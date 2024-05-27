9 интересных фильмов, которые снимали в Санкт-Петербурге

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает 321-летие. По случаю Дня города собрали несколько фильмов, которые полностью или частично снимали в Северной столице. Стоит отметить, что в подборку попали не только отечественные, но и зарубежные проекты.

Невероятные приключения итальянцев в России

Год: 1973.

Страна: СССР, Италия.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Действие комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» разворачивается в Ленинграде. Именно в этот город те самые итальянцы приезжают в поисках клада, спрятанного во времена революции. В итоге в кадр попали Невский проспект, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, стрелка Васильевского острова, Семимостье и другие достопримечательности Северной столицы.

Золотой глаз

Год: 1995.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мартин Кэмпбелл.

В главных ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Изабелла Скорупко, Фамке Янссен, Джо Дон Бейкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Золотой глаз»

Семнадцатый фильм бондианы, который стал дебютом для Пирса Броснана в роли агента-007, переносит зрителей в Россию. Одной из локаций шпионского боевика стал Санкт-Петербург. Так Бонд прилетает в аэропорт Пулково, а затем и вовсе разъезжает на танке по центру города. Только вот большинство материала на самом деле было отснято на студии в Англии. И все же некоторые виды Петербурга в «Золотом глазе» настоящие.

Анна Каренина

Год: 1997.

Страна: США, Россия, Великобритания.

Режиссер: Бернард Роуз.

В главных ролях: Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Молина, Миа Киршнер, Джеймс Фокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Анна Каренина»

Одну из многочисленных экранизаций «Анны Карениной» поставил британский режиссер Бернард Роуз. Главную героиню сыграла француженка Софи Марсо, а ее любовника Вронского — англичанин Шон Бин. Съемки при этом проходили в Санкт-Петербурге (например, в Зимнем дворце) и в таких пригородах, как Пушкин, Павловск и Петергоф. Кроме того, несколько сцен было отснято в Москве.

Брат

Год: 1997.

Страна: Россия.

Режиссер: Алексей Балабанов.

В главных ролях: Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Брат»

Криминальная драма Алексея Балабанова показывает зрителям Санкт-Петербург конца девяностых: по сюжету там живет старший брат главного героя Виктор. Сам Данила Багров гуляет вдоль набережной канала Грибоедова у Казанского собора и у памятника Медному всаднику на Сенатской площади. В кадр также попали и нетуристические локации, в частности Смоленское лютеранское кладбище и Сенной рынок.

Онегин

Год: 1998.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Марта Файнс.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс, Лина Хиди, Мартин Донован.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Онегин»

Еще один зарубежный фильм, который снимали в Санкт-Петербурге, и вновь — экранизация русской классики. На сей раз речь идет об «Онегине» Марты Файнс, главные роли в котором исполнили англичанин Рэйф Файнс и американка Лив Тайлер. Внимательные зрители могут узнать в кадре центр города: так, например, Татьяна живет в Доме Адамини, расположенном на углу Марсова поля.

Прогулка

Год: 2003.

Страна: Россия.

Режиссер: Алексей Учитель.

В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Прогулка»

По сюжету «Прогулки» трое молодых людей идут пешком по Санкт-Петербургу, так что город здесь представлен во всей красе. Главная героиня Ольга начинает свой путь на Невском проспекте, а затем знакомится с Лешей и его другом Петром. Вместе они гуляют по Дворцовой площади, поднимаются на Исаакиевский собор, а в финале оказываются на Васильевском острове.

Питер FM

Год: 2006.

Страна: Россия.

Режиссер: Оксана Бычкова.

В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Наталья Рева.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Питер FM»

Центральный персонаж лирической комедии «Питер FM» — молодой архитектор Максим, отсюда — фокус на видах Санкт-Петербурга. В первую очередь стоит отметить расположенный на Фонтанке Доходный дом Капустина, которым любуется главный герой. Но в кадре также можно разглядеть набережную канала Грибоедова, станцию метро «Чкаловская», Пять углов и другие петербургские локации.

Серебряные коньки

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Михаил Локшин.

В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки»

Действие исторической драмы «Серебряные коньки» разворачивается в Санкт-Петербурге в 1899 году, а в центре сюжета — история любви сына фонарщика Матвея и дочери сановника Алисы. Съемки фильма проходили в Михайловском замке, а в кадре также появляются Петропавловская крепость и Витебский вокзал. Кроме того, основным местом действия выступают замерзшие реки и каналы города.

Майор Гром: Чумной доктор

Год: 2021.

Страна: Россия.

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Главный герой супергеройского блокбастера «Майор Гром: Чумной доктор» служит в полиции Санкт-Петербурга. При этом роль участка «сыграл» Мраморный дворец, а, например, особняком Гречкина стал Елагин дворец. Также в фильме можно увидеть Дворцовую площадь, Большую морскую улицу, улицу Зодчего Росси и другие уголки Северной столицы.