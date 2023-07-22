«Барби» с Марго Робби уже на экранах. Каким вышел фильм?

Осторожно: спойлеры!

Наконец в прокат вышел долгожданный летний хит от именитого режиссера, противоречивый и несовершенный, но от того не менее прекрасный. Увы, я говорю не про очередное кино от Кристофера Нолана — сегодня обзор посвящен «Барби».

Признаться честно, все вышесказанное совершенно справедливо в отношении нашей темы обсуждения. «Барби» — оригинальный фильм, который безусловно запомнится зрителям. Насыщенное кино, умело балансирующее на грани между высокобюджетной рекламой Mattel со звездами первой величины и ироничным произведением, умело высмеивающим главного заказчика.

Казалось бы, с какой музыки должен начаться фильм про самую известную куклу современности? Режиссер фильма Гретта Гервиг обманывает любые ожидания неподготовленного зрителя, пришедшего на сеанс с детьми или же благодаря интернет феномену «Барбенгеймера». Музыка Рихарда Штрауса и открывающая сцена, копирующая аналогичный эпизод «Космической Одиссеи 2001», снятой Стэнли Кубриком, задают тон всем дальнейшим событиям, наполненным иронией и стебом (хотя местами и беззубым).

Фото Кадр из фильма «Барби»

В интерпретации Гервиг обезьян заменили маленькие девочки, которым до появления игрушки от корпорации Mattel доводилось играть лишь с куклами младенцев, а место загадочного монолита заняла огромная Марго Робби в образе легенды рынка игрушек. Меня открывающая сцена очень впечатлила!

О чем фильм

Марго Робби, как и ее Кен Райан Гослинг, прекрасны в своих ролях. Оба актера — отличный выбор на роль иконических игрушек, а Гослинг в какой-то момент и заберет все ваше внимание с сердцем в придачу.

Сама же история стартует с того, что самая стереотипная Барби (это ее название, и она им, кажется, даже гордится) вдруг на вечеринке задумывается о смерти. Потом, как по накатанной, в ее идеальную жизнь врываются ужасные для пластиковой красотки проблемы, среди которых холодный душ, падение с крыши, пригоревший тост, прокисшее молоко и самое страшное — плоская, а не всегда приподнятая на носочек, ступня, и даже целлюлит на бедрах.

Фото Кадр из фильма «Барби»

За ответами на вопросы героиня отправляется к местной мудрой отшельнице — Странной Барби. Корень проблем оказывается в эмоциональной связи девочки, которая играет героиней Марго Робби где-то в нашем мире, и самой Барби. Девочка грустит и злится — это отражается и на состоянии Барби. Чтобы разобраться в проблеме, Барби придется совершить путешествие из идеального пасторального Барбиленда в реальный, чуть менее пасторальный Лос-Анджелес. Вместе с ней в путь отправляется и Кен-Гослинг, и выводы из этого путешествия у двух героев будут совершенно противоречивые.

Фото Кадр из фильма «Барби»

В своей одиссее героиня Робби не только найдет свою владелицу в реальном мире (тут зрителя ждет интересный поворот), но и посетит штаб-квартиру корпорации Mattel. Там она столкнется с правлением компании, состоящим сплошь из богатых белых мужчин, во главе которых стоит безымянный персонаж в исполнении комика Уилла Феррелла, а не из успешных женщин, как ожидала Барби.

Проблематика фильма

Пожалуй, линия топ-менеджеров главного заказчика кинокартины является тем самым примером беззубой сатиры. Несмотря на хорошее начало и прекрасные аллюзии, (например, опенспейс обычных работяг напоминает интерьеры из антиутопии «1984» или же офисы имперских служащих из сериала «Андор» по «Звездным Войнам»), со временем линия злодеев из Mattel теряется и будто бы растворяется к концовке фильма. Хотя правдивая тирада девочки-подростка из реального мира о капитализме, которую она вывалила на неподготовленную к такому Барби, скорее всего, вызовет у вас задумчивое «хм». Да и в финале топ-менеджеры соглашаются создать обычную куклу Барби просто потому, что это принесет им кучу денег, а не из добрых побуждений.

