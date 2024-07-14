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Клинок рассекающий демонов аниме: хронология — в каком порядке смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

6 мин.

В каком порядке смотреть «Клинок, рассекающий демонов»

Александра Толстых
Автор
Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
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«Клинок, рассекающий демонов» — популярное аниме, покорившее зрителя интересным сюжетом и красивой графикой. Вселенная этого проекта насчитывает несколько сезонов сериала, фильм и несколько отдельно выпущенных эпизодов. Разобрались, в каком порядке смотреть аниме, чтобы не запутаться.

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Основные проекты аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Проекты выходили на экраны в соответствии с внутренней хронологией этого аниме.

В финале каждого эпизода аниме создатели делают смешные вставки, которые автор этого текста настоятельно рекомендует смотреть.

Первый сезон. Клинок, рассекающий демонов

Год: 2019.
Длительность: 26 серий (по 23 мин).
Рейтинг Кинопоиска: 8,2.
Рейтинг IMDB: 8,7.
Рейтинг MyAnimeList: 8,46.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

После смерти отца бремя заботы о семье падает на плечи юного Тандзиро Камадо. В один из дней герой уходит из дома в деревню, чтобы заработать немного денег на продаже угля.

Когда пришло время возвращаться, уже стемнело. Один из жителей деревни приютил мальчика и рассказал ему легенду о демонах, обитающих в ночи и питающихся человеческой плотью. Вернувшись домой утром, Тандзиро обнаруживает, что на его семью напало такое чудовище. Выжить удалось только его сестренке Незуко, но ее обратили в демона.

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Первый сезон повествует о том, как брат и сестра ищут лекарство от «демонизма». Герои обнаруживают организацию «Истребители», которая борется с демонами. Тандзиро решает стать мечником и тоже начать защищать обычных людей от монстров. Герой знакомится с Зеницу и Иноске, и все вместе они начинают бороться с демонами.
Сюжет первого сезона построен по всем канонам классического сенена (жанр аниме для мальчиков от 12 до 18 лет. — Прим. ред.). Все довольно безобидно и весело, но с добавлением парочки душераздирающих моментов, без которых сложно зацепить избалованного зрителя.

Фильм (или мини-сериал). Клинок, рассекающий демонов. Поезд «Бесконечный»

Год: 2020.
Длительность: 1 ч 56 мин.
Рейтинг Кинопоиска: 7,9.
Рейтинг IMDB: 8,2.
Рейтинг MyAnimeList: 8,46.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Первое задание Тандзиро, Зеницу и Иноске в качестве истребителей под началом огненного столпа Рангоку можно посмотреть в двух версиях: двухчасовая полнометражка или мини-сериал из семи серий, где арка раскрывается чуть более полно.

Поезд мчится в никуда, пока в его вагонах продолжают пропадать люди. Новоиспеченным мечникам предстоит сразиться с первым серьезным врагом.

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Арка с поездом — самая «стекольная» (душещипательная. — Прим. ред.). Если хоть одна скупая слеза не прокатится по вашему лицу в финале, то, скорее всего, у вас нет сердца.

Второй/третий сезон. Клинок, рассекающий демонов: квартал красных фонарей

Годы: 2021-2022.
Длительность: 11 эпизодов (по 26 мин).
Рейтинг Кинопоиска: 8,2.
Рейтинг IMDB: 9,0.
Рейтинг MyAnimeList: 8,7.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Фильм/мини-сериал — прямое продолжение первого сезона, а арка «Квартала красных фонарей» следует за «Поездом «Бесконечный». Именно на этом моменте возникает путаница в выяснении хронологии. Официально «Квартал» — это второй сезон, но по факту — третий.

По сюжету Истребители отправляются на следующую миссию в квартал удовольствий. Здесь зритель знакомится с Узуем Тенгеном, столпом звука. Этот сезон наполнен красивыми батальными сценами, настолько детальными, что иногда начинаешь переживать за благополучие художников-аниматоров. Незуко тоже раскрывается с новой стороны, а ненависть Тандзиро к демонам дает ему новый толчок в развитии.

Четвертый сезон. Клинок, рассекающий демонов. Деревня кузнецов

Год: 2023.
Длительность: 11 эпизодов (по 25 мин).
Рейтинг Кинопоиска: 8,2.
Рейтинг IMDB: 8,6.
Рейтинг MyAnimeList: 8,5.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

После повреждения катаны (длинного японского меча. — Прим. ред.) на задании с Тенгеном Тандзиро отправляется в одно из самых важных для организации Истребителей место — деревню кузнецов. Там герой знакомится со столпом любви Мицури, раскрывающей ему тайну о магическом спрятанном оружии.

Пятый сезон. Клинок, рассекающий демонов. Тренировка столпов

Год: 2024.
Длительность: 8 эпизодов (по 28 мин).
Рейтинг Кинопоиска: 8,2.
Рейтинг IMDB: 6,8.
Рейтинг MyAnimeList: 7,0.

Кадр из аниме "Клинок, рассекающий демонов"
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Последний вышедший на сегодня сезон «Клинка». И, наверное, самый бедный на важные события (за исключением финального сезона). Рассказывает о подготовке истребителей к главной битве всего аниме.

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Компиляции и дополнительные проекты «Клинка, рассекающего демонов»

Авторы, как правило, выпускают некоторые арки внутри длинных сезонов в формате OVA. Это компиляции (объединения) нескольких эпизодов, выпущенные для показа в кинотеатре или выпуска на DVD. Они не выбиваются из основного повествования и смотреть их не обязательно: события те же, что и в сезоне.

  • «Истребитель демонов. Узы брата и сестры» — компиляция пяти первых эпизодов первого сезона основного сериала.
  • «Истребитель демонов. Миссия в Асакусе» — компиляция 6-10-го эпизодов первого сезона.
  • «Истребитель демонов. Битва в доме Цудзуми» — компиляция 11-14-го эпизодов первого сезона.
  • «Истребитель демонов. Гора Натагумо» — компиляция 15-21-го эпизодов первого сезона (но без финала).
  • «Истребитель демонов. Деревня кузнецов» — компиляция финала второго сезона и начала третьего.

Таккже есть «специальные» эпизоды. Это филлеры, не связанные с основным сюжетом и выпущенные в честь какого-то праздника. В общую хронологию эти эпизоды добавить нельзя, поэтому смотреть их можно в любой момент.

  • Академия клинка. День святого Валентина.

На Академию клинка надвигается День святого Валентина — в этот день девушки дарят парням шоколадные валентинки. Все это очень сильно волнует Зеницу Агацуму. Ради красивых девушек он готов пойти на все что угодно.

Клинок, рассекающий демонов. 4 причины посмотреть «Клинок, рассекающий демонов»
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