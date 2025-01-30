Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Российская сериальная индустрия продолжает радовать зрителей и выпускать новинки на любой вкус. Собрали отечественные проекты, которые выйдут на экраны в 2025 году: громкие премьеры, возвращение знакомых персонажей и свежие эпизоды полюбившихся историй.
Дата премьеры: 30 января
Режиссер: Петр Тодоровский.
В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володинаю.
Платформа: Premier, START.
Иронический детектив о журналисте провинциальной газеты, которому начинают приходить видения об убийствах. Но однажды мужчина сам становится главным подозреваемым по одному из дел.
Дата премьеры: 1 февраля
Режиссер: Анна Пармас.
В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина.
Платформа: KION.
Криминальная комедия о семье Громовых, которая решает продать квартиру. Только вот без бывшего мужа главной героини решить вопрос не получится, и теперь придется отправиться на поиски Димы.
Дата премьеры: 13 февраля
Режиссер: Душан Глигоров.
В главных ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин.
Платформа: Okko.
1996 год. Смертная казнь еще не отменена. Новый надзиратель тюрьмы особого назначения Костя придумывает с коллегами бизнес — отдавать исполнение приговора в руки родственников жертв.
Дата премьеры: 13 февраля
Режиссер: Сергей Сенцов.
В главных ролях: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко.
Платформа: KION, START.
Бизнес-леди Нора узнает, что ее покойный муж вел двойную жизнь. Чтобы во всем разобраться, женщина записывается в школу танго, которую тайком посещал Иван.
Режиссер: Сергей Трофимов.
В главных ролях: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов.
Платформа: «Кинопоиск».
Масштабное фэнтези о междоусобицах и ожесточенной борьбе за власть, разворачивающихся накануне Великого Излома — конца света, который когда-то предсказали боги.
Режиссер: Сергей Филатов.
В главных ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко.
Платформа: Okko.
Бывший рэп-исполнитель выходит из наркологической клиники и решает завязать с шоу-бизнесом. Его родной брат предлагает главному герою место в школе, где сам преподает физику.
Режиссер: Петр Буслов.
В главных ролях: Петр Буслов, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин, Николай Шрайбер, Григорий Сиятвинда.
Платформа: Okko.
Вышедший из тюрьмы бандит по прозвищу Воркута решает кардинально изменить свою жизнь и встает на путь исправления. Вместе с бывшими подельниками он начинает помогать местным жителям.
Режиссер: Данил Чащин.
В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семнов.
Платформа: Okko.
Успешный адвокат Михаил узнает, что у него есть взрослая дочь: бывшая возлюбленная просит его вытащить Яну из тюрьмы, за что обещает сохранить его тайну, ведь мужчина — не тот, за кого себя выдает.
Режиссер: Мария Агронович.
В главных ролях: Варвара Макарова, Алексей Филимонов, Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Марина Васильева.
Платформа: Okko.
Амбициозный журналист Андрей знакомится с необычной девушкой с обгорелой кожей. Статья о ее судьбе вызывает общественный резонанс — и Андрей начинает копаться в прошлом Саши.
Режиссер: Анна Кузнецова.
В главных ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Мариэтта Цигаль-Полищук.
Платформа: Okko.
Акушерка Лера становится фигуранткой расследования, после того как во время родов у одной из ее пациенток возникают осложнения. Отцом ребенка оказывается влиятельный бизнесмен.
Режиссер: Игорь Твердохлебов.
В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко.
Платформа: «Иви».
Аферист Алексей Воронов находит двойника, который должен занять его место, пока сам он будет скрываться от проблем. Разумеется, все идет не по плану, и провинциалу Юре придется во всем разбираться самостоятельно.
Режиссер: Иван Петухов.
В главных ролях: Ирина Пегова, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Денис Прытков, Алексей Розин.
Платформа: «Иви».
Обычная женщина Зоя сталкивается в подъезде своего дома с девушкой, которая потеряла документы и телефон. Главная героиня сразу же вызывается помочь Марине, а тем временем следователь изучает загадочную смерть астронома, который скрывал свою дочь.
Режиссер: Артем Аксененко.
В главных ролях: Даниил Воробьев, Аня Чиповская, Марк Эйдельштейн, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов.
Платформа: «Иви».
Звездный шеф Марк теряет работу из-за скверного характера — и теперь никто не хочет иметь с ним дел. Тогда он решает открыть собственное заведение вместе с начинающим поваром.
Режиссер: Илья Ермолов.
В главных ролях: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Евгений Санников, Анна Завтур.
Платформа: «Иви».
Остросюжетный триллер о престижной клинике, в которой проводят незаконные операции по пересадке органов. Несколько главных героев оказываются заложниками обстоятельств. Кто из них пойдет на сделку с совестью?
Режиссер: Карина Чувикова.
В главных ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов.
Платформа: Wink.
Главная героиня Таня — мать-одиночка. Когда женщина узнает о страшном диагнозе, она решает срочно найти себе мужчину, который после ее смерти сможет позаботиться о детях.
Режиссер: Степан Коршунов.
В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев.
Платформа: Wink.
