов, которые были слабо связаны с оригинальными картинами и брали от них разве что героев и общую тематику.

кадр из «Двойного форсажа»

Вину Дизелю идея сиквела не нравилась в принципе, но он готов был вернуться к роли Доминика, при условии, что второй фильм продолжит историю семьи Торетто. Продюсерам эта идея не понравилась, поэтому Дизель отказался от гонорара в $ 20 млн, и место Дома занял Роман Пирс в исполнении Тайриза Гибсона. Сам же «Двойной форсаж» получился, опять же, забавным и ярким, но необязательным продолжением, которое получило еще более прохладную прессу и прием зрителей. На дистанции становится ясно, что вкладом сиквела в мифологию серии стали Теж (Лудакрис), Роман Пирс и любовь Брайана к Nissan Skyline GT-R R34.

После холодного приема «Двойного форсажа» третий фильм должен был стать скромнее и сразу выйти на DVD. Синопсис картины выбирали в условиях открытого конкурса, и в итоге остановились на идее сценариста Криса Моргана, а сам фильм сделали масштабнее, чем изначально планировали.

Кадр из фильма «Тройной форсаж. Токийский дрифт».

По задумке Моргана, в «Токийском дрифте» в сагу должен был вернуться Торетто. Дом прилетал в Токио из-за смерти близкого друга, должен был за него отомстить и для этого обучался новому стилю вождения. Позже проект пережил примерно тот же путь, что и первый фильм:

режиссер Джастин Лин назвал сценарий слишком белым и расистским. Студия разрешила Лину сделать историю более аутентичной, настояв только на Лукасе Блэке в главной роли и на том, чтобы главными героями были ученики старшей школы;

Лин изменил сценарий и добавил в картину Хана — героя, которого играл актер Сон Ган. Так Лин незаметно сделал «Токийский дрифт» продолжением своего же фильма «Завтра повезет больше», в котором Сон Ган тоже играл Хана.

«Токийский дрифт» действительно отличался от предыдущих фильмов. Он познакомил зрителей с дрифтом и его королем (в одной из сцен рыбака сыграл Кэйити «Король дрифта» Цутия), показал новую культуру и вернул в серию Торетто. Но в то же время собрал меньше первого и второго «Форсажей», тем самым почти похоронив франшизу.

Кадр из «Форсаж 4».

Последним старым «Форсажем» стал четвертый фильм. Признаюсь, это моя любимая часть серии, но если отбросить личные симпатии, у картины был ряд проблем:

картина стала чрезвычайно мрачной и тяжелой — смерти в серии были и прежде (Джесси в первом фильме, Хан в третьем), но от четвертого «Форсажа» веяло депрессией. Он стал темным не только по сюжету, но и по цветам. В масштабах серии квадриквел получился слишком выбивающимся из общего настроения;

из-за забастовки сценаристов картину пришлось снимать по незаконченному сценарию, что отразилось на последнем акте.

И все же возвращение старой гвардии помогло фильму собрать $ 360 млн — больше любой другой части. Но было очевидно, что даже с Дизелем, Уокером, Брюстер и Ганом серии нужно было что-то менять. И этим чем-то оказалась как раз привязка к автогонкам.

Перерождение франшизы

Уже к четвертому фильму стандартный рецепт нужно было менять. Если японские школьники еще могли собирать в гаражах «Мустанги» и гонять за сердце девушки и уважение улиц, то для почти сорокалетних Дизеля и Уокера, которые были очевидными лицами франшизы, это было бы странно. К тому же стритрейсинг как явление к началу «десятых» утратил свою популярность: не осталось ни былых обсуждений темы в медиа, ни легендарных уличных частей Need for Speed, которые вдохновлялись как раз «Форсажем».

Кадр из фильма «Форсаж 5».

Новую формулу нашли в пятом фильме — на тот момент самом далеком от оригинала и очевидно заходящем на территорию «Миссия: невыполнима» или «Одиннадцати друзей Оушена». В нем гонки перестали быть центром сюжета или его кульминационным моментом, а стали только основой эффектных экшн-сцен.

Знаменитая сцена, в которой Брайан и Дом тянут за собой четырехтонный сейф — апогей нового «Форсажа». Постановщик трюков в «Форсаж 5» описал подход к созданию сцены так: «чем реалистичнее мы ее сделаем, тем больше вероятность, что аудитория почувствует себя на месте героев». Потому съемки проходили не в павильоне с зелеными экранами и пенопластом, а на реальных улицах, где три огромных сейфа разносили специально наложенный слой дорожного покрытия, десятки автомобилей и построенные для съемок здания.

При всех шутках старых фанатов, именно с пятого фильма начался ренессанс «Форсажа». Нетипичная для Голливуда история, подобная которой случалась разве что с «Миссия: невыполнима» — другой серией-аттракционом, известной своим подходам к трюкам. Пятый «Форсаж» получил лучшие оценки критиков (сейчас уступает только седьмому фильму), опробовал и утвердил новую формулу успеха, сформировал семью в ее нынешнем виде, вернув в серию Тежа, Романа, Хана и Жизель в новых амплуа. Ну и главное для студии: пятый «Форсаж» практически удвоил лучшие в серии сборы ($ 626 млн). Далее финансовые показатели становились только лучше — седьмой «Форсаж» собрал 1,5 миллиарда долларов.

Кадр из фильма «Форсаж 6».

«Форсаж» безусловно стал другим, но иначе он бы не выжил. Все бесконечно ругают физику и сценарий в этой саге и, разумеется, за дело, но людям нужны блокбастеры, а кто-то ведь ходит на фильмы Marvel. Пока главные кинокомиксы пытаются делать масштабно, пытаются быть инклюзивными и пытаются удивлять, «Форсаж» все это просто делает. Серия одновременно собирает в себе самых сильных женских персонажей и всех главных лысых бруталов.

Пока абсолютно бездушные «Тор» и «Черная вдова» выходят с вырвиглазной графикой, из-за того, что студии визуальных эффектов поставили нереалистичные сроки, в седьмом «Форсаже» ради красивого прощания с Полом Уокером сделали, казалось бы, невозможное — собрали неудачные дубли, старые сцены, кадры с двумя братьями и дублером Пола, чтобы снять более 200 кадров с актером и создать самую красивую сцену во всей франшизе.

Последняя на данный момент девятая часть, конечно, была не лучшей в серии — ее и приняли хуже предыдущих, и собрала она меньше миллиарда (впервые с седьмого фильма). Зато показала, что «Форсаж» по-прежнему умеет смеяться над собой. Над неубиваемым Романом, над непобедимым Домом. Ну и над сюжетом вообще, воплотив мем о том, что однажды герои отправятся в космос. Мы все над «Форсажем» смеемся, но без него нам точно будет не так весело.