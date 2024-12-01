10 самых ожидаемых дорам зимы 2024-2025

Многие до сих пор пытаются объяснить феномен корейских сериалов. Дорамы, безусловно, занимают отдельное место в индустрии, выделяясь нетривиальными сюжетными линиями, прекрасно прописанными персонажами, убедительной актерской игрой и уникальным режиссерским видением. Собрали для вас десять самых ожидаемых дорам зимнего сезона 2024-2025.

История леди Ок, 1 сезон (30 ноября)

Год выхода: 2024.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: драма.

Режиссер: Чин Хек.

В главных ролях: Лим Джи-ен, Чху Ен-у, Ким Джэ-вон, Ену, Сон Дон-иль.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «История леди Ок», реж. Чин Хек / JTBC

Действие сериала «История леди Ок» разворачивается во времена правления династии Чосон. В центре сюжета проекта — Ок Тхэ-ен, эксперт по правовым вопросам с безупречной репутацией, ведь она всегда готова оказать помощь нуждающимся. Но у главной героини есть немало причин скрывать то, кем она является на самом деле.

Магазин светильников (4 декабря)

Год выхода: 2024.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: фэнтези, драма.

Режиссер: Ким Хи-вон.

В главных ролях: Чу Джи-хун, Пак По-ен, Пэ Сон-у, Ом Тхэ-гу, Ким Соль-хен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Магазин светильников», реж. Ким Хи-вон / Disney+

Сюжет фэнтези-проекта Ким Хи-вона сосредоточен на загадочном магазине светильников. Он словно притягивает к себе находящихся в смятении людей, которые пытаются пережить сложные потрясения. Не исключено, что хозяин магазина может оказать влияние на их прошлое, настоящее и будущее.

Гостевой дом в Ханъяне (21 декабря)

Год выхода: 2024.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: мелодрама, драма.

Режиссер: Мен Хен-у.

В главных ролях: Пэ Ин-хек, Ким Джи-ын, Чон Гон-джу, Пак Чэ-чхан.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Гостевой дом в Ханъяне», реж. Мен Хен-у / Channel A

В центре сюжета дорамы — девушка и трое парней, которые принимают решение открыть самый большой гостевой дом в Чосоне.

Режиссером проекта выступил Мен Хен-у, известный по работе над многосерийным мистическим боевиком «Поиск» и мелодраме «Чудо».

Намиб (23 декабря)

Год выхода: 2024.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: мелодрама, музыка, драма.

Режиссер: Хан Сан-джэ, Кан Мин-гу.

В главных ролях: Ко Хен-джон, Реун, Юн Сан-хен, Ли Джин-у.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из тизера сериала «Намиб», реж. Хан Сан-джэ, Кан Мин-гу / Genie TV, ENA

Сюжет сериала «Намиб» сосредоточен на звездном продюсере по имени Кан Су-хен, которая тренирует будущих звезд по собственной уникальной методике. Работа значит для героини очень многое, ведь ее доход обеспечивает семью, поэтому новость об увольнении из агентства Pandora Entertainment становится для Кан Су-хен сокрушительной. Не собираясь сдаваться, Су-хен принимает решение создать нового айдола.

Игра в кальмара, 2 сезон (26 декабря)

Год выхода: 2021 — наст. время.

Количество сезонов: 3.

Страна: Южная Корея.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Хван Дон-хек.

В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ен-су, Чон Хо-ен, Хо Сон-тхэ.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 8.0.

«Игра в кальмара» рассказывает о жестоком и опасном турнире на выживание, победитель которого получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США), но, вероятнее всего, потеряет себя. Бесчеловечное соревнование выявляет в участниках самые темные стороны.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» еще только грядет, но Netflix уже объявил, что у проекта будет третий сезон, который станет финальным.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix

Кроме того, недавно появилась новость о том, что режиссер Дэвид Финчер, известный по созданию «Бойцовского клуба» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона», снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара». Согласно информации источников, к работе над ним Финчер планирует приступить в следующем году.

Спроси у звезд (январь)

Год выхода: 2025.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: мелодрама, фантастика, комедия.

Режиссер: Пак Щин-у.

В главных ролях: Кон Хе-джин, Ли Мин-хо, О Джон-сэ, Хан Джи-ын, Ким Джу-хон.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Спроси у звезд», реж. Пак Щин-у / TVN, Studio Dragon

В центре сюжета сериала «Спроси у звезд» — история персонажа по имени Кон Рен. Будучи акушером-гинекологом, он прибывает на космическую станцию в качестве туриста и знакомится с Евой Ким — американской астронавткой корейского происхождения.

Королева Вонген (январь)

Год выхода: 2025.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: история, биография, драма.

Режиссер: Ким Сан-хо.

В главных ролях: Чха Джу-ен, Ли Хен-ук, Ли Сон-мин, Ли И-дам.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Дорама исследует жизненный путь королевы Вонген, чье имя связано с созданием нового режима в начале династии Чосон. Вонген сделала мужа королем, разделив с ним власть.

Режиссером «Королевы Вонген» выступил Ким Сан-хо, известный по работе над сериалами «Лицом к лицу», «Услышь мое сердце» и «Когда мужчина любит».

Жизнь человека, который однажды станет мудрым (дата релиза будет анонсирована позже)

Год выхода: 2025.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: драма.

Режиссер: Ли Минсу, Шин Вон-хо.

В главных ролях: Ко Юн-джон, Шин Си-а, Хан Йе-джи, Кан Ю-сок, Чон Чжун-вон.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Действие проекта разворачивается в 1999 году. Сюжет дорамы сосредоточен на буднях акушерско-гинекологического отделения университетской больницы. Спин-офф популярной корейской дорамы «Врачебная мудрость» покажет изнанку жизни и работы персонала медицинского центра.

Кибернож (дата релиза будет анонсирована позже)

Год выхода: 2025.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: триллер, криминал.

Режиссер: Ким Чон Хен.

В главных ролях: Соль Кен-гу, Пак Ын-бин, Пак Пен-ын, Юн Чхан-ен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

В центре сюжета дорамы «Гипернож» — бывшая ученица известного нейрохирурга, которая в силу непростых обстоятельств становится врачом в нелегальной хирургической клинике. Однако со временем главная героиня встречает своего учителя вновь, и они вступают в ожесточенное противостояние.

Хороший мальчик (дата релиза будет анонсирована позже)

Год выхода: 2025.

Количество сезонов: 1.

Страна: Южная Корея.

Жанр: боевик, комедия, криминал.

Режиссер: Щим На-ен.

В главных ролях: Пак По-гом, Ким Со-хен, О Джон-сэ, Хо Сон-тхэ, Ли Сан-и.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Проект рассказывает историю бывших олимпийских чемпионов, которые стали офицерами полиции, чтобы решить свои финансовые проблемы. Сформировав отряд «Олимпийских мстителей», они начинают бороться с преступностью, используя свои уникальные спортивные умения.