8 самых ожидаемых сериалов 2025 года

Наступивший год готовит много интересных новинок, но сегодня поговорим об уже полюбившихся зрителям историях. В 2025-м на телеэкраны вернется множество популярных сериалов. Среди них — экранизация компьютерной игры «Одни из нас», научно-фантастический хит «Очень странные дела», драмеди «Медведь» и многое другое.

Разделение (2-й сезон)

Год: 2022 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц и другие.

В главных ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Разделение» / реж. Бен Стиллер, Ифа Макардл и др. / Apple TV+

Одна из первых новинок года — второй сезон научно-фантастической драмы «Разделение», который стартует на Apple TV+ уже 17 января. В центре сюжета — технологическая корпорация Lumon Industries. Один из ее сотрудников Марк соглашается на процедуру, в ходе которой рабочие воспоминания отделяют от обычных, но вскоре мужчина начинает сомневаться в своем выборе.

Стоит отметить, что большинство эпизодов первого сезона снял актер и режиссер Бен Стиллер, более известный по своим комедийным работам. Ну а в копилке проекта — семь номинаций на «Эмми», три номинации на «Золотой глобус» и две номинации на премию Гильдии актеров.

Белый лотос (3-й сезон)

Год: 2021 — ...

Страна: США.

Режиссер: Майк Уайт.

В главных ролях: Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Уолтон Гоггинс, Эйми Лу Вуд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Белый лотос» / реж. Майк Уайт / HBO

16 февраля на канале HBO начнется показ третьего сезона драмеди «Белый лотос». На сей раз действие развернется в Таиланде. Однако в центре сюжета по-прежнему будут постояльцы и сотрудники роскошного отеля сети «Белый лотос». Среди новых лиц — кей-поп-звезда Лиса, Эйми Лу Вуд из «Сексуального просвещения» и Уолтон Гоггинс из «Фоллаут».

Два предыдущих сезона «Белого лотоса» были отмечены двумя «Золотыми глобусами», двумя премиями Гильдии актеров, шестью «Эмми», а также премией канала MTV. Удастся ли третьей главе шоу повторить этот успех? Скоро узнаем!

Андор (2-й сезон)

Год: 2022 — 2025.

Страна: США.

Режиссеры: Тоби Хэйнс, Ариел Кляйман, Бенджамин Карон и другие.

В главных ролях: Диего Луна, Алан Тьюдик, Кайл Соллер, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Андор» / реж. Тоби Хэйнс, Ариел Кляйман и др. / Disney+

22 апреля на Disney+ стартует второй сезон «Андора» — одного из многосерийных проектов по вселенной «Звездных войн». Уже известно, что его сюжет плавно подведет зрителей к событиям фильма «Изгой-один».

Первый сезон проекта заработал «Сатурн» в категории «Лучший телесериал нового жанра», а также номинации на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров. Также стоит отметить, что на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Андора» составляет впечатляющие 96% от критиков и 87% от зрителей.

Очень странные дела (5-й сезон)

Год: 2016 — 2025.

Страна: США.

Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела» / реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер и др. / Netflix

С финальным сезоном на стриминговый сервис Netflix вернутся и «Очень странные дела». Создатели сериала готовы поставить точку в загадочной истории городка Хоукинс и его жителей, среди которых — девочка-подросток со сверхъестественными способностями по прозвищу Одиннадцать. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Предыдущие эпизоды «Очень странных дел» заработали две премии Гильдии актеров, пять «Сатурнов» и восемь премий канала MTV, а также четыре номинации на «Золотой глобус» и девять номинаций на «Эмми».

Ты (5-й сезон)

Год: 2018 — 2025.

Страна: США.

Режиссеры: Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига и другие.

В главных ролях: Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп, Гриффин Мэтьюз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из сериала «Ты» / реж. Сильвер Три, Джон Скотт и др. / Netflix

Еще один проект платформы Netflix, который движется к финалу, — это психологический триллер «Ты». Дату выхода последнего сезона анонсируют чуть позже, но сюжет по-прежнему будет вращаться вокруг маньяка Джо Голдберга в исполнении Пенна Бэджли.

В копилке проекта не так много престижных наград: лишь пара номинаций на «Сатурн» и премию канала MTV. Однако зрителям история серийного сталкера явно пришлась по вкусу.

Уэнсдэй (2-й сезон)

Годы: 2022 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и другие.

В главных ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй» / реж. Тим Бёртон, Пако Кабесас и др. / Netflix

Ожидается, что в 2025-м зрители увидят и новый сезон «Уэнсдэй». Среди режиссеров и продюсеров сериала числится Тим Бертон. К роли Уэнсдей Аддамс вернется Дженна Ортега, а среди новых лиц второго сезона — обладатель «Золотого глобуса» Стив Бушеми, звезда «Доктора Кто» Билли Пайпер, а также Леди Гага.

Вышедший в 2022 году первый сезон «Уэнсдэй» принес создателям два «Сатурна», премию канала MTV и номинации на «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.

Медведь (4-й сезон)

Годы: 2022 — ...

Страна: США.

Режиссеры: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф и другие.

В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Лиза Колон-Зайас, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Скорее всего, стоит ждать и новых эпизодов драмеди «Медведь». Известно, что часть четвертого сезона отсняли практически одновременно с третьим, который вышел на Hulu в июне 2024-го. Джереми Аллен Уайт снова перевоплотится в шеф-повара Карми Берзатто, пытающегося удержать на плаву свой ресторанчик в Чикаго.

«Медведь» — один из самых титулованных сериалов в сегодняшней подборке: он может похвастаться четырьмя «Золотыми глобусами», четырьмя премиями Гильдии актеров и сразу двенадцатью «Эмми».

Одни из нас (2-й сезон)

Годы: 2023 — ...

Страна: Канада, США.

Режиссеры: Марк Майлод, Нил Дракманн, Питер Хор и другие.

В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Кейтлин Дивер, Изабела Мерсед, Кэтрин О'Хара.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас» / реж. Марк Майлод, Нил Дракманн и др. / HBO:

С новыми эпизодами вернется и экранизация популярной компьютерной игры «Одни из нас». Джоэл и Элли, которых сыграли Педро Паскаль и Белла Рэмзи, продолжат борьбу за выживание в постапокалиптическом мире. Среди новичков второго сезона — Кейтлин Дивер в образе Эбби и Изабела Мерсед в образе Дины, а также звезда франшизы «Один дома» Кэтрин О'Хара.

Дебютный сезон «Одних из нас» был отмечен двумя «Эмми», двумя премиями Гильдии актеров, тремя премиями канала MTV и «Сатурном» в категории «Лучший телесериал в жанре хоррор», а также тремя номинациями на «Золотой глобус».