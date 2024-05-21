Что смотреть летом 2024 года: 6 главных сериальных премьер

Лето в киноиндустрии — далеко не самый оживленный период, и все-таки даже в эти месяцы популярные сериалы возвращаются в эфир со свежими эпизодами. Рассказываем, релиз каких проектов запланирован на это лето.

2 июня: «Мэр Кингстауна», 3-й сезон

Годы: 2021 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Стефен Т. Кэй, Гай Ферленд, Кларк Джонсон и другие.

В главных ролях: Джереми Реннер, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тэйлор Хэндли, Эмма Лейрд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»

Этим летом возвращается криминальный сериал «Мэр Кингстауна». Третий сезон продолжит историю вымышленного провинциального городка в штате Мичиган, в котором всеми делами заправляет влиятельное семейство МакЛаски. Главой Кингстауна является Майк МакЛаски в исполнении Джереми Реннера — звезды киновселенной Marvel и двукратного номинанта на «Оскар» («Повелитель бури», «Город воров»).

Одним из создателей «Мэра Кингстауна» стал Тейлор Шеридан — обладатель приза Каннского кинофестиваля за криминальную драму «Ветреная река» (все с тем же Джереми Реннером в главной роли) и номинант на «Оскар» за сценарий к ленте «Любой ценой» с Джеффом Бриджесом и Крисом Пайном.

4 июня: «Аколит», 1-й сезон

Годы: 2024 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Ханель М. Кулпеппер, Алекс Гарсия Лопес, Лесли Хэдланд и другие.

В главных ролях: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Джоди Тернер-Смит, Йонас Суотамо, Эми Цан.

Фото Кадр из сериала «Аколит»

4 июня на Disney+ стартует новый сериал по вселенной «Звездных войн». Действие «Аколита» развернется задолго до событий киносаги — в эпоху Расцвета Республики. А в центре сюжета окажутся рыцарь-джедай и его бывший падаван. При этом, по словам создателей проекта, «Аколит» в первую очередь будет посвящен истории возвышения ситхов.

Что касается актерского состава, то в новинке появятся звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ, Кэрри-Энн Мосс (Тринити из франшизы «Матрица»), Дафни Кин (Лора из супергеройского фильма «Логан» и Лира из сериала «Темные начала»), Амандла Стенберг (Рута из «Голодных игр»), Дин-Чарльз Чепмен (Томмен Баратеон из «Игры престолов») и многие другие.

13 июня: «Пацаны», 4-й сезон

Годы: 2019 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куйэд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

13 июня с четвертым сезоном в эфир вернутся «Пацаны». Напомним, что премьера новых серий была отложена в связи с голливудской забастовкой сценаристов. Однако теперь зрителям ничто не помешает в полной мере насладиться камбэком полюбившихся персонажей. Тем более что на днях стало известно о продлении «Пацанов» еще на один сезон.

Напомним, что действие сериала разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями не скрываются, как в других историях, а являются знаменитостями. И главные герои «Пацанов» намерены разоблачить корпорацию супергероев. В активе популярного шоу — премия «Сатурн», несколько номинаций на «Эмми» и премию Гильдии актеров, а также 94-е место в топ-250 «Кинопоиска».

16 июня: «Дом Дракона», 2-й сезон

Годы: 2022 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и другие.

В главных ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Еще один долгожданный камбэк — это второй сезон «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» дебютировал на HBO в августе 2022 года и сразу же принес создателям «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал», оставив позади «Корону», «Разделение», «Лучше звоните Солу» и «Озарк». Кроме того, личные номинации на различные премии получили Эмма Д'Арси, Милли Олкок и Мэтт Смит.

Новые эпизоды вновь перенесут зрителей в Вестерос, а в центре сюжета, как и в «Игре престолов», по-прежнему будет борьба за власть. Напомним, что еще в первом сезоне «Дома Дракона» страна разделилась на «черных» и «зеленых» — сторонников принцессы Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Разумеется, во втором сезоне их противостояние продолжится.

18 июля: «Кобра Кай», 6-й сезон

Годы: 2018 — 2024.

Страна: США.

Режиссеры: Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, Джош Хилд и другие.

В главных ролях: Ральф Маччио, Уильям Забка, Кортни Хенгелер, Шоло Маридуэнья, Тэннер Бьюкэнэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Кобра Кай»

Сериал «Кобра Кай», продолживший некогда популярную франшизу «Парень-каратист», вернется в эфир с шестым сезоном, который станет для проекта последним. Однако первая порция новых эпизодов выйдет на Netflix 18 июля, вторая — 28 ноября, а заключительная — и вовсе в следующем году (точная дата релиза станет известна позднее).

Проект повествует о бывших соперниках Джонни Лоуренсе и Дэниеле ЛаРуссо, которых сыграли актеры из оригинальной франшизы — Уильям Забка и Ральф Маччио. По сюжету один из них решает возродить школу карате под названием «Кобра Кай». В активе сериала — номинации на «Эмми» (победа в комедийной категории тогда вполне предсказуемо досталась «Теду Лассо») и Премию гильдии актеров.

8 августа: «Академия «Амбрелла», 4-й сезон

Годы: 2019 — 2024.

Страна: США.

Режиссеры: Джереми Уэбб, Пако Кабесас, Эллен Кёрас и другие.

В главных ролях: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Академия «Амбрелла»

«Академия «Амбрелла» тоже подходит к концу: в августе на Netflix выйдет заключительный (четвертый по счету) сезон супергеройского сериала. Экранизация одноименной серии комиксов, среди создателей которых значится солист My Chemical Romance Джерард Уэй, познакомила зрителей с командой детей со сверхспособностями. Повзрослев, герои преодолели разногласия и вновь объединились ради спасения мира.

В финальных сериях, конечно же, вернутся уже знакомые персонажи — Ваня (Эллиот Пейдж), Лютер (Топ Хоппер), Диего (Дэвид Кастанеда), Эллисон (Эмми Рейвер-Лэмпман), Клаус (Роберт Шиэн) и Номер Пять (Эйдан Галлахер), а вот среди новичков сезона — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас») и Меган Маллалли («Уилл и Грэйс»).