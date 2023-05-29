5 худших «Оскаров»: фильмы, которые вызывали бурные дискуссии за последние 30 лет вручения награды

Церемония вручения премии «Оскар» — это священное событие в мире кинематографа, и получение награды становится кульминацией труда каждого кинорежиссера. Однако не все фильмы, ее удостоившиеся, считаются шедеврами. На самом деле среди них есть немало фильмов, которые многие считают откровенно неудачными. За почти сто лет существования премии Академия расходилась во мнении со зрителями десятки раз. Мы рассмотрим относительно недавние случаи, которые до сих пор удивляют поклонников церемонии.

Собрали для вас пять самых спорных фильмов, получивших «Оскар» за последнее тридцатилетие:

Влюбленный Шекспир (1998)

Эта историческая комедийно-драматическая лента получила семь «Оскаров», включая «Лучший фильм», но ее критикуют за историческую неточность и за победу над фильмом «Спасти рядового Райана».

Фото Кадр из фильма «Влюбленный Шекспир».

«Влюбленный Шекспир» — это вымышленная история о соперничестве Уильяма Шекспира и Кристофера Марло. Фильм получил похвалу за актерское мастерство, костюмы и визуальное оформление, но многие считают его чересчур легким и несправедливым по отношению к реальным историческим фигурам Шекспира и Марло.

Столкновение (2004)

Эта драма о расовых напряжениях в Лос-Анджелесе получила три «Оскара», включая «Лучший фильм», но была поругана критиками за свою назидательность и упрощенное изображение расовых отношений.

Фото Кадр из фильма «Столкновение».

«Столкновение» — это ансамблевый фильм, рассказывающий истории нескольких людей, затронутых расовым насилием в Лос-Анджелесе. Лента была отмечена за актерское мастерство и режиссуру, но многим не пришлась по вкусу за манипулятивное и не предлагающее реальных решений отображение проблем расизма.

Повелитель бури (2008)

Военная драма о команде по обезвреживанию бомб в Ираке получила шесть «Оскаров», включая «Лучший фильм», но ее критикуют за нереалистичное изображение войны и недостаток акцента на человеческую сторону войны.

Фото Кадр из фильма «Повелитель бури».

«Повелитель бури» — это фильм, полный натуры и напряженности, который рассказывает о команде экспертов по обезвреживанию бомб в Ираке. Картина была отмечена восторженными отзывами за выдающуюся актерскую игру, искусное режиссерское решение и захватывающие сцены боевых действий, но широкий зритель также разглядел в ней шовинизм и преклонение перед войной.

Операция «Арго» (2012)

Этот исторический триллер о плане ЦРУ по спасению шести американских дипломатов из Ирана во время кризиса с заложниками в 1979 году был удостоен трех «Оскаров», включая «Лучший фильм», но его критикуют за исторические неточности и превозношение ЦРУ.

Фото Кадр из фильма «Операция «Арго»».

«Арго» — это история о том, как ЦРУ использовало вымышленное киносъемочное производство, чтобы спасти шесь американских дипломатов из Ирана. Фильм получил похвалу за актерское мастерство, режиссуру и сценарий. Однако многие зрители сочли его недостоверным и превозносящим ЦРУ.

Зеленая книга (2018)

Эта комедийно-драматическая лента о черном пианисте, который путешествует по южным штатам Америки в 1960-х годах со своим белым водителем, получила три «Оскара», включая «Лучший фильм», но ее ругают за стереотипы и сглаживание истории.

Фото Кадр из фильма «Зеленая книга».

«Зеленая книга» — это трогательный фильм о дружбе между черным пианистом и его белым водителем. Несмотря на восторженные отзывы об актерском мастерстве, режиссуре и сценарии, многие считают его слишком стереотипным и несправедливым к реальным испытаниям чернокожих людей в южных штатах в эпоху Джима Кроу.

Конечно, еще немало оскароносных фильмов были поруганы широкой аудиторией, но благодаря этому списку можно иметь некоторое представление, почему люди не всегда согласны с выбором Академии.

Если вы ищете хороший фильм для просмотра, не ограничивайтесь только «Оскаром». Проведите небольшое исследование, прочитайте отзывы перед просмотром и информацию о фильме. Вы можете быть удивлены тем, что найдете.