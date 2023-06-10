Как выглядели девушки последнего Джеймса Бонда

Эпизодическая структура фильмов о самом знаменитом шпионе Джеймсе Бонде привела к тому, что в каждой следующей части рядом с главным героем появлялась новая девушка. Само понятие «девушка Бонда» настолько укрепилось в лоре франшизы, что выбор актрис на эту роль всегда сопровождается повышенным интересом со стороны зрителей.

Некоторые из девушек незаметно отыгрывали свои роли и растворялись в сюжете, а другие же получали народную любовь и могли появиться в нескольких фильмах сразу. На данный момент неизвестно, кто сыграет новую подружку Бонда в следующей части франшизы, впрочем, как и самого агента 007. Ну, а мы вспомним всех девушек последнего Джеймса Бонда, которого играл Дэниэл Крейг на протяжении 15 лет.

Осторожно: спойлеры!

Северин («007: Координаты Скайфолл»)

Француженка Беренис Марло пришла в кино из модельного бизнеса. В «Координатах Скайфолл» она сыграла роль девушки по имени Северин, которую соблазняет Бонд и которая приводит его к злодею, а потом погибает от его рук.

Для ее скромной и локальной кинокарьеры роль во франшизе могла стать трамплином в большое кино, но ни в каких других крупных фильмах Беренис с тех пор не появлялась.

Строберри Филдс («Квант милосердия»)

На роль сотрудницы британского посольства Строберри Филдс в «Кванте милосердия» после долгих поисков взяли истинную британку — актрису Джемму Артертон. Ей хорошо удалось передать образ строгого и сдержанного агента МИ-6, которого, несмотря на ее ум и хитрость, ждала привычная судьба девушки Бонда — соблазнение и гибель от рук злодеев фильма.

Камилла Монтес («Квант милосердия»)

В той же части франшизы есть еще один персонаж — экс-агент боливийской разведки Камилла Монтес в исполнении актрисы и модели Ольги Куриленко. Ее героиня не является любовным интересом Бонда, более того, ей не требуется защита спецагента, чтобы выжить. Вероятно, Камилла и сама могла бы справиться с местью главному антагонисту фильма, но все-таки действует в паре с 007.

Миновало ли ее проклятие «девушки Бонда»? И да, и нет: с одной стороны, ее персонаж остался жив, но с другой — дальнейшую карьеру Куриленко не назовешь выдающейся.

Веспер Линд («Казино Рояль»)

Роль Веспер Линд сыграла французская актриса Ева Грин. Ее талант общепризнан, а внешность настолько фактурна, что она просто не могла стать каким-то мимолетным интересом главного героя. Джеймс Бонд, что бывает крайне редко, влюбляется в таинственную и роковую представительницу британского казначейства и даже уходит из МИ-6, чтобы быть рядом с ней. Но в финале фильма Веспер Линд трагически погибает, не позволяя Бонду уйти на покой раньше времени.

Соланж («Казино Рояль»)

Итальянскую модель и актрису Катерину Мурино, наоборот, ждала судьба одной из рядовых девушек агента 007. Все в том же «Казино Рояль» она сыграла Соланж — жену пособника злодея Димитриоса, с которой Бонд знакомится по ходу сюжета. И которую, естественно, соблазняет. Никто ведь не говорил, что в рамках одного фильма у главного героя может быть только одна девушка. Катерина, которая до актерской карьеры участвовала в конкурсе «Мисс Италия», идеально подошла на роль этой красотки.

Люсия Скиарра («007: Спектр»)

Роль Люсии исполнила признанная красавица и образец женственности Моника Беллуччи. Ее героиня является вдовой злодея Марко Скиарры, которого Джеймс Бонд убивает в начале фильма, а затем встречается с Люсией на похоронах и спасает ей жизнь. Что перетекает в странный, но чувственный роман между двумя героями.

У роли Беллуччи в фильме есть только одна проблема — образ актрисы полностью поглотил персонажа. Сложно похвалить или поругать ее за эту работу, если в образе героини слишком много хоть и прекрасной, но очень привычной Моники Беллуччи.

Мадлен Суонн («007: Спектр», «Не время умирать»)

Талантливая француженка Лея Сейду удостоилась чести стать последней любовью Джеймса Бонда в исполнении Дэниэла Крейга. Ее персонаж, психолог Мадлен Суонн, появляется сразу в двух частях франшизы: «Спектре» и «Не время умирать». Героиня Сейду, как и Веспер Линд из «Казино Рояль», по-настоящему крадет сердце Агента 007 и... сыграет важную роль в финале этой истории. На случай, если вы по каким-то причинам еще не посмотрели последний фильм, но собираетесь это сделать, не будем раскрывать все секреты.

Палома («Не время умирать»)

С любовными интересами Бонда покончено, но нельзя не отметить еще одну очаровательную актрису, сыгравшую агента кубинского отделения ЦРУ Палому. Речь об Ане де Армас, которая на первый взгляд казалась скромным офисным сотрудником, но покорила зрителей экшен-сценами в красном вечернем платье с пулеметом наперевес.

Между Бондом и Паломой в силу сюжета не происходит ничего романтического, но создается ощущение, что некая химия между их персонажами присутствовала и при других обстоятельствах суперагент наверняка попытался бы познакомиться поближе с новой боевой подругой.

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