2024 в кино: «Анора», «Злая», «Головоломка 2» и другие рекордсмены года

2024-й подходит к концу, а это значит, что сейчас — самое время подвести итоги года. Разбираемся, какие новинки лучше других показали себя в прокате, а какие уже лидируют по количеству наград. Среди рекордсменов — мультфильмы, мюзиклы, супергеройские блокбастеры и многое другое.

Самый кассовый релиз: «Головоломка 2»

Спустя девять лет после релиза «Головоломки», которая, к слову, получила «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», в прокат вышел сиквел. Напомним, что действие ленты разворачивается в голове девочки Райли, где обитают ее эмоции — Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение. Во второй части к ним присоединяются Тревожность, Зависть, Смущение и Скука.

Фото Кадр из фильма «Головоломка 2» / реж. / Pixar Animation Studios:

Так вот, именно «Головоломка 2» стала самым кассовым релизом уходящего года, собрав в прокате более 1,5 миллиардов долларов. Однако это не единственный рекорд картины: она также стала самым кассовым мультфильмом всех времен, обойдя «Короля Льва» (2019). А в списке самых прибыльных проектов всех времен расположилась на восьмом месте — сразу после двух «Аватаров», «Титаника» и нескольких проектов Marvel.

Самый прибыльный фильм с рейтингом R: «Дэдпул и Росомаха»

Еще одним проектом, которому удалось перешагнуть отметку в миллиард долларов, стал супергеройский блокбастер «Дэдпул и Росомаха». В рейтинг самых кассовых фильмов 2024 года он занял почетное второе место, немного уступив «Головоломке 2».

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» / реж. Шон Леви / Marvel Studios:

При этом очередная глава приключений болтливого наемника Уэйда Уилсона и мутанта Джеймса Хоулетта сместила «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли с первого места в списке самых прибыльных картин с рейтингом «R».

Что касается киновселенной Marvel, то «Дэдпул и Росомаха» — это уже одиннадцатый проект франшизы, который заработал более миллиарда в прокате.

Самый успешный старт для мюзикла: «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фэнтези-картина «Злая: Сказка о ведьме Запада» о дружбе двух волшебниц из Страны Оз — Эльфабы и Глинды — пока не может похвастаться миллиардными сборами, однако она неплохо проявила себя в своем жанре. В дебютный уикенд проката лента показала лучший результат среди всех киномюзиклов.

Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» / реж. Джон М. Чу / Universal Pictures:

Ну а в списке самых прибыльных экранизаций бродвейских мюзиклов «Злая» уже взлетела на вторую строчку, оставив позади «Отверженных» и «Бриолин». Отметим, что лидером рейтинга пока еще остается «Mamma MIA!» с Мэрил Стрип. Лента в свое время заработала в мировом прокате более 600 миллионов долларов.

Самые награждаемые новинки сезона: «Бруталист» и «Анора»

Основная борьба в этом наградном сезоне развернулась между двумя картинами — масштабной драмой «Бруталист» и полюбившейся зрителям «Анорой».

Фото Кадр из фильма «Бруталист» / реж. Брэйди Корбет / A24

«Бруталист» Брэйди Корбета повествует о венгерском архитекторе еврейского происхождения. Пережив Холокост, Ласло Тот эмигрирует в США вместе со своей супругой Эржебет. На пути к «американской мечте» главный герой знакомится с загадочным клиентом, который кардинально изменит его жизнь.

Премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Брэйди Корбет получил Серебряного льва за лучшую режиссерскую работу, а сам «Бруталист» был отмечен наградами молодежного жюри (Arca Cinemagiovani Award) и Международной федерации кинопрессы (Приз ФИПРЕССИ).

На грядущем «Золотом глобусе» картина представлена в таких номинациях, как «Лучший фильм (драма)», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший актер (драма)» (Эдриан Броуди), «Лучший актер второго плана» (Гай Пирс), «Лучшая актриса второго плана» (Фелисити Джонс) и «Лучший оригинальный саундтрек».

Фото Кадр из фильма «Анора» / реж. Шон Бэйкер / FilmNation Entertainment:

Не отстает от «Бруталиста» и «Анора»: ленты постоянно сменяют друг друга в списке самых награждаемых новинок 2024 года, и в активе каждой — уже более 40 побед. При этом «Анора» тоже начала свой путь с престижного европейского кинофестиваля: в Каннах драмеди Шона Бэйкера было отмечено высшей наградой смотра — «Золотой пальмовой ветвью».

Что касается номинаций на «Золотой глобус», то их на две меньше, чем у «Бруталиста»: Бэйкер поборется с Корбетом в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», сама «Анора» — один из фаворитов в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», а в актерских номинациях представлены Майки Мэдисон и Юра Борисов.