Что вырезали из «Властелина колец»? 6 сцен и персонажей, которых не показали

В финальную версию фильмов удалось попасть не всем героям.

«Властелин колец» — сага из трех связанных единым сюжетом картин. В итоговую версию фильмов не вошло целых три часа. Режиссер Питер Джексон вырезал достаточно много сцен по разным причинам. Некоторые эпизоды могли значительно изменить восприятие общей картины.

Расскажем о самых неожиданных моментах, которые вырезали из картины. О многих из них стало известно благодаря 20-летию выхода первого фильма. Именно тогда авторы культовой саги приоткрыли завесу тайны.

Том Бомбадил и Золотинка

Самые бурные споры из года в год идут вокруг персонажей Тома Бомбадила и его жены Золотинки. Когда в 1955 году в свет вышла первая радиопостановка по книге, этих героев многие не поняли, ведь в произведении нет существенных деталей о них. А стихотворение «Приключения Тома Бомбадила» убирали из многих драматических постановок в театре, так как в них не видели особого смысла и влияния на главных героев и сюжет в целом. Вырезали персонажей и в мультфильме «Властелин Колец» Ральфа Бакши.

Также и Питер Джексон со своими коллегами долго спорил, нужно ли их вводить в сценарий и снимать. Есть информация, что на эти роли действительно отбирали актеров и даже кого-то в итоге снимали. Однако в фильме этих героев не оказалось.

При этом Том Бомбадил и Золотинка появлялись в игре Fellowship of the Ring.

Что еще вырезали из «Властелина колец»

Для пролога «Братства Кольца» сняли кадры, где Саурон пронзает ладонь клинком через сгусток расплавленного золота, чтобы смешать свою кровь с металлом. Но в итоговую версию их не взяли.

Пришлось отказаться и от большинства эпизодов с эльфийским королем Гил Галадом. Сначала Саурон избавился от него, взяв за шею и грубо оттолкнув. И так же он хотел убить Исильдура, именно поэтому потом и тянул к персонажу руку. Но многие зрители этого не поняли из-за вырезанной сцены.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца».

Были сняты и кадры отступления братства из Мории, а также атаки гоблинов на Лотлориэн. Есть сцена первой встречи Арагорна и Арвен. Кроме того, отсняли кадры разговора Леголаса и Древоборода. Но ничего из этого не включили в итоговую версию.

Пришлось отказаться и от постепенных изменений во внешности Фродо из-за артефакта силы. Они делали персонажа похожим на Голлума.

Вырезанный кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости».

В первоначальном сценарии Арвен сражается в Хельмовой Пади вместе с Арагорном. С ее героиней отсняли несколько батальных сцен, но в итоге отказались от этих материалов. Из-за этого возникают некоторые нестыковки.

Сам режиссер признавался, что снял большое количество сражений статистов в Хельмовой Пади. И изначально планировалось показать множество сцен сражений Эовин с Урук-Хаями в пещерах. А еще «Возвращение короля» планировали начать с приснившегося Арагорну кошмара.

На самом деле в вырезанных сценах нет ничего удивительного. Такое случается достаточно часто: сцен снимают больше, чем в итоге может вместить хронометраж. От одних кадров избавляются из-за необходимости сократить продолжительность фильма, от других — чтобы не перегружать картину. Но как бы там ни было, фанатам (особенно первоисточника) всегда любопытно, что еще могло попасть в экранизацию.

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