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Киану Ривз: фильмография и лучшие фильмы — день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

8 мин.

Киану Ривзу — 60: лучшие фильмы с участием любимца публики

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Джон Уик 2»
Фото Кадр из фильма «Джон Уик 2»
Кадр из фильма «Матрица»
Фото Кадр из фильма «Матрица»
Кадр из фильма «Адвокат дьявола»
Фото Кадр из фильма «Адвокат дьявола»
Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Кадр из фильма «На гребне волны»
Фото Кадр из фильма «На гребне волны»
Кадр из фильма «Скорость»
Фото Кадр из фильма «Скорость»
Кадр из фильма «Дракула»
Фото Кадр из фильма «Дракула»
Кадр из фильма «Дом у озера»
Фото Кадр из фильма «Дом у озера»
Кадр из фильма «Джон Уик»
Фото Кадр из фильма «Джон Уик»
Кадр из фильма «Дар»
Фото Кадр из фильма «Дар»
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Сегодня, 2 сентября, свой юбилей отмечает актер и музыкант Киану Ривз. Он мечтал стать хоккеистом, но в середине 1980-х начал играть в кино и с тех пор успел поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Гасом Ван Сентом, Бернардо Бертолуччи и другими именитыми режиссерами. Став звездой боевиков, Ривз продолжил сниматься и в других жанрах. По случаю 60-летия звезды популярных мемов и любимца публики вспоминаем его лучшие фильмы.

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Матрица

Год: 1999.
Страна: США, Австралия.
Режиссеры: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,7.

Кадр из фильма «Матрица»
Фото Кадр из фильма «Матрица»

Пожалуй, главный хит в карьере Киану Ривза — это франшиза «Матрица». Вышедшая в 1999 году первая часть научно-фантастической саги пришлась по вкусу как зрителям, так и критикам. Кроме того, она отлично показала себя в прокате и собрала несколько престижных наград, среди которых — четыре «Оскара».

Стоит отметить, что на роль хакера Нео претендовали Юэн МакГрегор, Леонардо ДиКаприо и Уилл Смит. В итоге контракт достался Киану Ривзу, и «Матрица» принесла актеру премию канала MTV в категории «Лучшая мужская роль».

Впоследствии Ривз появился в «Перезагрузке» и «Революции», а в 2021 году вернулся к уже ставшему культовым образу в новой части, которая получила подзаголовок «Воскрешение».

Адвокат дьявола

Год: 1997.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Тейлор Хэкфорд.
В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Адвокат дьявола»
Фото Кадр из фильма «Адвокат дьявола»

Еще один заметный проект в фильмографии сегодняшнего героя — это мистический триллер «Адвокат дьявола». Известно, что Киану Ривз отказался от части гонорара, чтобы в картине снялся Аль Пачино. В итоге оскароносный актер был номинирован на «Сатурн» в категории «Лучший актер» и на премию канала MTV в категории «Лучший злодей».

Напомним, что в центре сюжета — молодой адвокат Кевин Ломакс, который берется защищать негодяев, даже если точно уверен в их виновности, и никогда не проигрывает. Однажды он получает предложение поработать на юридическую корпорацию Джона Милтона, но тот оказывается не самым обычным человеком. Может, даже не совсем человеком...

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Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.
В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

В 2005 году актер примерил на себя знаковый образ из комиксов DC. Речь идет о детективе-оккультисте Джоне Константине. Любопытно, что на ранних этапах производства на эту роль рассматривали Николаса Кейджа, а режиссером должен был стать Тарсем Сингх («Клетка», «Запределье»).

Пару лет назад стало известно, что в разработку запущен сиквел «Константина». Ожидается возвращение не только Киану Ривза, но и Петера Стормаре в образе Люцифера, а также режиссера Фрэнсиса Лоуренса, успевшего за это время снять картину «Я — легенда» с Уилл Смитом и несколько частей франшизы «Голодные игры».

На гребне волны

Год: 1991.
Страна: Япония, США.
Режиссер: Кэтрин Бигелоу.
В главных ролях: Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи, Лори Петти, Джон К. Макгинли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «На гребне волны»
Фото Кадр из фильма «На гребне волны»

В начале 1990-х криминальный боевик «На гребне волны» сделал Киану Ривза настоящей звездой. Фильм будущей обладательницы «Оскара» Кэтрин Бигелоу принес актеру победу в номинации «Самый желанный мужчина» на кинопремии канала MTV. При этом главная роль изначально могла достаться Мэттью Бродерику.

