5 захватывающих детективов на любой вкус

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Фильмы о расследовании преступлений появились еще в эпоху немого кино. С тех пор интерес к ним не угасает. Экранизации приключений Шерлока Холмса, культовые работы Альфреда Хичкока, бесчисленные криминальные сериалы — список можно продолжать бесконечно.
Собрали несколько разноплановых детективов, на которые стоит обратить внимание.
Пак Чхан-ук («Олдбой») снял гипнотическую картину о детективе, который начинает расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Его вдова сотрудничает с полицией, и главный герой даже влюбляется в женщину. Но чем глубже он погружается в дело, тем сильнее начинает подозревать супругу погибшего.
Южнокорейский фильм отметили на Каннском кинофестивале в категории лучший режиссер. Картина также была номинирована на «Золотой глобус», а Азиатская киноакадемия наградила ее сразу тремя наградами: за лучшую актрису, лучшую работу сценариста и лучшую работу художника.
Еще один лауреат Каннского кинофестиваля — картина американца Тейлора Шеридана («Те, кто желает мне смерти»). Действие разворачивается в индейской резервации «Ветреная река» в штате Вайоминг. В центре сюжета — убийство молодой девушки.
Знакомые зрителям по киновселенной Marvel Элизабет Олсен и Джереми Реннер вновь предстали на экране дуэтом. На этот раз в образах начинающего агента ФБР, которой поручено расследование, и местного егеря, знакомого с культурой индейцев.
Если большинство детективов построены вокруг убийств и ограблений, то героям французской ленты предстоит разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. Аналитик Матье обладает уникальным слухом, поэтому именно он возглавляет расшифровку черного ящика. Однако каждая прослушанная аудиозапись ставит перед ним все больше вопросов.
В главной роли снялся Пьер Нинэ («Франц», «Обещание на рассвете»), за режиссуру отвечал Ян Гозлан («Идеальный мужчина»). В прошлом году фильм был номинирован на главную кинопремию Франции «Сезар» в пяти номинациях, но, к сожалению, остался без призов.
Лента Аниша Чаганти («Взаперти») снята в инновационном формате скринлайф (от англ. screen life — «жизнь на экране»), когда зрители наблюдают за экраном компьютера главного героя. На нем и разворачиваются основные события. Джон Чо («Звездный путь») сыграл отца, чья дочь пропала без вести. Покопавшись в ее аккаунтах в соцсетях, мужчина осознал, что совсем ничего не знает о жизни ребенка.
Любопытно, что в этом году вышла похожая картина «Пропавшая без вести» (одним из сценаристов выступил Чаганти). Только в новой ленте девушка ищет свою мать, которая отправилась в отпуск с новым мужчиной и не вернулась домой. Ведущую роль исполнила Сторм Рид. В съемке обоих проектов принимал участие Тимур Бекмамбетов.
Завершает подборку культовый детективный триллер Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Игра»). Режиссер на днях объявил о том, что сейчас работает над переизданием картины. Кардинальные изменения в ленту Финчер обещал не вносить. Когда выйдет обновленная версия фильма, пока неизвестно.
Сюжет рассказывает о двух детективах. Вместе они расследуют серийные убийства, основанные на семи смертных грехах. Главных персонажей сыграли Морган Фриман и Брэд Питт.
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