Как независимая киностудия А24 стала любимицей публики и какие их фильмы нужно посмотреть

A24 сегодня — это независимая киностудия, которая была основана в 2012 году. За короткий период времени компания стала одним из самых успешных независимых дистрибьюторов фильмов в мире, а затем смогла завоевать любовь публики успешными релизами уже собственного производства. A24 выпустила множество признанных критиками и коммерчески успешных фильмов, среди которых такие проекты, как «Лунный свет», «Леди Берд», «Восьмой класс» и даже нашумевший в прошлом году «Все везде и сразу».

Изначальную популярность студии принесла покупка независимых фильмов, которые уже получили признание критиков и зрителей на фестивалях, но не были известны широкому зрителю. Взяв на себя дистрибуцию проектов, компания успешно продвигала яркие и запоминающиеся картины, позволяя им обрести широкую известность. Эта стратегия позволила A24 войти на этапе готовности фильмов и гарантировать их успех на кассе.

«Отвязные каникулы» стал одним из первых фильмов под крылом A24. Он был снят Хармони Корином, в главных ролях — Селена Гомес, Ванесса Хадженс, Эшли Бенсон и Рэйчел Корин. Фильм рассказывает историю четырех девушек-студенток, которые ограбили ресторан, чтобы собрать деньги на весенние каникулы во Флориде. Там они встречают наркодилера по имени Элиен (Джеймс Франко) и оказываются втянутыми в его преступный образ жизни.

Фото Кадр из фильма «Отвязные каникулы».

Благодаря яркому стилю и необычным образам (режиссер Хармони Корин умудрился превратить диснеевских старлеток в испорченных преступниц) «Отвязные каникулы» стал коммерческим успехом, получил широкий охват аудитории и, несмотря на ужасные отзывы, заработал более 31 миллиона долларов по всему миру.

A24 продолжила скупать независимые фильмы, которые тепло принимали на фестивалях, включая «Из машины» (2015), «Комната» (2015), «Лобстер» (2015) и другие. Все эти проекты получили коммерческий успех, а студия смогла утвердить свою позицию на рынке независимого кино.

Получив широкое признание купленных фильмов среди зрителей, А24 начинает самостоятельно производить собственные картины. Там и «Лунный свет» (2016), и «Леди Берд» (2017), и «Восьмой класс» (2018). Все эти фильмы получили похвалу критиков и зрителей и помогли укрепить репутацию A24 как производителя качественного независимого кино.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд».

Фильмы A24 впечатляют своим уникальным визуальным стилем, оригинальными и смелыми сюжетами, а также сильными актерскими выступлениями. Они выделяются из толпы мейнстримовых проектов и заставляют задуматься.

Многие узнают проекты студии по стильным неоновым кадрам и пестрым цветам, смелым ракурсам и вниманию к мелочам. Истории, которые рассказывают авторы студии, не боятся выходить за рамки стандартной драматургии и расширять границы киноискусства, будь то главный герой, общающийся с трупом на протяжении всего фильма («Человек — швейцарский нож»), или история человеческой выдержки о молодой женщине, живущей в заточении с маленьким сыном («Комната»). А актерские выступления часто становятся главной изюминкой фильма, позволяя артисту раскрыть свой потенциал в новом и необычном амплуа, а зрителям увидеть любимую звезду в неожиданной роли («Леди Берд», «Неограненные алмазы»).

Фото Кадр из фильма «Неограненные алмазы».

Успех A24 во многом обусловлен готовностью рисковать, выпуская фильмы, далекие от мейнстрима. Компания не боится создавать оригинальное кино, которое вызывает сложные эмоции и даже может показаться странным широкому зрителю. Эта готовность окупилась для студии сполна, поскольку A24 не раз подтверждала свою репутацию коммерческим успехом.

Фильмы компании часто более оригинальны и смелы, чем те, что производят крупные студии, и предлагают свежую альтернативу мейнстримовому кино, которое выходит с голливудских конвейеров. A24 пришла, чтобы остаться, и ее успех является знаком того, что в независимой киноиндустрии предстоят хорошие времена.