10 фильмов, которые выйдут в российский прокат этой осенью

Несмотря на уход крупных голливудских студий, в отечественных кинотеатрах по-прежнему можно найти интересные новинки. Так, например, этой осенью в официальный прокат выйдут лауреаты и участники Каннского кинофестиваля, мелодрама с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, новая часть о приключениях медвежонка Паддингтона и многое другое. Но обо всем по порядку!

Субстанция

Год: 2024

Страна: Великобритания, США, Франция

Режиссер: Корали Фаржа

В главных ролях: Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Пепе Балдеррама

Дата премьеры в РФ: 19 сентября

Фото Кадр из фильма «Субстанция»

В этом году боди-хоррор француженки Корали Фаржа был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. В центре сюжета — 50-летняя Элизабет Спаркл, которая является лицом популярного фитнес-шоу. Когда ее собираются заменить на более юную телеведущую, женщина решает принять некий препарат, который должен ее омолодить, но у такого преображения есть своя цена.

Граф Монте-Кристо

Год: 2024

Страна: Франция, Бельгия

Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт

В главных ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт

Дата премьеры в РФ: 19 сентября

Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

В сентябре в кинотеатрах можно будет оценить очередную экранизацию великого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». На сей раз в Эдмона Дантеса, который стал жертвой заговора и провел в заточении в замке Иф целых 14 лет, перевоплотится французский актер Пьер Нинэ. Лауреат национальной премии «Сезар» знаком зрителям по таким лентам, как «Франц», «Обещание на рассвете» и «Черный ящик».

Другой человек

Год: 2024

Страна: США

Режиссер: Аарон Шимберг

В главных ролях: Себастиан Стэн, Рената Реинсве, Адам Пирсон, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг

Дата премьеры в РФ: 3 октября

Фото Кадр из фильма «Другой человек»

В октябре на экраны выйдет черная комедия, которая в рамках Берлинского кинофестиваля принесла Себастиану Стэну — звезде киновселенной Marvel — Серебряного медведя за лучшую мужскую роль. По сюжету молодой актер Эдвард соглашается на пластическую операцию, которая кардинально меняет его облик. Однако идеальная внешность не приносит мужчине удовлетворения, к тому же его прошлое неожиданно становится темой новой пьесы, которую вот-вот представят на театральной сцене.

Анора

Год: 2024

Страна: США.

Режиссер: Шон Бэйкер

В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян

Дата премьеры в РФ: 17 октября

Фото Кадр из фильма «Анора»

Американский фильма «Анора» может похвастаться не только Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля, но и знакомыми лицами в касте: среди них — наши соотечественники Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед») и Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). В центре истории — стриптизерша узбекского происхождения Анора, которая соглашается выйти замуж за сына олигарха Ваню. Разумеется, его родители против такого союза, и поездка молодых людей в Лас-Вегас превращается в настоящее приключение.

Ученик

Год: 2024

Страна: Канада, Дания, Ирландия

Режиссер: Али Аббаси

В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Катрин МакНалли

Дата премьеры в РФ: 24 октября

Фото Кадр из фильма «Ученик»

Еще один фильм с Себастианом Стэном, который осенью выйдет в российский прокат — это байопик «Ученик», центральным персонажем которого станет Дональд Трамп. Действие новинки развернется в то время, когда тот был еще начинающим бизнесменом, торгующим недвижимостью на Манхэттене. Наставником главного героя на пути к завоеванию Нью-Йорка становится одиозный адвокат Рой Кон.

Время жить

Год: 2024

Страна: Франция, Великобритания

Режиссер: Джон Краули

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж

Дата премьеры в РФ: 31 октября

Фото Кадр из фильма «Время жить»

За мелодраматический жанр этой осенью будут отвечать Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Номинанты на премию «Оскар» вместе снялись в картине «Время жить»: случайное столкновение (Альмут буквально сбила Тобиаса) навсегда меняет жизни молодых людей. Романтическая история перерастает в семейную идиллию, но все омрачает новость о тяжелой болезни главной героини. Удастся ли паре справиться с таким бременем? Скоро узнаем!

Ли

Год: 2023

Страна: Великобритания, США, Норвегия, Австралия, Ирландия, Сингапур

Режиссер: Эллен Керас

В главных ролях: Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О'Коннор, Андреа Райзборо

Дата премьеры в РФ: 7 ноября

Фото Кадр из фильма «Ли»

Байопик «Ли» впервые увидел свет еще осенью прошлого года: в сентябре 2023-го его представили зрителям на кинофестивале в Торонто, но до широкого проката он добрался только сейчас. На экране оскароносная Кейт Уинслет перевоплотится в легендарную Ли Миллер: во время Второй мировой войны бывшая модель с обложки Vogue переквалифицировалась в фотокорреспондента. Именно Миллер удалось заснять освобождение Парижа, а также концлагерей Бухенвальд и Дахау.

Еретик

Год: 2024

Страна: США

Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс

В главных ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Эль МакКиннон, Стефани Лавин

Дата премьеры в РФ: 14 ноября

Фото Кадр из фильма «Еретик»

Любителям хорроров стоит присмотреться к картине «Еретик», который доберется до российских кинотеатров в ноябре. По сюжету две представительницы мормонских миссионеров оказываются со своей миссией на пороге безобидного на первый взгляд джентльмена. Однако совсем скоро они оказываются в хитроумной ловушке, которая должна испытать их веру. Чтобы выбраться, девушкам предстоит пройти серию изощренных испытаний.

Конклав

Год: 2024

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Эдвард Бергер

В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн

Дата премьеры в РФ: 21 ноября

Фото Кадр из фильма «Конклав»

Драматическому триллеру о политических интригах в Ватикане уже прочат несколько номинаций на «Оскар», как минимум — в актерских категориях. Главной звездой новинки должен стать британец Рэйф Файнс: обладатель премии BAFTA за ленту «Список Шиндлера» и звезда киносаги о Гарри Поттере предстанет на экране в образе кардинала Ломели, занятого поисками преемника Папы Римского. Разумеется, в процессе он обнаружит так называемые скелеты в шкафу.

Приключения Паддингтона 3

Год: 2024

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Дагал Уилсон

В главных ролях: Бен Уишоу, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джим Бродбент

Дата премьеры в РФ: 28 ноября

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3»

Спустя семь лет в кинотеатры возвращается медвежонок Паддингтон! На сей раз полюбившийся многим зрителям персонаж наконец-то поедет в гости к тетушке Люси на родину в Перу. Сопровождать его будет приемная семья Браунов — и всем им предстоит опасное путешествие по Амазонке, ведь именно туда отправилась Люси, и теперь никто не может ее найти.