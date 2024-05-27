Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Какие фильмы снимали в Санкт-Петербурге: список, места
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:00

6 мин.

9 интересных фильмов, которые снимали в Санкт-Петербурге

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Брат»
Фото Кадр из фильма «Брат»
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки»
Кадр из фильма «Питер FM»
Фото Кадр из фильма «Питер FM»
Кадр из фильма «Прогулка»
Фото Кадр из фильма «Прогулка»
Кадр из фильма «Онегин»
Фото Кадр из фильма «Онегин»
Кадр из фильма «Брат»
Фото Кадр из фильма «Брат»
Кадр из фильма «Анна Каренина»
Фото Кадр из фильма «Анна Каренина»
Кадр из фильма «Золотой глаз»
Фото Кадр из фильма «Золотой глаз»
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Фото Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
1/10
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает 321-летие. По случаю Дня города собрали несколько фильмов, которые полностью или частично снимали в Северной столице. Стоит отметить, что в подборку попали не только отечественные, но и зарубежные проекты.

Бриджертоны, 3 сезон. «Сплетница» эпохи Регентства: как стартовал 3 сезон «Бриджертонов»

Невероятные приключения итальянцев в России

Год: 1973.
Страна: СССР, Италия.
Режиссер: Эльдар Рязанов.
В главных ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Действие комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» разворачивается в Ленинграде. Именно в этот город те самые итальянцы приезжают в поисках клада, спрятанного во времена революции. В итоге в кадр попали Невский проспект, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, стрелка Васильевского острова, Семимостье и другие достопримечательности Северной столицы.

Золотой глаз

Год: 1995.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В главных ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Изабелла Скорупко, Фамке Янссен, Джо Дон Бейкер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Золотой глаз»

Семнадцатый фильм бондианы, который стал дебютом для Пирса Броснана в роли агента-007, переносит зрителей в Россию. Одной из локаций шпионского боевика стал Санкт-Петербург. Так Бонд прилетает в аэропорт Пулково, а затем и вовсе разъезжает на танке по центру города. Только вот большинство материала на самом деле было отснято на студии в Англии. И все же некоторые виды Петербурга в «Золотом глазе» настоящие.

Анна Каренина

Год: 1997.
Страна: США, Россия, Великобритания.
Режиссер: Бернард Роуз.
В главных ролях: Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Молина, Миа Киршнер, Джеймс Фокс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Анна Каренина»

Одну из многочисленных экранизаций «Анны Карениной» поставил британский режиссер Бернард Роуз. Главную героиню сыграла француженка Софи Марсо, а ее любовника Вронского — англичанин Шон Бин. Съемки при этом проходили в Санкт-Петербурге (например, в Зимнем дворце) и в таких пригородах, как Пушкин, Павловск и Петергоф. Кроме того, несколько сцен было отснято в Москве.

Брат

Год: 1997.
Страна: Россия.
Режиссер: Алексей Балабанов.
В главных ролях: Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Брат»

Криминальная драма Алексея Балабанова показывает зрителям Санкт-Петербург конца девяностых: по сюжету там живет старший брат главного героя Виктор. Сам Данила Багров гуляет вдоль набережной канала Грибоедова у Казанского собора и у памятника Медному всаднику на Сенатской площади. В кадр также попали и нетуристические локации, в частности Смоленское лютеранское кладбище и Сенной рынок.

Онегин

Год: 1998.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Марта Файнс.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс, Лина Хиди, Мартин Донован.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Онегин»

Еще один зарубежный фильм, который снимали в Санкт-Петербурге, и вновь — экранизация русской классики. На сей раз речь идет об «Онегине» Марты Файнс, главные роли в котором исполнили англичанин Рэйф Файнс и американка Лив Тайлер. Внимательные зрители могут узнать в кадре центр города: так, например, Татьяна живет в Доме Адамини, расположенном на углу Марсова поля.

Прогулка

Год: 2003.
Страна: Россия.
Режиссер: Алексей Учитель.
В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Прогулка»

По сюжету «Прогулки» трое молодых людей идут пешком по Санкт-Петербургу, так что город здесь представлен во всей красе. Главная героиня Ольга начинает свой путь на Невском проспекте, а затем знакомится с Лешей и его другом Петром. Вместе они гуляют по Дворцовой площади, поднимаются на Исаакиевский собор, а в финале оказываются на Васильевском острове.

Питер FM

Год: 2006.
Страна: Россия.
Режиссер: Оксана Бычкова.
В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Наталья Рева.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Питер FM»

Центральный персонаж лирической комедии «Питер FM» — молодой архитектор Максим, отсюда — фокус на видах Санкт-Петербурга. В первую очередь стоит отметить расположенный на Фонтанке Доходный дом Капустина, которым любуется главный герой. Но в кадре также можно разглядеть набережную канала Грибоедова, станцию метро «Чкаловская», Пять углов и другие петербургские локации.

Серебряные коньки

Год: 2020.
Страна: Россия.
Режиссер: Михаил Локшин.
В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки»

Действие исторической драмы «Серебряные коньки» разворачивается в Санкт-Петербурге в 1899 году, а в центре сюжета — история любви сына фонарщика Матвея и дочери сановника Алисы. Съемки фильма проходили в Михайловском замке, а в кадре также появляются Петропавловская крепость и Витебский вокзал. Кроме того, основным местом действия выступают замерзшие реки и каналы города.

Майор Гром: Чумной доктор

Год: 2021.
Страна: Россия.
Режиссер: Олег Трофим.
В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Главный герой супергеройского блокбастера «Майор Гром: Чумной доктор» служит в полиции Санкт-Петербурга. При этом роль участка «сыграл» Мраморный дворец, а, например, особняком Гречкина стал Елагин дворец. Также в фильме можно увидеть Дворцовую площадь, Большую морскую улицу, улицу Зодчего Росси и другие уголки Северной столицы.

Майор Гром: все фильмы о&nbsp;герое. Что было в прошлых частях франшизы «Майор Гром»
Фильмы
0
Новости холдинга
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Хави зовут в «Челси» вместе с Гави, почему новым тренером «Барсы» назначают Флика. Что происходит в «Барселоне» после окончания чемпионата Испании
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем