6 российских фильмов, в свое время получивших «Оскар»

Заветную статуэтку выигрывали не только «прилизанные» Голливудские картины.

Для российского кинематографа «Оскар» — довольно редкая награда: отечественные картины не часто включают в шорт-лист премии, а фильмы, которые получали приз киноакадемии, можно пересчитать по пальцам. Однако такие все-таки есть. Предлагаем познакомиться с российскими и советскими фильмами, которые были признаны лучшими на Западе.

«Война и мир» (1965)

Гениальное произведение Льва Толстого глазами великого режиссера Сергея Бондарчука. История дворянских семей на фоне войны с Наполеоном известна каждому старшекласснику. В своей картине Бондарчук обходит стороной острые углы и неровности в образах романа и изображает героев такими, какими их рисовала советская литература, четко деля на положительных и отрицательных.

Примечательно, что за несколько лет до выхода советской киноленты в США вышла экранизация романа с Одри Хепберн и Генри Фонда. В СССР были так возмущены трактовкой классического сюжета и откровенной «клюквой», что решили снять свой ответ капиталистическому Западу.

«Москва слезам не верит» (1979)

Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в столицу в поисках того, что ищут люди во всех городах мира, — любви, счастья и достатка. Их судьба складывается по-разному: Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же мечтает поступить в институт и влюбиться. И когда возлюбленный оставляет ее с ребенком, она не опускает руки, а в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. Но вот любви по-прежнему нет. И в 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.

«Утомленные солнцем» (1994)

Солнечный летний день 1936 года. Молодая Страна Советов, полная энтузиазма, празднует четвертую годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собрались все — жена-красавица, непоседа-дочь, тесть (известный русский дирижер), другие родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье бьет через край, и кажется, что так будет всегда. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.

«Дерсу Узала» (1975)

В красивейших суровых таежных пейзажах разворачивается история освоения Уссурийского края времен Российской империи. Группа геологов во главе с Владимиром Арсеньевым встречает на своем пути нанайца Дерсу Узалу, который уже много лет один живет среди тигров, медведей и пронырливых китайцев, ворующих пушнину и женщин. Дерсу выражает мысли фольклорно, по-чукотски, так что иногда «моя его не понимай», но в словах старца много мудрости, той, без которой не выжить в безлюдных краях. Сам по себе он олицетворение симбиоза с природой: когда-то потеряв семью, Дерсу обрел ее снова в окружающем мире.

Режиссер Акира Куросава начинал работу над фильмом в Японии, но сюжет романа Владимира Арсеньева было сложно адаптировать к японским реалиям. С режиссером связались сотрудники посольства СССР и предложили снять фильм в России. Они аргументировали это тем, что телевидение в СССР пока развито не слишком хорошо, а своих сценаристов и режиссеров в стране не хватает.

«Разгром немецких войск под Москвой» (1942)

Советский документальный фильм об одном из знаковых событий Великой Отечественной войны — Битве за Москву.

«Старик и море» (1999)

Мультфильм на основе рассказа Эрнеста Хемингуэя. История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающим физические силы.

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