5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным зрителям

Отечественное кино принято ругать, но постоянное участие наших картин в престижных кинофестивалях и борьба за главные мировые награды доказывают, что все не так плохо. К мнению критиков также стоит добавить и популярность среди обычных зрителей.

Собрали несколько российских фильмов и один сериал, которые добились успеха у зарубежной публики.

«Ночной дозор», 2004

Рейтинг IMDb: 6.4

На странице ленты на «Кинопоиске» так и написано: «Фильм, доказавший, что российские блокбастеры не уступают голливудским». Фэнтези-картина о противостоянии сил Тьмы и Света по одноименному роману Сергея Лукьяненко собрала внушительную кассу на родине, а затем вышла в прокат по всему миру. В США «Ночной дозор» заработал более 1,5 млн долларов, в Германии — 4,3 млн, в Испании — 2,7 млн, в Мексике — около 1 млн.

В 2010 году фильм вошел в рейтинг ста лучших неанглоязычных проектов по версии британского журнала Empire, а культовый режиссер Квентин Тарантино однажды упомянул, что обожает «Ночной дозор». Кроме того, лента проложила Тимуру Бекмамбетову дорогу в Голливуд: уже через четыре года на экраны вышел его боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли, Морганом Фриманом и Джеймсом Макэвоем.

«Монгол», 2007

Рейтинг IMDb: 7.2

В 2008 году эпическая картина о становлении Чингисхана претендовала на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Казахстана, однако «Монгол» — это совместный проект Казахстана, Германии и России, а режиссером фильма выступил отечественный кинематографист Сергей Бодров.

Лента была выпущена в прокат в 30 странах и только в США собрала почти 6 млн долларов. Многие отмечают, что, помимо высокого качества самой картины, успеху «Монгола» поспособствовал популярный тогда азиатский сеттинг: в 2008 году на экраны вышли «Мумия: Гробница Императора Драконов» с Бренданом Фрейзером, «Запретное царство» с Джеки Чаном и Джетом Ли, а также мультфильм «Кунг-Фу Панда».

«Папа, сдохни», 2018

Рейтинг IMDb: 6.8

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes черная комедия Кирилла Соколова удерживает впечатляющие 97%. Для сравнения: рейтинг главных премьер последней недели — фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» — составляет 89% и 92%. Международных показов ленты «Папа, сдохни» было гораздо меньше, чем у «Ночного дозора» и «Монгола», но благодаря жанровым фестивалям она все же нашла своего зрителя.

В 2019 году портал SlashFilm включил картину в топ-10 лучших международных боевиков десятилетия наряду с индонезийским «Рейдом 2», южнокорейской «Злодейкой» и гонконгским «Ип Маном 2». А зарубежные пользователи социальной сети для киноманов Letterboxd отмечают, что «Папа, сдохни» понравится фанатам Квентина Тарантино, Гая Ричи и Эдгара Райта.

«Майор Гром: Чумной Доктор», 2021

Рейтинг IMDb: 6.3

Экранизация отечественного комикса покорила зрителей стримингового сервиса Netflix. В день премьеры «Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный топ, а также попал в десятку самых популярных фильмов в 65 странах. Кроме того, он остался в списке лучших и по итогам всего года, заняв 21-ю позицию в мировом рейтинге стриминга.

Впоследствии проект обзавелся приквелом «Гром: Трудное детство», который сразу же вышел онлайн, и сиквелом «Майор Гром: Игра»: его съемки закончились совсем недавно, и точная даты премьеры еще не объявлена.

«Эпидемия», 2018 — н. в.

Рейтинг IMDb: 7.2

Еще один российский проект, международный релиз которого состоялся на Netflix, — это триллер «Эпидемия» о вспышке неизвестного вируса. Многосерийный фильм две недели держался в рейтинге самых просматриваемых релизов по всему миру, а среди тех, кто оценил сериал, оказался популярный американский писатель Стивен Кинг. Король ужасов отметил операторскую работу и сравнил «Эпидемию» с классическими спагетти-вестернами.

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