Несмотря на всю спорность и метания между заказным кино и авторским высказыванием, у «Барби» невероятно хорошо получается шутить: что специально отведенные для этого сцены, что контекстуальный юмор — все моменты отлично попадают в цель и не смотрятся глупо. Как девушка, во многих моментах я просто в голос смеялась с реалистичности сцен: например, когда парень детально объясняет тебе сюжет фильма или самозабвенно поет песни под гитару.

Как Барбиленд представляет собой вывернутую наизнанку реальность, где правят свободные и успешные женщины, которые просыпаются с идеальной укладкой, так и Гретта Гервиг выворачивает откровенно заказной проект и наполняет его идеями, порой иронизируя не только над корпорацией, но даже над собой и своим местом в этой игре.

Увы, феминистический посыл фильма был, если можно так сказать, огрублен, и основные проблемы современного общества описываются слишком крупными мазками. Хотя, учитывая изобретательность авторов и то, сколько идей они умудрились уместить в фильм, идущий меньше двух часов, не факт, что развитие и правда несомненно важной темы сработало бы как надо.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Герой Райана Гослинга, который всегда был на вторых ролях в Барбиленде, преисполняется энергией в реальном мире, где его как мужчину замечают и даже, к его величайшему восторгу, спрашивают: «Который час?». Он пытается влиться в мир патриархата там, в Лос-Анджелесе, но, потерпев фиаско, решает изменить правила игры и последовать фразе «Если Барбиленд не идет к патриархату, то патриархат придет в Барбиленд».

Дальше будут спойлеры, так что рекомендуем не читать, если вы хотите посмотреть «Барби» без знаний о фильме.

Возвращение героев в родной мир обернется масштабными изменениями. Идеальный блондин Кен, насмотревшись на власть мужчин Лос-Анджелеса (и немножечко на коней Лос-Анджелеса), решится на бунт в идеальном Барбиленде и приведет к власти своих тезок. До этого момента у Кенов даже не было своих домов (они жили на пляже), а главным желанием каждого из них было заслужить хотя бы кивок от окружающих Барби.

Фото Кадр из фильма «Барби»

В этот момент образ чудаковатого безответно влюбленного Кена трансформируется в карикатурного маскулинного мачо. Райан Гослинг надевает «сутенерскую» шубу и перестраивает розовые домики Барби в холостяцкие «пацанские» берлоги.

Фото Кадр из фильма «Барби»

А героини, которые до этого были президенткой, лауреаткой Нобелевской премии по физике и обладательницей Пулитцеровской премии (да, мы все еще говорим о Барби), начинают подносить пиво и восхищаться мускулистыми друзьями. Кены вырезают головы коней на горе Рашмор и готовятся внести изменения в Конституцию, закрепить свой «кентриархат» в Барбиленде.

Недоволен сменой парадигмы лишь Алан, друг Кена и уникальный персонаж в образе Майкла Серы, который позднее примкнет к Барби и ее сопротивлению.

Фото Кадр из фильма «Барби»

В конце концов идеальный патриархат не сможет победить «барбиархат», а спровоцированный Барби раздор среди кукольных мужчин приведет их к осознанию себя и окончится великолепным музыкальным номером с запоминающейся песней. Да, Райан Гослинг поет в фильме и делает это великолепно. В итоге Кен Гослинга в толстовке «Я кенодостаточный» признает, что он современный мужчина и может плакать и вполне себе жить без Барби.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Несмотря на все противоречия между Кенами и Барби, концовка примирит их, а заодно и боссов Mattel и героинь из реального мира. В конце зрителей ждет пафосная сцена, похожая на встречу Гарри Поттера с Дамблдором на вокзале Кингс-Кросс в «Дарах смерти». Однако форточку открывать не придется — юмор финала внесет свежий воздух в этот затянутый после практически двух часов стендапа душноватый момент.

Итоги

Место Гретты Гервиг в этом фильме, как мне показалось, озвучила Странная Барби практически в начале фильма: «Это Mattel, их правила, я тут ни при чем».

Фото Кадр из фильма «Барби»

Действительно, в этом фильме не будет сложных героинь, которых Гервиг талантливо демонстрирует, например, в «Леди Берд» или «Маленьких женщинах». Но Барби точно нельзя назвать посредственным и пустым фильмом. Если это и реклама, то самая талантливая из тех, что вы могли себе представить.

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