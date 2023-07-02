Как изменились актеры фильма «Брат»

Четверть века назад на экранах появился фильм Алексея Балабанова. Режиссер захотел объединить в картине бандитов и музыкантов, в итоге получилась история об обаятельном Даниле Багрове и жесткой реальности 90-х. Рассказываем о самых колоритных актерах ленты и их судьбе после съемок.

Сергей Бодров

Роль: Данила Багров.

Фото Кадр из фильма «Брат»; Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сергей Бодров-младший едва ли не превзошел славу знаменитого отца. Образ Данилы Багрова стал лицом поколения конца 90-х, ролевой моделью, где «сила — в правде», а не в деньгах. Интересно, что у Сергея не было профессионального образования, об актерской карьере он не мечтал, а первые эпизодические роли играл в картинах Бодрова-старшего.

Знакомство с Алексеем Балабановым на «Кинотавре» привело к тому, что режиссер переписал уже готовый сценарий «Брата» именно под Бодрова. Противоречивая роль Данилы принесла ему известность и любовь зрителей. Однако потом актер мало снимался: проходной «Стрингер», «Восток-Запад», эпизодическая роль в собственном фильме «Сестры».

Всю недолгую жизнь Бодров провел с женой Светланой Михайловой, в браке родилось двое детей — дочь и сын. В 2002 году Бодров отправился на Кавказ для съемок фильма «Связной» и остался там навечно: его и всю съемочную группу накрыл ледник в Кармадонском ущелье.

Виктор Сухоруков

Роль: Виктор.

Фото Кадр из фильма «Брат»; Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Обладатель званий заслуженного и народного артиста России сыграл одну из главных ролей — Виктора, киллера по кличке Татарин и брата Данилы Багрова. Участие в картинах Балабанова стало для Сухорукова билетом в мир большого кино. Кроме «Брата» он снимался в «Счастливых днях», «Про уродов и людей» и «Жмурках» культового режиссера. После долгой работы в амплуа злодеев последовали и другие знаменитые роли: в «Острове» Павла Лунгина и «Рае» Андрея Кончаловского. Актерская карьера продолжается до сих пор, хотя актеру уже 71 год.

Личная жизнь Сухорукова не сложилась: он ни разу не был женат, детьми тоже не обзавелся. По его словам, одиночество — своеобразная плата за успех в профессии, а институт семьи и брака в целом устарел.

Светлана Письмиченко

Роль: Света.

Фото Кадр из фильма «Брат»; соцсети Светланы Письмиченко

Актриса сыграла водительницу трамвая, которая увозит раненого Данилу от преследователей. Между героями возникает любовная связь, но в конце фильма Света остается с мужем. Любопытно, что «Брат» не был первой совместной работой Балабанова и Письмиченко (до этого был фильм «Замок»), а снималась актриса бесплатно и в собственной одежде.

В 2003 году Светлана получает звание заслуженной артистки России, активно снимается в кино до сих пор. Помимо кино, она играет на сценах Театра имени Ленсовета и «Приюта комедианта». Другая значимая работа — озвучка поросенка Нюши в «Смешариках».

Что касается личной жизни, актриса много лет счастлива в единственном браке, в котором появилось двое сыновей.

Мария Милютина

Роль: Кэт.

Фото Кадр из фильма «Брат»; соцсети Марии Милютиной

«Будут деньги — приходи, оттопыримся», — так встретила Данилу отвязная тусовщица Кэт, роль которой исполнила Милютина. Образ неформалки с наркотической зависимостью стал для актрисы настоящим вызовом, поскольку она не имела никакого отношения к субкультурам. Однако ее почти мгновенно утвердил Балабанов, увидев фотографии в картотеке «Ленфильма».

Макияж и прически актриса делала сама, ей выдали только знаменитую косуху. Роль Кэт принесла Марии славу и «Гран-при «Кинотавра». Однако актриса снималась в фильме уже беременной, и вместо кино после «Брата» посвятила себя семье и сыну.

Фильмография осталась небогатой: в 2002-м Милютина сыграла в «Светских хрониках», в 2016-м отметилась эпизодической ролью в сериале «Затмение», а в 2017-м на экраны вышел мини-сериал «Троцкий», где она исполнила роль секретаря главного героя.

Юрий Кузнецов

Роль: Немец.

Фото Кадр из фильма «Брат»; Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роль бездомного немца Гофмана хоть и второстепенная, но яркая. Данила спасает героя от рэкетиров, а тот взамен привечает его на Смоленском кладбище, впоследствии ухаживает за Багровым после пулевого ранения и помогает похоронить трупы бандитов.

Актер был известен еще до съемок в «Брате»: принимал участие в театральных постановках и появлялся в кино. А широкую любовь публики ему принесла роль в «Улицах разбитых фонарей», где он сыграл обаятельного подполковника Петренко.

У Кузнецова было два брака: первую жену актер оставил ради второй, а вторая умерла после долгих лет совместной жизни от инсульта. В результате союзов у Юрия родились две дочери, а еще появился пасынок. Сейчас актер одинок.

Несмотря на почтительный возраст, Кузнецов продолжает творческий путь: в 2021-м выходит историческая картина «Русь и Ганза: путь навстречу», а в 2022-м зрители увидели его в комедии «Непослушник».

Сергей Мурзин

Роль: Круглый.

Фото Кадр из фильма «Брат»; соцсети Сергея Мурзина

Роль харизматичного криминального авторитета принесла актеру широкую известность, а присказки его персонажа разобрали на цитаты. Сергей настолько органично смотрелся в амплуа отрицательного героя, что в дальнейшем продолжил играть роли уголовников. В 2003 году Мурзин снялся в «Бандитском Петербурге» в роли бандита Стаса, в 2009-м сыграл злодея в сериале «Литейный». Карьера продолжается до сих пор: в 2022-м на экраны вышли «Акушер» и «Дополнительный урок» с его участием.

Личная жизнь актера складывалась бурно и не очень счастливо: первый ранний брак стремительно распался, второй — омрачен скандалами с бывшей женой, и только третий оказался счастливым. Но есть и положительные стороны: актер — многодетный отец, у него четверо детей.

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