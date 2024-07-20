Выбор редакции: 7 сериалов, которые мы не устаем пересматривать

Киноавторы раздела «Стиль жизни» регулярно рассказывают читателям о новых фильмах и сериалах. Сегодня же команда поделится своими любимыми многосерийными проектами. Уже проверенная годами классика и свежие хиты — в подборке нашлось место самым разнообразным историям.
Годы: 1963-...
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Джоди Уиттакер, Шути Гатва.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,6.
Британский научно-фантастический сериал «Доктор Кто» вышел в эфир 23 ноября 1963 года. Первым Доктором — инопланетянином с двумя сердцами и машиной времени под названием ТАРДИС — стал Уильям Хартнелл.
Впоследствии эту роль исполнили еще с десяток актеров, а Дэвид Теннант и вовсе удостоился этой чести дважды (он сыграл Десятого и Четырнадцатого Докторов). Сегодня культовый образ закреплен за Шути Гатвой — звездой «Сексуального просвещения», также успевшим засветиться в «Барби».
В 12-й серии 10-го сезона Питер Капальди выдал, как по мне, выдающийся монолог о мотивации персонажа. Доктор делает то, что делает, не ради победы, не потому что это легко, а потому что это правильно и достойно. Достаточно сложно преподносить подобные идеи, не перебрав с пафосом, но по большей части сериалу это с блеском удается.
За долгие годы в отдельных эпизодах «Доктора Кто» снялась целая россыпь ныне известных (а тогда — еще совсем молодых) актеров — например, номинанты на «Оскар» Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд, а также обладатель заветной статуэтки Дэниэл Калуя. Кроме того, в кадре появлялись певица Кайли Миноуг, телеведущий Джеймс Корден и даже бывший агент 007 Тимоти Далтон.
Годы: 2015-2019.
Страна: США.
В главных ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Мартин Вальстрем, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,5.
«Мистер Робот» — это многосерийный технотриллер, захватывающий с первого эпизода. Название может слегка отпугнуть неподготовленную аудиторию, но, по сути, все просто: это история маленького человека, вступившего в бой со всепоглощающей корпорацией.
Сериал «Мистер Робот» повествует о молодом программисте и кибермстителе Эллиоте Алдерсоне. Главная роль принесла Рами Малеку престижную телевизионную награду «Эмми», а также номинации на Премию Гильдии актеров и «Золотой глобус».
Одна из лучших ролей Рами Малека. Минимальными выразительными средствами ему приходится воплощать образ замкнутого травмированного персонажа с диссоциативным расстройством личности. Сериал показывает, как человек, обладающий незаурядными способностями и ужасным прошлым, не может найти себе места в настоящем.
К слову, два «Золотых глобуса» в копилке проекта все же имеются: в 2016 году «Мистер Робот» выиграл в категории «Лучший драматический сериал» (позади остались «Игра престолов» и «Нарко»), а Кристиан Слэйтер был отмечен в категории «Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма на ТВ».
Пронзительный сценарий, тонкая режиссура и талантливые актеры. Меломаны точно оценят саундтреки проекта. В разные сезоны звучат песни The Cure, Sonic Youth и других легендарных групп. Например, в начале проекта If You Go Away Нила Даймонда подчеркивает внутренний конфликт главного героя.
Годы: 2022-...
Страна: США.
В главных ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,7.
Каждый хоть раз мечтал о том, чтобы не приносить работу домой. В «Разделении» у персонажей есть такая возможность. В мире этого сериала, пройдя специальную процедуру, люди перестают помнить о своей личной жизни на работе и забывают о своих профессиональных навыках, уходя домой.
Одним из режиссеров научно-фантастического хита выступил комик Бен Стиллер. Это далеко не первая попытка известного актера поработать по ту сторону камеры, однако именно «Разделение» принесло ему дебютную номинацию в режиссерской категории: речь идет о премии «Эмми» в 2022 году.
На несколько престижных наград претендовал и исполнитель ведущей роли Адам Скотт, знакомый многим зрителям по ситкому «Парки и зоны отдыха».
Тяжело переживая утрату жены, главный герой проекта идет на «разделение», надеясь не чувствовать боль хотя бы в офисе. Сейчас готовится второй сезон сериала, и, вероятно, персонажи в какой-то момент придут к тому, что даже болезненный опыт бесценен, ведь без него люди будут бесконечно повторять свои ошибки.
Стоит отметить, что в первом сезоне также снялись такие именитые актеры, как Джон Туртурро, в активе которого имеется две награды Каннского кинофестиваля, и оскароносные Кристофер Уокен и Патриша Аркетт. В новых эпизодах ожидается появление звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи и номинанта на «Оскар» Боба Балабана.
Это действительно один из самых интригующих проектов последних лет — чтобы разобраться, что происходит, можно пересматривать его снова и снова.
Годы: 2001-2010.
Страна: США.
В главных ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли, Нил Флинн, Джуди Рейес.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Старый добрый ситком, который отлично состарился в отличие от, например, «Как я встретил вашу маму». Обычно сериалы про больницу драматичные и обещают зрителю «стекло», но этот — будто коробка с котятами: лечит от депрессии, хандры или разбитого сердца!
