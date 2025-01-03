8 самых ожидаемых сериалов 2025 года

Наступивший год готовит много интересных новинок, но сегодня поговорим об уже полюбившихся зрителям историях. В 2025-м на телеэкраны вернется множество популярных сериалов. Среди них — экранизация компьютерной игры «Одни из нас», научно-фантастический хит «Очень странные дела», драмеди «Медведь» и многое другое.
Год: 2022 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц и другие.
В главных ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,7.
Одна из первых новинок года — второй сезон научно-фантастической драмы «Разделение», который стартует на Apple TV+ уже 17 января. В центре сюжета — технологическая корпорация Lumon Industries. Один из ее сотрудников Марк соглашается на процедуру, в ходе которой рабочие воспоминания отделяют от обычных, но вскоре мужчина начинает сомневаться в своем выборе.
Стоит отметить, что большинство эпизодов первого сезона снял актер и режиссер Бен Стиллер, более известный по своим комедийным работам. Ну а в копилке проекта — семь номинаций на «Эмми», три номинации на «Золотой глобус» и две номинации на премию Гильдии актеров.
Год: 2021 — ...
Страна: США.
Режиссер: Майк Уайт.
В главных ролях: Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Уолтон Гоггинс, Эйми Лу Вуд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 8,0.
16 февраля на канале HBO начнется показ третьего сезона драмеди «Белый лотос». На сей раз действие развернется в Таиланде. Однако в центре сюжета по-прежнему будут постояльцы и сотрудники роскошного отеля сети «Белый лотос». Среди новых лиц — кей-поп-звезда Лиса, Эйми Лу Вуд из «Сексуального просвещения» и Уолтон Гоггинс из «Фоллаут».
Два предыдущих сезона «Белого лотоса» были отмечены двумя «Золотыми глобусами», двумя премиями Гильдии актеров, шестью «Эмми», а также премией канала MTV. Удастся ли третьей главе шоу повторить этот успех? Скоро узнаем!
Год: 2022 — 2025.
Страна: США.
Режиссеры: Тоби Хэйнс, Ариел Кляйман, Бенджамин Карон и другие.
В главных ролях: Диего Луна, Алан Тьюдик, Кайл Соллер, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,4.
22 апреля на Disney+ стартует второй сезон «Андора» — одного из многосерийных проектов по вселенной «Звездных войн». Уже известно, что его сюжет плавно подведет зрителей к событиям фильма «Изгой-один».
Первый сезон проекта заработал «Сатурн» в категории «Лучший телесериал нового жанра», а также номинации на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров. Также стоит отметить, что на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Андора» составляет впечатляющие 96% от критиков и 87% от зрителей.
Год: 2016 — 2025.
Страна: США.
Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.
В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.
Рейтинг IMDb: 8,7.
С финальным сезоном на стриминговый сервис Netflix вернутся и «Очень странные дела». Создатели сериала готовы поставить точку в загадочной истории городка Хоукинс и его жителей, среди которых — девочка-подросток со сверхъестественными способностями по прозвищу Одиннадцать. Точная дата премьеры пока неизвестна.
Предыдущие эпизоды «Очень странных дел» заработали две премии Гильдии актеров, пять «Сатурнов» и восемь премий канала MTV, а также четыре номинации на «Золотой глобус» и девять номинаций на «Эмми».
Год: 2018 — 2025.
Страна: США.
Режиссеры: Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига и другие.
В главных ролях: Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп, Гриффин Мэтьюз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Еще один проект платформы Netflix, который движется к финалу, — это психологический триллер «Ты». Дату выхода последнего сезона анонсируют чуть позже, но сюжет по-прежнему будет вращаться вокруг маньяка Джо Голдберга в исполнении Пенна Бэджли.
В копилке проекта не так много престижных наград: лишь пара номинаций на «Сатурн» и премию канала MTV. Однако зрителям история серийного сталкера явно пришлась по вкусу.
Годы: 2022 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и другие.
В главных ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,1.
Ожидается, что в 2025-м зрители увидят и новый сезон «Уэнсдэй». Среди режиссеров и продюсеров сериала числится Тим Бертон. К роли Уэнсдей Аддамс вернется Дженна Ортега, а среди новых лиц второго сезона — обладатель «Золотого глобуса» Стив Бушеми, звезда «Доктора Кто» Билли Пайпер, а также Леди Гага.
Вышедший в 2022 году первый сезон «Уэнсдэй» принес создателям два «Сатурна», премию канала MTV и номинации на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.
Годы: 2022 — ...
Страна: США.
Режиссеры: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф и другие.
В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Лиза Колон-Зайас, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,5.
Скорее всего, стоит ждать и новых эпизодов драмеди «Медведь». Известно, что часть четвертого сезона отсняли практически одновременно с третьим, который вышел на Hulu в июне 2024-го. Джереми Аллен Уайт снова перевоплотится в шеф-повара Карми Берзатто, пытающегося удержать на плаву свой ресторанчик в Чикаго.
«Медведь» — один из самых титулованных сериалов в сегодняшней подборке: он может похвастаться четырьмя «Золотыми глобусами», четырьмя премиями Гильдии актеров и сразу двенадцатью «Эмми».
Годы: 2023 — ...
Страна: Канада, США.
Режиссеры: Марк Майлод, Нил Дракманн, Питер Хор и другие.
В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Кейтлин Дивер, Изабела Мерсед, Кэтрин О'Хара.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,7.
С новыми эпизодами вернется и экранизация популярной компьютерной игры «Одни из нас». Джоэл и Элли, которых сыграли Педро Паскаль и Белла Рэмзи, продолжат борьбу за выживание в постапокалиптическом мире. Среди новичков второго сезона — Кейтлин Дивер в образе Эбби и Изабела Мерсед в образе Дины, а также звезда франшизы «Один дома» Кэтрин О'Хара.
Дебютный сезон «Одних из нас» был отмечен двумя «Эмми», двумя премиями Гильдии актеров, тремя премиями канала MTV и «Сатурном» в категории «Лучший телесериал в жанре хоррор», а также тремя номинациями на «Золотой глобус».