Смешной и легкий: вышел фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант

В прокат вышел комедийный боевик «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях. Поставил экшен Дэвид Литч — он и сам бывший каскадер. Он начал свою режиссерскую карьеру с первой части франшизы «Джон Уик», которую поставил совместно с другим бывшим мастером исполнения трюков Чадом Стахельски.

Пожалуй, еще с момента первого трейлера было понятно, что экшн-часть «Каскадеров» — это последнее, за что стоит переживать. Литч зарекомендовал себя как крепкого жанрового режиссера. Ждать глубокой драмы о тяжести работы каскадера и рисках, связанных с ней, не стоит — тем более, что перед зрителями ремейк одноименного сериала восьмидесятых. Впрочем, сразу и было понятно, что на экране зрителей ждет скорее веселое зрелище, в котором авторы на полную используют славу Райана Гослинга в интернете.

Сюжет фильма «Каскадеры»

В центре сюжета — голливудский каскадер по имени Кольт Сиверс. Он работает дублером знаменитой звезды боевиков Тома Райдера. После неудачного трюка Кольт получает травму, уходит из профессии и перестает общаться с любовью всей своей жизни — оператором Джоди Морено. Но через полтора года с героем, работающим в мексиканской закусочной, связывается продюсер. Она предлагает ему вернуться в профессию и принять участие в съемках режиссерского дебюта Джоди — эпичной научной-фантастической истории любви «Металшторм». Только услышав имя своей возлюбленной, каскадер решается вернуться. Впрочем, уже на съемочной площадке его ждет разочарование, ведь занявшая пост режиссера Джоди даже слышать о нем не хочет. Тем временем оказывается, что главная звезда предстоящей космооперы, актер Том Райдер, пропал. И именно Кольту придется разобраться, что случилось с актером, и найти злодеев.

Фото Кадр из фильма «Каскадеры»

Да, завязка у «Каскадеров» не выглядит чем-то оригинальным, но плюсы ленты Дэвида Литча в другом. Авторы комедийного боевика прекрасно понимают свои сильные стороны, а визуальные образы фильма прекрасно подходят для современной массовой культуры.

Каким получился фильм «Каскадеры»

Если коротко — очень смешным! «Каскадеры» выходят между второй частью «Дюны» и приквелом «Безумного Макса» про Фуриосу и умудряются иронизировать сразу над двумя лентами. Причем делают это так, что зритель, смеясь над визуальным рядом и музыкальным сопровождением, не будет ощущать себя дурачком, которому просто показали средний палец и сказали, что это смешно.

Нашлось место в фильме не только визуальным образам хитов проката, но и суперзвездам музыкальных стримингов. И пусть сцена, в которой герой Райана Гослинга сидит в машине и плачет под трек Тейлор Свифт, уже была показана в промо-роликах, менее смешной она от этого не стала.

Фото Кадр из фильма «Каскадеры»

При этом сам фильм «Металштром», в съемках которого участвуют главные герои, выглядит не только как насмешка над современными блокбастерами. Эта лента — привет из далеких восьмидесятых, когда рок-музыка была на пике, а гитарные запилы все делали в разы круче. Не обошлось и без отсылок к легендарным телепроектам: не зря же главный герой носит куртку с логотипом каскадерской команды сериала «Полиция Майами». Ну а короткий момент появления Ли Мейджорса (игравшего Кольта Сиверса в оригинальном сериале) сделан так, что любой зритель поймет, что камера задержалась на лице актера дольше обычного не просто так.

Актеры фильма «Каскадеры»

И пусть Райан Гослинг исполняет роль каскадера, имя которого не пишут на постерах. Но в фильме он играет первую скрипку. При всем уважении к Эмили Блант, именно Райан — главная звезда ленты, который при этом продолжает набирать дополнительные очки своей репутации человека-мема.

Гослинг — уникальный человек, который умудрился привлечь внимание к «Барби» людей, максимально далеких от целевой аудитории фильма. Он явно вложил свои пять копеек в становление ее главным хитом прошлогоднего проката. Так что было бы глупо на месте создателей «Каскадеров» не использовать и «мемность» личности актера. Кажется, что они обыгрывают даже появившиеся с возрастом щечки Гослинга.

Фото Кадр из фильма «Каскадеры»

Впрочем, комедийный талант Райана совсем не новость, как и умение создавать химию с партнерами по съемочной площадке. Сцена перепалки Джоди и Кольта станет одной из самых запоминающихся в ленте.

Стоит ли смотреть фильм «Каскадеры»

При явно несерьезном посыле «Каскадеров» невозможно назвать глупым фильмом. В ленте в меру закрученный сюжет. Он может преподнести сюрприз зрителю, если тот отвлечется на очередной взрыв или сцену с добротно поставленной хореографией драк — а этого здесь предостаточно.

Фото Кадр из фильма «Каскадеры»

«Каскадеры» — прекрасное в своей легкости зрелище, наполненное множеством отсылок как к современной культуре, так и к атмосфере восьмидесятых. Лента прекрасно подходит для просмотра на выходных и не требует от своего зрителя каких-либо знаний. Очаровательное в своей простоте и невероятно обаятельное кино. Единственным спорным моментом картины может оказаться то, что песня You give love a bad name из трейлера, оказывается, не звучит в самом фильме.