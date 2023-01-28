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Сегодня, 21:00

6 российских фильмов, в свое время получивших «Оскар»

Анастасия Кравченко
Светлана Матюшина
Киножурналист
Кадр из фильма «Москва слезам не верит».
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Заветную статуэтку выигрывали не только «прилизанные» Голливудские картины.

Для российского кинематографа «Оскар» — довольно редкая награда: отечественные картины не часто включают в шорт-лист премии, а фильмы, которые получали приз киноакадемии, можно пересчитать по пальцам. Однако такие все-таки есть. Предлагаем познакомиться с российскими и советскими фильмами, которые были признаны лучшими на Западе.

«Война и мир» (1965)

Кадр из фильма «Война и мир».

Гениальное произведение Льва Толстого глазами великого режиссера Сергея Бондарчука. История дворянских семей на фоне войны с Наполеоном известна каждому старшекласснику. В своей картине Бондарчук обходит стороной острые углы и неровности в образах романа и изображает героев такими, какими их рисовала советская литература, четко деля на положительных и отрицательных.

Примечательно, что за несколько лет до выхода советской киноленты в США вышла экранизация романа с Одри Хепберн и Генри Фонда. В СССР были так возмущены трактовкой классического сюжета и откровенной «клюквой», что решили снять свой ответ капиталистическому Западу.

Эпическая экранизация романа с гуманистическим посылом приковывает внимание своим размахом. Детальность и слаженность постановки салонных и батальных сцен поражает до сих пор, а актерский ансамбль заставляет еще глубже вникать в переживания героев Льва Толстого.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Москва слезам не верит» (1979)

Кадр из фильма «Москва слезам не верит».

Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в столицу в поисках того, что ищут люди во всех городах мира, — любви, счастья и достатка. Их судьба складывается по-разному: Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же мечтает поступить в институт и влюбиться. И когда возлюбленный оставляет ее с ребенком, она не опускает руки, а в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. Но вот любви по-прежнему нет. И в 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.

Ленту все чаще и чаще критикуют за нефеминистическую оптику в сюжетной линии героини Веры Алентовой. Если отбросить споры из-за возникающих «измов», то перед нами останется простая история о том, как три девушки искали счастья. Каждая своего и своими методами: одна по принципу «все и сразу», другая шла проторенной тропой, а третьей хотелось как лучше, а получилось как всегда.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Утомленные солнцем» (1994)

Кадр из фильма «Утомленные солнцем».

Солнечный летний день 1936 года. Молодая Страна Советов, полная энтузиазма, празднует четвертую годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собрались все — жена-красавица, непоседа-дочь, тесть (известный русский дирижер), другие родственники и друзья, домработницы и соседи. Веселье бьет через край, и кажется, что так будет всегда. И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится и не повторится уже никогда.

Несмотря на то что в центре сюжета история отдельной семьи в сталинскую эпоху, Михалкову удается выйти на широкий уровень обобщения. Лаконичные образы шаровой молнии и радуги обрамляют повествование, выхватывают его из исторического процесса и погружают во вневременное пространство. И только финальные титры напоминают: историю не переписать. Единственное, что еще в наших силах, — не допустить ее повторения.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Дерсу Узала» (1975)

Кадр из фильма «Дерсу Узала».

В красивейших суровых таежных пейзажах разворачивается история освоения Уссурийского края времен Российской империи. Группа геологов во главе с Владимиром Арсеньевым встречает на своем пути нанайца Дерсу Узалу, который уже много лет один живет среди тигров, медведей и пронырливых китайцев, ворующих пушнину и женщин. Дерсу выражает мысли фольклорно, по-чукотски, так что иногда «моя его не понимай», но в словах старца много мудрости, той, без которой не выжить в безлюдных краях. Сам по себе он олицетворение симбиоза с природой: когда-то потеряв семью, Дерсу обрел ее снова в окружающем мире.

Режиссер Акира Куросава начинал работу над фильмом в Японии, но сюжет романа Владимира Арсеньева было сложно адаптировать к японским реалиям. С режиссером связались сотрудники посольства СССР и предложили снять фильм в России. Они аргументировали это тем, что телевидение в СССР пока развито не слишком хорошо, а своих сценаристов и режиссеров в стране не хватает.

Трепетное отношение охотника к силе природы и вера в то, что каждая стихия подобна человеку, кажется отголоском прошлого, но по ходу сюжета доказывает свою цельность и актуальность. Снятая японским режиссером Акирой Куросавой живописная русская тайга в разные сезоны в очередной раз доказывает: последнее слово всегда за природой.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Разгром немецких войск под Москвой» (1942)

Кадр из фильма «Разгром немецких войск».

Советский документальный фильм об одном из знаковых событий Великой Отечественной войны — Битве за Москву.

Первый советский документальный фильм, получивший премию «Оскар», скорее носит историко-культурный и киноведческий интерес, нежели широкий зрительский. Однако стоит выделить час времени, чтобы не только увидеть своими глазами Битву за Москву, но и оценить подвиг фронтовых операторов, которые снимали кадры, рискуя собственными жизнями.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Старик и море» (1999)

Кадр из фильма «Старик и море».

Мультфильм на основе рассказа Эрнеста Хемингуэя. История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающим физические силы.

Ожившая живопись, которая покорила мир на стыке веков, продолжает удивлять своей лиричностью и драматизмом. Краткое визуальное путешествие в мир, созданный Александром Петровым по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя. Здесь сливаются небо и море, страсть и борьба, воля к жизни и неотвратимость гибели.
Светлана Матюшина
Киножурналист

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