По сюжету молодой агент ФБР Джонни Юта под прикрытием внедряется в компанию серфингистов, которых подозревает в серии дерзких ограблений банков. Пытаясь собрать доказательства, он заводит дружбу с лидером банды Бодхи — и вскоре Джонни предстоит сделать сложный выбор.

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Скорость

Год: 1994.
Страна: США.
Режиссер: Ян де Бонт.
В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Деннис Хоппер, Джо Мортон, Джефф Дэниелс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «Скорость»
Фото Кадр из фильма «Скорость»

Другой заметный боевик из 90-х — это, конечно же, «Скорость». Фильм стал коммерческим хитом и получил по две премии «Оскар» и BAFTA. Ну а Киану Ривз и его партнерша Сандра Буллок были отмечены кинонаградой канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Однако в провальном сиквеле Буллок снималась уже без Ривза.

Что касается первой части, то ее действие почти полностью разворачивается в автобусе. Террорист установил в нем бомбу, которая взорвется если скорость упадет до определенной отметки. После того, как водитель получает ранение, управление берет на себя пассажирка Энни. Справиться с ситуацией ей помогает сотрудник полиции Джек, который уже сталкивался с этим подрывником.

Дракула

Год: 1992.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Э. Грант.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Кадр из фильма «Дракула»
Фото Кадр из фильма «Дракула»

Не обошлось в карьере Ривза и без экранизаций классических произведений. В 1992 году он сыграл одного из главных героев в готическом хорроре «Дракула» по мотивам одноименного романа Брэма Стокера. Стоит отметить, что в копилке ленты — три «Оскара» и пять «Сатурнов», а также несколько номинаций на BAFTA.

Картина переносит зрителей в конец XIX века, когда молодой агент по недвижимости Джонатан Харкер отправляется по делам в Трансильванию. Там его ждет новый клиент — некий граф Дракула, который собирается перебраться в Лондон.

Дом у озера

Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Алехандро Агрести.
В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Кристофер Пламмер, Эбон Мосс-Бакрак, Виллеке ван Аммельрой.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Дом у озера»
Фото Кадр из фильма «Дом у озера»

В мелодраматическом жанре Киану Ривз тоже успел отметиться. В 2006 году благодаря ленте «Дом у озера» актер воссоединился на экране с Сандрой Буллок. На сей раз звездный дуэт из боевика «Скорость» сыграл в ремейке южнокорейской ленты «Домик у моря».

В центре сюжета — врач Кейт и архитектор Алекс. Случайным образом между главными героями завязывается переписка, только вот Кейт находится в 2006 году, а Алекс — в 2004 году. Их единственная связь — это почтовый ящик в домике у озера, и, кажется, только с его помощью можно предотвратить аварию, в которой суждено погибнуть Алексу.

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Джон Уик

Год: 2014.
Страна: США, Китай.
Режиссеры: Чад Стахелски, Дэвид Литч.
В главных ролях: Киану Ривз, Микаэл Нюквист, Алфи Аллен, Уиллем Дефо, Дин Уинтерс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Кадр из фильма «Джон Уик»
Фото Кадр из фильма «Джон Уик»

Если говорить о более свежих проектах, то главная франшиза с участием Киану Ривза — это, разумеется, «Джон Уик». Первая часть экшн-саги вышла в прокат 10 лет назад и познакомила зрителей с бывшим наемником, которому приходится вернуться в профессию, когда бандиты убивают его собаку и угоняют любимый «Мустанг».

В сиквеле Джону предстоит взяться за заказ от босса итальянской мафии, который хочет избавиться от сестры, а в третьей части уже на самого киллера начинается охота.

Стоит отметить, что «Джон Уик 4» был номинирован на «Золотой глобус» в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения», однако не смог обойти суперхит минувшего лета «Барби».

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Дар

Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джованни Рибизи, Киану Ривз, Кэти Холмс, Грег Кинниэр.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Кадр из фильма «Дар»
Фото Кадр из фильма «Дар»

В сегодняшней подборке нельзя не вспомнить картину «Дар». Это — тот редкий случай, когда Киану Ривз сыграл антагониста. На экране актер перевоплотился в Донни Барксдейла: мужчина постоянно избивает жену и терроризирует ясновидящую Энни, которая советует своей клиентке уйти от мужа.

При этом основной сюжет картины разворачивается вокруг убийства молодой девушки Джессики. После ее пропажи Энни использует свой дар и подсказывает полиции, что тело нужно искать в озере у дома Донни. Видение оказывается точным — и персонаж Киану Ривза становится главным подозреваемым.

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