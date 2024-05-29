Как стартовал пятый сезон аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов»

На этой неделе, 26 мая, на экраны Японии вышла уже третья серия пятого сезона «Клинка, рассекающего демонов». В России аниме также известно под названием «Истребитель демонов» и пользуется популярностью среди любителей жанра. На «Кинопоиске» его рейтинг достигает 8,2, а сам сериал входит в топ-250 по версии стриминга.

Рассказали, чем закончился предыдущий сезон, что показали в первых сериях нового и чего ждать фанатам от предпоследней арки в этой истории. Осторожно, в тексте есть спойлеры!

В некоторых источниках пятый сезон называют четвертым. Дело в том, что второй сезон — арка «Бесконечный поезд» — транслировался в кинотеатрах как полнометражный фильм. Поэтому не везде его указывают именно как сезон. Однако и на телевидении он выходил, уже разбитый на серии. Поэтому в этой статье новый сезон «Клинка» называется пятым.

Чем закончился четвертый сезон аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов»

В четвертом сезоне «Клинка» экранизировали арку «Деревня кузнецов». В ней Тандзиро Камадо, юный истребитель демонов, отправляется в деревню кузнецов, чтобы починить свою катану. Однако в это же время на поселение нападают демоны — пятая и четвертая молодые луны (также известные как высшие) Гекко и Хантенгу.

В последних сериях сезона Тандзиро вместе со столпами тумана и любви Муичиро Токито и Мицури Канродзи приходится приложить немало усилий, чтобы одолеть Хантенгу. Этот демон эмоций, как мифологическая гидра, разделяется на несколько версий себя каждый раз, когда ему отрубают голову.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Даже с помощью столпов истребителям едва удалось одержать победу, во многом благодаря Недзуко — сестре Тандзиро, еще в самом начале аниме ставшей демоном. Желая защитить брата, Недзуко решается выйти на солнечный свет, сила которого смертельна для всех демонов. Однако, вопреки ожиданиям и героев, и зрителей, девушка не погибает. Она становится первой среди потомков Кибуцудзи Мудзана (первородного демона), кто может выходить на солнечный свет. Что, конечно, вызывает болезненный интерес со стороны самого Мудзана, ведь он посвятил не одну сотню лет, чтобы отыскать способ вновь выходить на улицу днем.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

На таком клифхенгере (открытая интригующая концовка. — Прим. ред.) и заканчивается четвертый сезон.

Что показали в первых сериях пятого сезона «Клинка, рассекающего демонов»

Первая серия

Пятый сезон посвящен арке «Тренировка столпов», или «Тренировка со столпами». Начинается он с часового специального эпизода, тогда как стандартная продолжительность серии составляет 20 минут. Что же показали в этом эпизоде?

Тандзиро восстанавливается в лечебнице у столпа насекомых Шинобу Кочо и получает от кузнеца Хаганедзуки легедарную катану, принадлежавшую самому Ериичи. В то время как друзья главного героя Зеницу и Иноске выполняют задания как истребители. А столпы в полном составе собираются в резиденции Кагаи Убуяшики — главы всех истребителей. Сам Кагая больше не может покидать покоев из-за обострившейся болезни, поэтому его заменяет его жена Амане. Она рассказывает столпам о легендарной метке истребителя демонов — той самой, которая впервые за тысячу лет проявилась у Тандзиро, а затем у Токито и Канродзи.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Оказывается, раньше такие метки встречались куда чаще и отмечали выдающихся охотников на демонов. Была она и у Ериичи, которому почти удалось победить самого Мудзана. Сейчас же появление меток может помочь истребителям одолеть его раз и навсегда. Чтобы увеличить шансы на проявление меток, столпы решают организовать усиленные тренировки всех охотников. Именно этому и посвящен весь пятый сезон.

Кроме завязки в серии показывают и первое столкновение истребителей с демоническим измерением. Столпы змеи и ветра преследуют демона, похитившего девушку, однако в последний момент ему удается скрыться как раз в этом измерении. Это поворотный момент в сюжете, ведь прежде истребители и не подозревали о таком месте.

Вторая серия

Во второй серии пятого сезона «Клинка» наконец рассказывают историю Гию Томиоки, столпа воды. Дело в том, что Гию отказался участвовать в тренировках столпов, потому что не считает себя достойным этого звания. Ответ на вопрос «почему» кроется в его прошлом. Оказалось, проходя испытание для вступления в ряды охотников, Гию чуть не погиб. От смертельного удара демона его спас друг Сабито.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Зрители уже встречались с ним в первом сезоне — именно Сабито был тем духом, который помог Тандзиро овладеть дыханием воды и успешно пройти испытание. Однако сам Сабито погиб. Гию винит в этом себя и до сих пор не может отпустить прошлое. Поэтому и отказывается участвовать в тренировках столпов — считает себя недостойным ни такого звания, ни таких товарищей.

Глава истребителей просит именно Тандзиро переубедить Гию, чтобы он присоединился к остальным столпам. Конечно, у главного героя все получается. А как именно — уже узнаете из серии.

Третья серия

Третья и на данный момент последняя серия возвращает нас в настоящее. Тандзиро наконец оправился от ран и готов тренироваться вместе с остальными истребителями. Сначала ему необходимо натренировать выносливость — за этот этап отвечает бывший столп звука Тенген Удзуй. Его зрители знают по третьему сезону, посвященному арке «Квартал красных фонарей». Хотя в битве с шестой молодой луной Тенген потерял глаз и руку и едва не лишился жизни, он остается так же предан общему делу.

В отличие от первых двух серий эту можно назвать филлерной. В ней не происходит значимых событий, а большая часть эпизода показывает тренировки Тандзиро. Он явно выделяется на фоне других истребителей и, кажется, будто превосходит их во всем.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Именно он становится тем, кто вселяет в охотников уверенность и веру в собственные силы. Во время одной из тренировок Тандзиро показывает другим, что даже бывший столп — человек, с которым можно сражаться и которому можно противостоять. Успешно завершая этот этап, Тандзиро отправляется дальше — тренироваться уже со столпом тумана. На этом серия и заканчивается.

Что еще покажут в пятом сезоне «Клинка, рассекающего демонов»

Насколько можно судить по манге (японский комикс. — Прим. ред.), в пятом сезоне Тандзиро вместе с остальными охотниками будет обучаться у всех столпов по очереди. После тренировки на выносливость с Тенгеном истребители отправляются к столпу тумана Муичиро Токито — улучшать свою скорость. Затем — столп любви Мицури Канродзи, которая помогает остальным развить гибкость. После столп змеи Обанай Игуро учит истребителей по-другому смотреть на владение мечом, а столп ветра Санеми Шинадзугава помогает тренировать удары. Завершает тренировки столпов Гемей Химеджима, столп камня, — с ним охотники развивают мышечную силу.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Напомним, пятый сезон раскрывает арку «Тренировка столпов». Эта предпоследняя сюжетная арка манги, по которой и снимают аниме. Можно сравнить ее с затишьем перед бурей: сразу после идет Арка финальной битвы и кульминация всех событий, когда герои столкнутся лицом к лицу с главным злодеем Кибуцудзи Мудзаном.

Если вам не терпится узнать, чем закончится аниме, можете проспойлерить для себя концовку, прочитав мангу. Тем не менее даже зная, как закончится история Тандзиро Камадо, смотреть экранизацию будет все так же интересно.

А вы уже начали смотреть новый сезон? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.