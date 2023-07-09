Сериалы, которые стоит посмотреть: 8 потенциальных номинантов на «Эмми»

12 июля станут известны претенденты на главную телевизионную премию. Сама церемония «Эмми» пройдет 18 сентября, а значит, еще есть время посмотреть главные сериалы года. Мы изучили прогнозы авторитетных изданий и собрали шоу, на которые стоит обратить внимание.

«Наследники»

Совсем недавно на HBO вышел заключительный сезон истории о семье Рой и их медиаимперии Waystar Royco. «Наследники» — один из самых успешных сериалов последних лет: в его активе уже есть несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Фото Кадр из сериала «Наследники».

В этом году шоу может побороться за победу в драматической категории, а среди потенциальных номинантов среди ведущих актеров отмечают Брайана Кокса, Кирана Калкина, Джереми Стронга и Сару Снук.

«Одни из нас»

Еще один проект HBO — экранизация популярной компьютерной игры. В ее активе уже есть три премии канала MTV: «ТВ-шоу года», «Лучший герой» и «Лучший дуэт на экране». Теперь «Одни из нас» определенно составят конкуренцию «Наследникам» в категории «Лучший драматический сериал», а Педро Паскаль и Белла Рэмзи — одни из фаворитов в актерских номинациях.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас».

Некоторые издания отмечают, что Паскаля могут отметить и за новый сезон «Мандалорца». Кроме того, ему может покориться и комедийная категория: критики единодушно хвалят выпуск Saturday Night Live с участием актера. Все скетчи доступны на YouTube.

«Медведь»

История о молодом шеф-поваре продолжает удерживать максимальный 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes (зрительская оценка превышает 90%). Первый сезон принес Джереми Аллену Уайту, известному зрителям по сериалу «Бесстыжие», несколько престижных наград за исключением «Эмми». Кто знает, может, в этом году «Медведя» ждет успех.

Фото Кадр из сериала «Медведь».

«Андор»

Приквел фильма «Изгой-один» пришелся по вкусу как критикам, так и зрителям, которые единогласно называют его лучшим сериалом по вселенной «Звездных войн». Исполнитель главной роли — мексиканский актер Диего Луна — немного теряется на фоне конкурентов, однако издание Variety прочит номинацию Энди Серкису в категории «Лучший приглашенный актер».

Фото Кадр из сериала «Андор».

Тем временем эксперты Los Angeles Time отмечают роль второго плана Стеллана Скарсгарда. Любопытно, что одним из конкурентов в этой категории может стать его сын Александр (за роль в уже упомянутых «Наследниках»).

«1923»

Спин-офф «Йеллоустоуна» повествует о семейной паре, пытающейся выжить на своем ранчо во времена Великой депрессии. Ведущие роли в сериале «1923» сыграли Харрисон Форд и Хелен Миррен. Именно их имена многие ожидают увидеть в актерских категориях.

Фото Кадр из сериала «1923».

«Шершни»

Суровый триллер о выживании школьниц после крушения самолета имеет достаточно высокие оценки, но пока ему не покорилась ни одна престижная теленаграда. В этом году может повезти Мелани Лински, причем актрисе прочат номинацию не только за главную роль в «Шершнях», но и за второстепенную — в «Одних из нас».

Фото Кадр из сериала «Шершни».

«Терапия»

Харрисон Форд успел сняться не только в пятом фильме об Индиане Джонсе и упомянутом ранее вестерне «1923», но и в комедийной новинке от создателей «Теда Лассо». «Терапия» рассказывает историю психолога, который пытается справиться со своей работой после трагической потери жены. И хотя главную роль исполнил Джейсон Сигел, издание Variety прочит победу Форду в категории «Лучший актер второго плана».

Фото Кадр из сериала «Терапия».

«Барри»

Билл Хейдер уже дважды выигрывал «Эмми» за образ бывшего морпеха и никудышного киллера, который случайно попадает на актерские курсы. В этом году сериал «Барри» подошел к концу, но четвертый сезон по-прежнему числится среди фаворитов наградного сезона.

Фото Кадр из сериала «Барри».

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