Знаковый проект о работе молодых врачей до сих пор держится в списке 250 лучших сериалов на «Кинопоиске», причем на 19-м месте. Однако в плане престижных наград «Клинике» повезло не так сильно, как с любовью зрителей: в активе ситкома — лишь пара номинаций на «Эмми» и три личные номинации Зака Браффа на «Золотой глобус».
Главные герои — интерны Джей Ди, Терк и Эллиот — станут вашими лучшими друзьями на добрые 168 серий. Эпизоды удобно включать в любое время дня и ночи из-за небольшого хронометража. Главное — это не смотреть последний сезон: он получился не очень.
Как и уже упомянутый выше «Доктор Кто», сериал «Клиника» собрал целую россыпь известных актеров, которые засветились в отдельных эпизодах: среди них — Мэттью Перри, Брендан Фрейзер, Райан Рейнолдс и многие другие.
Годы: 2022.
Страна: Великобритания.
В главной роли: Дайан Морган.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,1.
По сюжету Филомена Канк интервьюирует ученых и рассказывает историю планеты Земля. Звучит достаточно скучно, если бы не героиня в исполнении британской актрисы и комика Дианы Морган. Канк — непрофессиональный интервьюер и откровенно глупый человек, а ее подход к объяснению тех или иных фактов ставит в тупик всех гостей.
Создателем сериала «Канк на Земле» выступил английский сценарист и продюсер Чарли Брукер, который подарил миру антологию «Черное зеркало». По сюжету Филомена Канк общается с реальными учеными — историками, археологами, филологами, политологами и другими.
«Канк на Земле» — это не первый проект с участием Филомены. До этого персонаж уже появлялся на британском телевидении в проектах под названием «Канк о Рождестве» и «Канк о Британии», а история про короля Артура и ложку широко завирусилась в интернете.
Образ Филомены Канк принес Дайан Морган номинацию на премию BAFTA в области телевидения, однако в категории «Лучшая комедийная актриса» ее обошла Шиван Максуини из сериала «Девчонки из Дерри».
Рассказ о развитии человеческой цивилизации никогда не был настолько абсурдным, стыдным и невероятно смешным. Сложно представить что-то веселее, кроме разве что главного техно-хита 1989 года выпуска от группы Technotronic под названием Pump Up the Jam.
Годы: 2016-2019.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Фиби Уоллер-Бридж, Шан Клиффорд, Оливия Колман, Бретт Гельман, Эндрю Скотт, Дженни Рейнсфорд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,7.
«Дрянь» рассказывает историю молодой девушки, регулярно попадающей в интересные ситуации. Сериал не стесняется поднимать животрепещущие темы, при этом демонстрировать их с тех ракурсов, к которым редко прибегают создатели подобных проектов. Каждая девушка узнает в героине себя хотя бы один раз. Или много раз.
Комедийный сериал «Дрянь» стал звездным часом Фиби Уоллер-Бридж. Взяв за основу одноименный моноспектакль, она в качестве сценариста и одного из продюсеров перенесла историю на телеэкраны. И, конечно же, сыграла главную роль.
Веселый, остроумный и откровенный мини-сериал, ставший феноменом и абсолютно заслуженно собравший ворох наград. Также проект подарил миру одного из самых привлекательных экранных священников в исполнении Эндрю Скотта.
Образ яркой остроумной женщины принес Фиби Уоллер-Бридж «Золотой глобус», «Эмми» и Премию Гильдии актеров. Сам же проект «Дрянь» назвали лучшим комедийным сериалом на «Золотом глобусе» и «Эмми». Сейчас он находится на 67-м месте в топ-250 лучших сериалов на «Кинопоиске».
Годы: 2018.
Страна: США.
В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Кейт Сигел, Оливер Джексон-Коэн, Виктория Педретти.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,5.
Жанр хоррор может отпугнуть многих, однако, несмотря на сверхъестественную составляющую, в этом сериале гораздо больше человеческого, чем в «обычных» драмах. Те самые призраки — это лишь метафора, которая помогает глубже раскрыть взаимоотношения родителей и детей, братьев и сестер, супружеских пар, друзей и так далее.
«Призрак дома на холме» — это вольная экранизация одноименного романа Ширли Джексон. В центре сюжета оказывается семья Крэйн. Оливия и Хью вместе с пятью детьми — Стивеном, Ширли, Теодорой и близнецами Люком и Нелл — переезжают в особняк, который за красивым фасадом хранит мрачные тайны.
Сериал нескучно пересматривать, даже когда уже знаешь все сюжетные повороты. Призраки здесь используются не в качестве скримеров. Зачастую они, наоборот, скрыты на заднем плане — и многие зрители до сих пор пытаются отыскать каждого из них. К тому же, держа в голове развязку истории, интересно возвращаться к началу — и подмечать разные мелочи.
После «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган снял еще несколько проектов для стримингового сервиса Netflix («Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников», «Падение дома Ашеров»), но самые высокие оценки до сих пор удерживает именно история Хилл-Хауса.