Февраль 1934 года. Пароход «Челюскин» был зажат льдами и пошел ко дну. Выжившим членам экипажа предстоит отчаянная борьба за выживание в суровых условиях.
Режиссер: Дмитрий Невзоров.
В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко, Екатерина Сутулова.
Платформа: KION.
Суперзвезда российского кино Вячеслав Третьяков устал от разгромных рецензий провинциального блогера, а тот готов пойти на компромисс, если актер сыграет главную роль в небольшом театре.
Режиссер: Денис Тяпичев.
В главных ролях: Илья Соболев, Александра Бортич, Мария Смольникова, Сергей Рост, Василий Михайлов.
Платформа: KION.
Экстрасенс-шарлатан Витя успешно разводит людей на деньги. Но когда блогерша Саша решает снять про него разоблачительное видео, главный герой начинает по-настоящему видеть призраков.
Режиссер: Дарья Мороз.
В главных ролях: Елизавета Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов.
Платформа: KION.
Врач-травматолог Михаил знакомится в баре с Асей и сразу же влюбляется в девушку. Только вот мужчина еще не знает, что она — ангел смерти и сегодня пришла именно за ним.
Режиссер: Олег Трофим.
В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко.
Платформа: «Кинопоиск».
Игорь Гром спасает Санкт-Петербург от Чумного Доктора и таинственного Призрака. Зрителей ждут несколько часов не вошедшего в фильмы материала, а также абсолютно новые персонажи.
Режиссер: Андрей Кончаловский.
В главных ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук.
Платформа: START.
Исторические события, развернувшиеся в России в период с 1905 по 1924 годы, глазами нескольких вымышленных персонажей.
Режиссер: Иван Китаев.
В главных ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров.
Платформа: START.
Размеренная жизнь Анны рушится, когда ее муж попадает в аварию вместе с любовницей. Женщина выбирает разрушительный путь мести.
Режиссер: Стас Иванов.
В главных ролях: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Сергей Горошко, Юрий Насонов.
Платформа: START.
Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда — после случайной встречи с бывшим бойфрендом — девушка пропадает. Миша начинает собственное расследование.
Режиссер: Александр Касаткин.
В главных ролях: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова.
Платформа: Premier.
В провинциальном городке начинают происходить убийства девочек. Следователь Демидов готов во что бы то ни стало распутать это дело, ведь у него самого две дочери.
Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой.
В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина.
Платформы: Wink, more.tv.
Первый сезон сериала был основан на преступлениях маньяка Сергея Головкина. В новых эпизодах также расскажут о реальном уголовном деле.
Режиссер: Юрий Быков.
В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева.
Платформа: Okko, START.
Егерь Павел Лиховцев перебирается из тайги в Хабаровск в поисках лучшей жизни. На дворе — девяностые, и главный герой устраивается водителем к члену ОПГ «Общак».
Режиссер: Степан Гордеев.
В главных ролях: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев.
Платформа: Okko.
Главный герой Леха устраивается на работу в полицейский участок. Только вот на новом месте ему предстоит разбираться не с простыми преступниками, а со сказочными персонажами.
Режиссеры: Иван Китаев, Анна Курбатова.
В главных ролях: Марина Александрова, Антон Васильев, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко.
Платформа: Okko.
Сева и Оксана — образцовая пара. Но только на первый взгляд! Поддавшись чувствам, женщина признается в измене и предлагает своему мужу открытый брак, а тот и не против, ведь у него самого давно есть любовница.
Режиссер: Александр Молочников.
В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев.
Платформа: «Кинопоиск».
В первом сезоне тусовщица Мария решила скрыться от проблем в женском монастыре. Вторая глава сосредоточится на послушнике Юре.
Режиссер: Сергей Васильев.
В главных ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Влада Лукина, Ольга Жевакина.
Платформа: «Кинопоиск».
Сай-фай-комедия о фермере Николае, который в 2100 году ведет хозяйство на Марсе. Чтобы защитить свои интересы, мужчине предстоит дать отпор корпорации, которая хочет построить завод.
Режиссеры: Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, Сергей Малюгов.
В главных ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина.
Платформа: START.
Зрители вновь перенесутся в городок Два холма. Напомним, что действие сериала разворачивается в идеальном мире, который после апокалипсиса построили женщины, ведь большинство мужского населения вымерло.
Режиссер: Мария Шульгина.
В главных ролях: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин.
Платформа: KION.
Инспектор Наталья Кустова готова на все ради собственной выгоды. Когда на плановом осмотре выясняется, что ей нужна пересадка почки, женщине предстоит проявить изобретательность в решении этой проблемы.
Режиссеры: Юрий Быков, Александр Войтинский.
В главных ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Анна Савранская, Алексей Серебряков, Александр Цекало.
Платформа: «Кинопоиск».
Константин Хабенский вновь примерит на себя образ неординарного следователя Родиона Меглина, который в одиночку распутывает сложнейшие дела.
Режиссеры: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.
В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.
Платформа: «Кинопоиск».
Психолог Артем Стрелецкий любит провоцировать своих клиентов. Его подход пользуется популярностью, пока один из пациентов не кончает жизнь самоубийством.