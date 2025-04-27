Канны-2025: 8 фильмов, которые нельзя пропустить

13 мая на Лазурном Берегу откроется 78-й Каннский кинофестиваль. Выбирать победителей предстоит жюри под руководством оскароносной французской актрисы Жюльет Бинош, которая 15 лет назад и сама стала лауреаткой этого престижного киносмотра: премию за лучшую женскую роль ей принесла мелодрама «Копия верна».

Уже известно, что обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» станет Роберт Де Ниро. Ну а за главный приз поборются фильмы Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Жюлии Дюкурно, братьев Дарденн и других именитых режиссеров. Вне конкурса также пройдет несколько интересных премьер. Рассказываем о фильмах, на которые стоит обратить внимание.

Эддингтон

Год: 2025.

Страна: США, Финляндия.

Режиссер: Ари Астер.

В главных ролях: Люк Граймс, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Эмма Стоун.

Фото Кадр из фильма «Эддингтон» / реж. Ари Астер / A24:

«Эддингтон» — это четвертая полнометражная картина Ари Астера. Одна из его самых известных работ — фолк-хоррор «Солнцестояние» с Флоренс Пью. На сей раз режиссер представит зрителям комедийный вестерн о противостоянии между шерифом и мэром небольшого городка в Нью-Мексико. Ведущие роли исполнят оскароносные Хоакин Феникс и Эмма Стоун, а также вездесущий Педро Паскаль. Ожидается, что действие фильма развернется во время пандемии.

Финикийская схема

Год: 2025.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс.

Фото Кадр из фильма «Финикийская схема» / реж. Уэс Андерсон / Focus Features:

Уэс Андерсон не в первый раз штурмует Канны: впервые его фильм попал в основную конкурсную программу в 2012 году. За «Королевством полной луны» последовали «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» и «Город астероидов». В этом году сказочник и любитель симметрии привезет на Лазурный Берег шпионскую историю «Финикийская схема». Кстати, одна из главных ролей досталась дочери Кейт Уинслет — Мие Триплтон.

Сентиментальная ценность

Год: 2025.

Страна: Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция.

Режиссер: Йоаким Триер.

В главных ролях: Эль Фаннинг, Стеллан Скарсгард, Ренате Реинсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос.

Фото Кадр из фильма «Сентиментальная ценность» / реж. Йоаким Триер / BBC Films:

Йоаким Триер — тоже не новичок в Каннах: ранее уже претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» с таким картинами, как «Громче, чем бомбы» и «Худший человек на свете». Последняя, к слову, принесла ему номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Его новая драма «Сентиментальная ценность» поведает о нескольких поколениях семьи, которые живут в одном доме в Осло. Стоит отметить, что новинку уже купили для российского проката.

Тайный агент

Год: 2025.

Страна: Бразилия.

Режиссер: Клебер Мендонса Фильо.

В главных ролях: Вагнер Моура, Удо Кир, Габриел Леони, Мария Фернанда Кандиду, Эрмила Гуэдес.

Фото Кадр из фильма «Тайный агент» / реж. Клебер Мендонса Фильо / Cinemascopio:

В 2019 году бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо получил приз жюри Каннского кинофестиваля за криминальную драму «Бакурау». Шесть лет спустя он вернется на Лазурный Берег с драматическим триллером «Тайный агент», действие которого развернется в последние годы военной диктатуры в Бразилии. Главная роль в картине досталась номинанту на «Золотой глобус» Вагнеру Моура, который в последние годы чаще снимался в Голливуде, а не на родине.

Новая волна

Год: 2025.

Страна: Франция.

Режиссер: Ричард Линклейтер.

В главных ролях: Зои Дойч, Аликс Бенезек, Николас Дозол, Джейд Фан-Жиа, Том Новембр.

Фото Кадр из фильма «Новая волна» / реж. Ричард Линклейтер / ARP Productions:

В копилке Ричарда Линклейтера есть несколько наград Берлинского и Венецианского киносмотров, а вот в основном конкурсе Канн он участвовал лишь однажды — в 2006-м с драмеди «Нация фастфуда». На сей раз неоднократный номинант на «Оскар» испытает удачу с черно-белой лентой «Новая волна», главными героями которой окажутся Жан-Люк Годар, Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо, ведь в центре сюжета — съемки культовой картины «На последнем дыхании».

Великая Элеанор

Год: 2025.

Страна: США.

Режиссер: Скарлетт Йоханссон.

В главных ролях: Джун Скуибб, Чиветель Эджиофор, Джессика Хехт, Эрин Келлиман.

Фото Кадр из фильма «Великая Элеанор» / реж. Скарлетт Йоханссон / TriStar Pictures:

В рамках программы «Особый взгляд» состоится премьера драмы «Великая Элеанор», которая расскажет о неожиданной дружбе 90-летней старушки и 19-летнего студента. Образ Элеанор достался 95-летней номинантке на «Оскар» Джун Скуибб, а вот режиссером картины выступила Скарлетт Йоханссон. Актриса уже пробовала себя в режиссуре, но «Великая Элеанор» — это ее дебютный полнометражный фильм.

Рай и ад

Год: 2025.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Спайк Ли.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Дин Уинтерс, Ильфенеш Хадера, Майкл Поттс.

Фото Кадр из фильма «Рай и ад» / реж. Спайк Ли / A24

Среди внеконкурсных премьер стоит отметить «Рай и ад» Спайка Ли. В активе именитого режиссера уже есть призы всех трех главных европейских кинофестивалей, а также «Оскар», BAFTA, почетный «Сезар» и другие кинонаграды. Его новая работа — это англоязычный ремейк одноименной картины Акиры Куросавы. Сюжет сосредоточится на бизнесмене, который после требований о выкупе узнает, что похитители перепутали его сына с сыном водителя.

Миссия невыполнима: Финальная расплата

Год: 2025.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Маккуорри.

В главных ролях: Том Круз, Ванесса Кирби, Трэмелл Тиллман, Ханна Уоддингэм, Хейли Этвелл.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» / реж. Кристофер Маккуорри / Paramount Pictures:

И, конечно же, нельзя не упомянуть еще одну внеконкурсную новинку. В этом году именно в Каннах состоится мировая премьера новой части экшен-франшизы «Миссия невыполнима». «Финальная расплата» — это уже четвертый фильм серии, снятый Кристофером Маккуорри. В роли агента Итана Ханта — бессменный Том Круз, а среди актеров стоит упомянуть обладательницу почетного «Оскара» Анджелу Бассетт, которая вернулась во франшизу после небольшого перерыва.